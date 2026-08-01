De obicei, are aspectul unui lichid limpede sau de culoare chihlimbar deschis și oferă o aromă intensă, dulce, ușor asemănătoare melasei, cu note de caramel și condimente. Este folosit pentru a da un gust specific de rom prăjiturilor, deserturilor și băuturilor atunci când se dorește aroma caracteristică, dar fără conținut de alcool. Iată din ce se face esența de rom din comerț, de fapt.

Ce conține, de fapt, esența de rom

Esența de rom este un aromatizant concentrat obținut prin infuzarea romului sau din produse secundare rezultate din prelucrarea acesteia într-o bază de alcool neutru sau alt solvent, după care compușii aromatici sunt concentrați.

Rezultatul este un lichid cu o aromă intensă de rom, care reproduce gustul romului maturat sau condimentat, fără ca preparatul final să conțină o cantitate semnificativă de alcool.

În forma sa concentrată, extractul sau esența de rom conține, de obicei, între 35% și 40% alcool în volum, însă cea mai mare parte a acestuia se evaporă în timpul preparării termice. Aroma sa include note de caramel, vanilie, stejar și melasă, specifice romului închis la culoare sau învechit. Din acest motiv, este folosit în rețete în care se dorește gustul specific al romului, fără a adăuga cantitatea de lichid pe care ar presupune-o folosirea băuturii propriu-zise.

Datorită concentrației sale ridicate, este suficientă o cantitate mică, de regulă între o jumătate de linguriță și o linguriță pentru o rețetă.

Extractul de rom reprezintă o alternativă la romul propriu-zis în preparatele în care se dorește reducerea conținutului de alcool sau evitarea cantității suplimentare de lichid care ar putea afecta consistența rețetei.

Cel mai adesea, esența de rom din comerț conține următoarele ingrediente: apă, substanță suport (propilenglicol), aromă și adesea un colorant.

Esența de rom vs. romul veritabil. Care este diferența reală

Romul este o băutură alcoolică obținută prin distilare, preparată de obicei din trestie de zahăr sau melasă. Este cunoscut pentru aroma sa bogată și complexă, care combină note dulci, condimentate și, uneori, fructate. Romul este folosit frecvent în cocktailuri, produse de patiserie și chiar în preparate sărate, datorită gustului și parfumului său caracteristic.

Esența de rom, în schimb, este un aromatizant concentrat care nu conține alcool. Acesta este utilizat pentru a oferi preparatelor aroma specifică de rom.

Este important să cunoști diferențele dintre rom și extractul de rom atunci când vrei să le folosești într-o rețetă. Romul oferă atât aromă, cât și alcool, în timp ce esența de rom este doar o aromă artificială.

Aroma bogată a romului provine din fermentarea și distilarea melasei sau a sucului de trestie de zahăr. În funcție de tipul de rom și de perioada de maturare, acesta poate avea note de caramel, vanilie, stejar și chiar fructe tropicale.

Esența de rom se obține prin combinarea apei, a unei substanțe suport precum propilenglicol, aromă și adesea un colorant.

Cum să faci esență de rom naturală acasă

Ai nevoie de o sticlă din sticlă cu o capacitate de aproximativ 1 litru. Umple aproximativ un sfert din sticlă cu rom. Nu este nevoie să măsori exact cantitatea. Pune câteva păstăi de vanilie pentru aromă. Completează restul cu vodcă.

Agită bine sticla și păstreaz-o într-un loc răcoros și întunecat.

Unele rețete spun că extractul poate fi folosit după numai șase săptămâni. Poți lăsa amestecul cel puțin două luni. După această perioadă, miroase-l. Dacă primul parfum pe care îl simți este cel de vanilie, înseamnă că este gata de utilizare. Dacă predomină încă alcoolul, mai lasă-l o perioadă.

Este o rețetă simplă și perfectă de folosit în prăjituri sau băuturi dulci.