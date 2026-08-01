Scrisoarea comună este adresată președintelui Consiliului European, António Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierului Irlandei (Taoiseach), iar semnatarii își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile recente de la frontiera externă a Uniunii Europene, în Ceuta - se arată într-un document publicat pe site-ul Guvernului Estoniei.

Printre semnatari se numără premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, premierul Ungariei, Péter Magyar, premierul Slovaciei, Robert Fico, precum și liderii Bulgariei, Croației, Estoniei, Lituaniei, Țărilor de Jos, Danemarcei, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Finlandei, Letoniei, Maltei, Sloveniei și Suediei.

Ce spun liderii europeni despre situația din Ceuta

În scrisoare, liderii UE afirmă că sunt „determinați să prevenim provocarea integrității frontierelor externe ale Uniunii de către traficanți”. Ei susțin că o recentă hotărâre a Curții Supreme a Spaniei a fost folosită pentru a declanșa acest atac și pentru a abuza de sistemul de migrație și azil.

Semnatarii scrisorii subliniază că statele membre au datoria de a descuraja și combate ferm migrația ilegală, prin coordonarea acțiunilor, întărirea frontierelor externe și eliminarea politicilor care pot funcționa ca factori de atracție pentru migranți, printre care este menționată „regularizarea unui număr foarte mare de migranți ilegali”.

„Nu putem permite treceri masive necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride care să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. Că intrarea ilegală a unui migrant se poate transforma în ședere legală,” se arată în scrisoare.

Liderii avertizează că o astfel de percepție ar încuraja noi tentative, ar submina încrederea în politica comună de migrație și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre.

Documentul face trimitere și la Declarația de la Chișinău privind migrația, subliniind importanța implementării sale rapide și eficiente.

Cooperarea dintre Spania și Maroc, evidențiată în scrisoare

Semnatarii scrisorii precizează că evenimentele din ultimele zile impun un răspuns european imediat și coordonat. Ei salută faptul că Spania și Maroc cooperează strâns pentru a asigura returnarea rapidă a migranților care au intrat ilegal, menționând că un număr mare dintre aceștia au fost deja returnați.

„Așteptăm ca, cu sprijinul Uniunii Europene, situația actuală să fie pusă sub control deplin,” se arată în text.

Cerere pentru o reuniune de urgență a miniștrilor de Interne

Având în vedere gravitatea situației, liderii cer Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene să convoace, în regim de urgență, o videoconferință extraordinară a miniștrilor de Interne. Scopul acestei reuniuni ar fi o evaluare comună a situației și stabilirea unui răspuns european coordonat, inclusiv mobilizarea rapidă a instrumentelor disponibile la nivelul UE și sprijinul necesar pentru Spania, pentru restabilirea controlului efectiv la frontiera externă a Uniunii și prevenirea altor treceri necontrolate.

Potrivit scrisorii, miniștrii ar trebui să analizeze în special un sprijin sporit din partea Frontex și eficiența cooperării UE cu Maroc.

Fără mișcări neautorizate spre restul Europei, spun liderii

Semnatarii iau act de faptul că nu au fost înregistrate mișcări neautorizate ulterioare spre Europa. Totuși, ei reiterează disponibilitatea de a lua orice măsuri necesare, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu Codul Frontierelor Schengen, pentru a proteja ordinea publică și pentru a răspunde riscurilor generate de mișcările secundare, inclusiv prin întărirea sau reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne.

Responsabilitate europeană comună, subliniază liderii

În finalul scrisorii, semnatarii amintesc că, potrivit Consiliului European, protejarea frontierelor externe ale Uniunii, prevenirea migrației ilegale și a mișcărilor secundare, precum și solidaritatea cu statele membre aflate în prima linie sau sub presiune deosebită reprezintă responsabilități europene comune.

„Situația actuală necesită unitate, determinare și urgență,” se arată în document, liderii exprimându-și încrederea că Uniunea Europeană va răspunde „rapid, eficient și într-un mod coordonat”.

Scrisoarea este semnată, printre alții, de Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Donald Tusk (Polonia), Kyriakos Mitsotakis (Grecia), Nicușor Dan (România), Robert Fico (Slovacia), Mette Frederiksen (Danemarca), Bart De Wever (Belgia), Ulf Kristersson (Suedia) și alți lideri din Austria, Bulgaria, Croația, Estonia, Ungaria, Lituania, Țările de Jos, Cipru, Cehia, Finlanda, Letonia, Malta și Slovenia.