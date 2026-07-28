Salată de linte. Cum să prepari un prânz sățios cu ingrediente simple

Se prepară cu linte verde, legume proaspete și crocante, verdețuri aromate și un dressing intens și delicios. Se pregătește ușor, poate fi făcută în avans și se păstrează bine câteva zile la frigider, fiind o opțiune practică pentru mesele din timpul săptămânii.

Ce tip de linte alegi pentru salată

Lintea este disponibilă în multe culori și dimensiuni, însă, din punct de vedere al modului de gătire, se împarte în două categorii: unele sortimente se desfac și devin cremoase în timpul fierberii, în timp ce altele își păstrează forma. Alegerea tipului potrivit de linte pentru fiecare preparat poate face diferența în rezultatul final.

Există numeroase tipuri de linte, precum lintea roșie întreagă sau decorticată, lintea brună, neagră, verde franțuzească (Puy) și multe altele. Totuși, nu este necesar să le ai pe toate în bucătărie. Dincolo de varietatea lor, cele mai multe se împart în două grupe principale: cele care se desfac în timpul fierberii și eliberează amidon, oferind preparatelor o consistență cremoasă, și cele care își păstrează forma și textura.

Lintea pentru salată trebuie să fie din cea care își păstrează forma și textura. Pentru salate, folosește lintea verde franțuzească. Pentru salate, boluri cu cereale sau garnituri, este recomandată lintea care își păstrează forma după fierbere.

Lintea verde și lintea verde franțuzească (Puy) sunt printre cele mai potrivite alegeri. Boabele rămân ferme chiar și după fierbere și au o textură plăcută, ușor crocantă. Sunt ideale pentru salate, legume coapte, tocănițe sau ca garnitură pentru preparate din pește ori carne.

Și lintea neagră, cunoscută și sub denumirea de linte Beluga, are aceleași calități. Boabele mici și lucioase își păstrează forma și după reîncălzire, motiv pentru care este foarte potrivită pentru preparatele pregătite în avans.

Dacă îți dorești o supă, un curry sau un dal cu o consistență densă și catifelată, alege un tip de linte care se desface la fierbere.

Lintea roșie decorticată și despicată, cunoscută și sub denumirea de masoor dal, este unul dintre cele mai bune exemple. Se gătește foarte repede, în aproximativ 10-15 minute, iar pe măsură ce fierbe începe să se dezintegreze. Amidonul eliberat îngroașă lichidul în mod natural, fără a mai fi nevoie de alte ingrediente.

În aceeași categorie intră și moong dal (fasole mung despicată), precum și mazărea galbenă despicată și alte tipuri de dal galben, care se transformă într-o pastă fină după fierbere.