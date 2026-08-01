Ulterior, vor fi scufundate controlat patru barje încărcate cu piatră, pentru a bloca brațul Bala. Măsurile ar urma să îmbunătățească alimentarea cu apă. Pentru aplicarea lor au fost alocate 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă.

Până cel târziu marți ar trebui aplicate măsurile urgente stabilite de autorități, după ce acestea au declarat stare de urgență din cauza scăderii producției de energie.

Debitul Dunării scade alarmant

Debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut sub pragul de 1.600 de metri cubi pe secundă, iar până pe 7 august va scădea la 1.450, conform Administrației Naționale „Apele Române”.

Sorin Rîndașu, directorul general adjunct Apele Române: „O scădere undeva la 2-3 cm pe zi, în aceste condiții Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită.”

Reprezentanți ai Forțelor Navale din cadrul MApN au făcut măsurători în zona brațului Bala, acolo unde se va interveni în forță.

Corespondent Știrile PRO TV: „O dronă lansată la apă de specialiștii de la MApN face măsurători pentru a vedea cât de adâncă este Dunărea aici și cum arată fundul albiei. În același timp, un laborator mobil monitorizează debitul Dunării.”

Stânca Pârjoaia, detonată pentru a ajuta alimentarea centralei de la Cernavodă

Duminică dimineață va fi detonată o stâncă de granit care „stă în calea apei”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Stânca Pârjoaia se află pe malul drept al Dunării și ar fi unul dintre obstacolele care schimbă felul în care se împarte apa, spun hidrologii. Prin îndepărtarea ei, specialiștii vor să ajute apa să curgă într-o cantitate mai mare spre Cernavodă.”

Al doilea pas va fi blocarea brațului Bala, care preia acum din debitul Dunării ajuns la Cernavodă. Aici vor fi scufundate controlat, una lângă alta, patru barje lungi de 70 de metri și înalte de 3 metri, încărcate cu piatră, care să devieze cursul apei.

Cătălin Țigănuș, director Compania de transporturi navale (NAVROM): „Barjele există. Primele două barje vor pleca în cursul zilei de astăzi spre gura Bala cu un convoi, alături de un utilaj de dragare. Următoarele două barje vor pleca mâine spre Isaccea, pentru a fi încărcate cu piatră brută.”

Administrația Fluvială încearcă să crească debitul spre Cernavodă

Totodată, Administrația Fluvială va încerca să adâncească albia cu aproximativ un metru, pe Dunărea Veche, pentru a capta un volum mai mare de apă.

În plus, canalul de alimentare a bazinului pentru sistemele de răcire a reactoarelor de la Cernavodă nu a mai fost curățat de multă vreme, astfel că se fac evaluări și în acea zonă.

Pentru aceste măsuri, Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă, pentru evitarea unei crize în sistemul energetic.

Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați: „Astăzi, nivelul la Cernavodă este în jurul valorii de -205. Prognoza, după debit, ar fi undeva în jurul valorii de -220, -225.”

Romeo Soare, coordonatorul operațiunii, AFDJ Galați: „Săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, trebuie să apară primele efecte de îmbunătățire a debitului din zona centralei de la Cernavodă.”

Deși au fost semnalate precipitații în Austria, durează aproximativ două săptămâni până când nivelul Dunării va crește și în România.

Între timp, în Dolj, o barjă încărcată cu cereale este blocată pe Dunăre de aproape o săptămână. La fel și o navă de croazieră, blocată încă de luni în nisip.