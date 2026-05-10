Traversarea este atât de scurtă încât mulți nici nu realizează că, odată ajunși pe partea cealaltă, se află deja într-un alt fus orar, scrie Express.

Podul El Marco are doar 3 metri lungime și traversează îngustul pârâu Arroyo Abrilongo, granița naturală dintre Portugalia și Spania.

La capătul portughez există un marcaj din piatră cu litera „P”, iar pe partea spaniolă se află unul inscripționat cu „E”, de la España.

„Călătorie în timp” între două țări europene

Deși sunt vecine, Portugalia și Spania se află în fusuri orare diferite. Astfel, cei care traversează podul își văd ceasul schimbându-se automat cu o oră.

Experiența a transformat micul pod într-un punct de atracție pentru turiști și pasionați de recorduri neobișnuite.

Podul conectează localitatea portugheză El Marco de satul spaniol La Codosera și este folosit exclusiv de pietoni și bicicliști.

Construcția originală a fost ridicată de localnici în urmă cu secole, fiind inițial doar un set simplu de scânduri din lemn.

Potrivit publicației Fascinating Spain, podul a fost reconstruit în 2008 cu fonduri ale Uniunii Europene.

La lucrări au participat muncitori atât din Portugalia, cât și din Spania. Din cauza dimensiunii reduse, mașinile nu pot traversa podul.

Cel mai scurt pod internațional din lume

Deși multe clasamente acordă titlul unui pod dintre SUA și Canada, aflat pe insula Zavikon, El Marco este mai scurt cu aproximativ 4 metri.

Astfel, podul dintre Portugalia și Spania este considerat cel mai scurt pod internațional din lume.

Recordul a stârnit și glume pe rețelele sociale.

„Eu am traversat odată o simplă scândură pusă peste un pârâu la granița dintre Regatul Unit și Republica Irlanda. Era mult mai scurtă!”, a comentat un utilizator Reddit.