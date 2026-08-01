Decizia inițială era alta și a fost schimbată după ce România a depus o contestație. Nu am scăpat de pericolul retrogradării, arată raportul, iar printre motivele de îngrijorare este și instabilitatea politică. Președintele Nicușor Dan dă asigurări că, în ciuda „zgomotului politic”, țara funcționează.

Agenția Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, adică ultimul nivel în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii. Au contat în decizie apartenența la UE, accesul la finanțarea externă, nivelul PIB-ului și reducerea deficitului.

În comunicatul transmis, instituția arată, însă, că, inițial, agenția a decis să ne modifice statutul. După ce i-au transmis confidențial această decizie guvernului român, oficialii de la noi au depus o contestație și au oferit agenției informații suplimentare.

Perspectiva rămâne negativă, adică la următoarea evaluare e posibil să nu mai scăpăm de retrogradarea la „junk”, la categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. Analiștii Fitch sunt îngrijorați că deficitul rămâne ridicat și datoria publică e în creștere, dar și că incertitudinea politică persistă, iar neînțelegerile politice au întârziat reformele prin PNRR, ceea ce poate pune în pericol absorbția acestor fonduri europene.

Președintele României arată, însă, că majoritatea proiectelor prin PNRR au fost adoptate, există acord politic și pentru SAFE și OCDE și dă asigurări că, indiferent cine va guverna țara, vom păstra direcția financiară asumată.

Președintele Nicușor Dan: ”Îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine”.

Șeful statului spune că viitorul Guvern va începe discuțiile pentru foaia de parcurs a adoptării monedei euro.