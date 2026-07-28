Salată de linte. Cum să prepari un prânz sățios cu ingrediente simple

Se prepară cu linte verde, legume proaspete și crocante, verdețuri aromate și un dressing intens și delicios. Se pregătește ușor, poate fi făcută în avans și se păstrează bine câteva zile la frigider, fiind o opțiune practică pentru mesele din timpul săptămânii.
Ce tip de linte alegi pentru salată
Lintea este disponibilă în multe culori și dimensiuni, însă, din punct de vedere al modului de gătire, se împarte în două categorii: unele sortimente se desfac și devin cremoase în timpul fierberii, în timp ce altele își păstrează forma. Alegerea tipului potrivit de linte pentru fiecare preparat poate face diferența în rezultatul final.
Există numeroase tipuri de linte, precum lintea roșie întreagă sau decorticată, lintea brună, neagră, verde franțuzească (Puy) și multe altele. Totuși, nu este necesar să le ai pe toate în bucătărie. Dincolo de varietatea lor, cele mai multe se împart în două grupe principale: cele care se desfac în timpul fierberii și eliberează amidon, oferind preparatelor o consistență cremoasă, și cele care își păstrează forma și textura.
Lintea pentru salată trebuie să fie din cea care își păstrează forma și textura. Pentru salate, folosește lintea verde franțuzească. Pentru salate, boluri cu cereale sau garnituri, este recomandată lintea care își păstrează forma după fierbere.
Lintea verde și lintea verde franțuzească (Puy) sunt printre cele mai potrivite alegeri. Boabele rămân ferme chiar și după fierbere și au o textură plăcută, ușor crocantă. Sunt ideale pentru salate, legume coapte, tocănițe sau ca garnitură pentru preparate din pește ori carne.
Și lintea neagră, cunoscută și sub denumirea de linte Beluga, are aceleași calități. Boabele mici și lucioase își păstrează forma și după reîncălzire, motiv pentru care este foarte potrivită pentru preparatele pregătite în avans.
Dacă îți dorești o supă, un curry sau un dal cu o consistență densă și catifelată, alege un tip de linte care se desface la fierbere.
Lintea roșie decorticată și despicată, cunoscută și sub denumirea de masoor dal, este unul dintre cele mai bune exemple. Se gătește foarte repede, în aproximativ 10-15 minute, iar pe măsură ce fierbe începe să se dezintegreze. Amidonul eliberat îngroașă lichidul în mod natural, fără a mai fi nevoie de alte ingrediente.
În aceeași categorie intră și moong dal (fasole mung despicată), precum și mazărea galbenă despicată și alte tipuri de dal galben, care se transformă într-o pastă fină după fierbere.
Cum fierbi lintea pentru salată
Aceste boabe de linte cu aspect pătat sunt cunoscute și sub denumirea de linte Le Puy sau linte Puy, după regiunea din Franța din care provin. Este unul dintre cele mai utilizate sortimente în rețete, deoarece se găsește ușor în majoritatea magazinelor.
Lintea Le Puy își păstrează foarte bine forma după fierbere, fiind ideală pentru salate, precum salata de broccoli cu linte, salata cu linte și quinoa, salata de porumb cu linte sau salata de morcovi cu linte.
Pentru a deveni fragedă, lintea verde franțuzească are nevoie de aproximativ 20-25 de minute de fierbere.
Înainte de gătire, clătește bine lintea și verifică dacă există impurități sau boabe deteriorate, pe care le vei îndepărta. Pune apoi lintea într-o cratiță cu apă și, dacă dorești un plus de aromă, adaugă sare și o frunză de dafin.
Adu apa la punctul de fierbere, apoi acoperă vasul cu un capac și redu focul. Lasă lintea să fiarbă la foc mic între 15 și 25 de minute, în funcție de soi. După fierbere, scurge apa și îndepărtează frunza de dafin sau cățeii de usturoi, dacă i-ai folosit.
Un sfat util este să guști lintea înainte de a o scurge. Timpul de fierbere poate varia în funcție de soi, așa că este bine să te asiguri că boabele sunt suficient de fragede înainte de a opri gătirea.
Rețetă de salate cu linte
Ingrediente
Linte verde franțuzească (Le Puy)
Acesta este cel mai potrivit tip de linte pentru salate, deoarece își păstrează forma după fierbere și nu devine moale. Poți folosi și linte brună sau linte neagră. Lintea roșie nu este recomandată pentru această rețetă, deoarece se desface foarte ușor în timpul fierberii și este mai potrivită pentru preparate precum supele-cremă sau curry-ul cu linte.
Brânză feta
Brânza feta oferă salatei un gust ușor sărat și o textură cremoasă. Poți folosi feta din lapte de vacă sau de oaie. Dacă preferi o variantă fără lactate, poți renunța la acest ingredient sau îl poți înlocui cu o alternativă vegetală.
Mod de preparare
Fierbe lintea, las-o să se răcească și pune-o într-un bol încăpător. Adaugă legumele tăiate, verdețurile și brânza feta. Toarnă dressingul pe bază de oțet din vin roșu și amestecă ușor până când toate ingredientele sunt bine acoperite. Salata poate fi servită imediat sau după ce a stat puțin la frigider.
Pentru o variantă vegană, elimină brânza feta sau folosește o alternativă vegetală. Dacă vrei mai multe proteine, adaugă năut, fasole albă, halloumi la grătar sau tofu crocant. Poți înlocui sau completa legumele cu roșii cherry, ardei copți ori inimi de anghinare. Pentru o masă și mai consistentă, adaugă quinoa fiartă sau năut.
Păstrează salata într-un recipient cu capac, la frigider, timp de până la patru zile. Lintea își păstrează textura, iar salata nu se înmoaie, ceea ce o face potrivită pentru mesele pregătite în avans.
Vinaigrette clasic cu oțet balsamic și muștar, combinația ideală pentru linte
Ingrediente pentru dressing
• 3 linguri oțet balsamic
• 2 linguri ulei de măsline extravirgin
• 1 lingură suc proaspăt de lămâie
• un praf de sare
• piper negru proaspăt măcinat, după gust
Amestecă viguros toate ingredientele și adaugă-le peste salată. De preferat ar fi să lași salata cu tot cu dressing acoperită la frigider pentru câteva ore ca toate ingredientele să se combine și să aibă timp să se întrepătrundă.