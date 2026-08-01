Benjamin Mendy a scos la licitație replica oficială a trofeului Cupei Mondiale din 2018. Fundașul stânga a vândut recent această replică în cadrul „Global Football Auction Part 2”, o licitație organizată de casa de licitații americană Goldin, specializată în obiecte sportive, potrivit News.ro.

Trofeul a fost achiziționat pentru 62.000 de dolari, adică aproximativ 54.000 de euro.

„Este trofeul meu, voi face ce vreau cu el”

„Dar este trofeul meu sau al tău? Apropo, este al meu”, a răspuns Benjamin Mendy pe contul său de Snapchat, vineri seară, răspunzând în felul său la critici. „Este trofeul meu, voi face ce vreau cu el.” Înainte de a adăuga, ironic: „Și, în plus, ocupa prea mult spațiu în dulap”.

„Și, în plus, încă mai am și altele de vândut”, a adăugat Benjamin Mendy, referindu-se la alte trofee. Cel mai scump fundaș din lume când a semnat cu Manchester City (58 de milioane de euro, 2017-2023), internaționalul francez (10 selecții) a câștigat opt trofee de club.

Campion al Franței cu AS Monaco în 2017, jucătorul în vârstă de 32 de ani a câștigat și Premier League de patru ori cu Citizens.

Revenirea pe teren după problemele din justiție

Confruntat cu multiple acuzații de viol și tentativă de viol în 2021, Benjamin Mendy a fost declarat definitiv nevinovat de toate acuzațiile aduse împotriva sa în iulie 2023.

După doi ani fără să joace și o perioadă în închisoare, Mendy a revenit la Lorient. De atunci, fostul jucător de la Marseille a jucat pentru FC Zurich și Pogoń Szczecin.

El are contract cu clubul polonez până în iunie 2027.