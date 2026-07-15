Roșii bine coapte, mozzarella proaspătă, busuioc parfumat, ulei de măsline extravirgin și puțină sare: atât este necesar pentru a aduce pe masă gustul verii italiene. Rețeta se pregătește în aproximativ 15 minute, nu necesită gătire și poate fi servită ca aperitiv, prânz ușor sau garnitură lângă pâine prăjită.

Ce înseamnă, de fapt, o salată Caprese tradițională

O salată Caprese tradițională este un preparat rece din roșii, mozzarella, busuioc proaspăt, ulei de măsline extravirgin și sare. Ingredientele sunt așezate simplu, de obicei în felii care se suprapun ușor. Culorile roșu, alb și verde amintesc de drapelul Italiei, iar numele trimite la insula Capri, din regiunea Campania. Originea exactă este înconjurată de mai multe povești. Una dintre ele plasează apariția preparatului în Capri, în prima jumătate a secolului al XX-lea. Dincolo de legendă, ideea de bază a rămas aceeași: produse locale bune, servite fără sosuri grele și fără tehnici complicate.

Tocmai de aceea, adaosurile precum pesto, maioneză, ceapă, măsline, avocado sau sosuri dulci transformă preparatul într-o variație, nu într-o Caprese clasică. Pot fi gustoase, dar schimbă gustul curat al rețetei. În varianta tradițională, roșia trebuie să rămână dulce și ușor acidă, mozzarella să ofere textura lăptoasă, busuiocul să aducă prospețime, iar uleiul să lege aromele fără să le acopere.

Salata se servește cel mai bine imediat după asamblare sau după o pauză foarte scurtă. Dacă stă mult timp, sarea scoate apă din roșii, mozzarella continuă să lase zer, iar farfuria devine apoasă. Preparatul este în mod natural vegetarian și nu conține gluten, dacă este servit fără pâine.

Ingrediente. Cum alegi roșiile și mozzarella perfecte pentru Caprese

Pentru patru porții de aperitiv ai nevoie de cinci roșii medii, coapte, dar ferme, două bile de mozzarella proaspătă, o legătură mică de busuioc, două-trei linguri de ulei de măsline extravirgin și sare după gust. Opțional, poți folosi puțin piper proaspăt măcinat, însă el nu este esențial, conform Lacucinaitaliana.it.

Roșiile sunt sufletul rețetei. Alege exemplare de sezon, grele pentru mărimea lor, cu miros vegetal plăcut în zona codiței. Coaja trebuie să fie netedă, iar pulpa să cedeze foarte puțin la apăsare. O roșie foarte tare poate fi insuficient coaptă și fadă. Una prea moale se va destrăma la tăiere și va lăsa mult suc. Roșiile mari, cărnoase, sunt ușor de feliat, dar și soiurile heirloom sau roșiile de grădină sunt excelente. Roșiile cherry pot fi folosite într-o versiune în bol, tăiate în jumătăți.

Nu păstra roșiile coapte în frigider dacă le vei consuma curând. Temperatura joasă le estompează aroma și le schimbă textura. Dacă au fost refrigerate, scoate-le cu suficient timp înainte, pentru a ajunge la temperatura camerei. Mozzarella trebuie să fie foarte proaspătă. Fior di latte, făcută din lapte de vacă, are un gust delicat și este alegerea clasică menționată frecvent pentru Caprese. Mozzarella di bufala este mai bogată, mai cremoasă și ușor mai intensă. Ambele variante funcționează, atât timp cât brânza are gust curat, textură elastică și nu este uscată. Evită mozzarella tare, destinată pizzei, fiindcă nu oferă aceeași prospețime.

Verifică raportul dintre roșii și brânză. Feliile ar trebui să aibă dimensiuni apropiate și o grosime de aproximativ un centimetru. Astfel, fiecare îmbucătură va conține puțin din toate. Busuiocul trebuie să aibă frunze verzi, ferme și parfumate, fără pete închise. Uleiul extravirgin ideal este fructat și delicat, fără gust rânced sau amar excesiv. Cum rețeta nu implică gătire, calitatea uleiului se simte imediat.

Trucul simplu al chefilor italieni pentru a amplifica la maximum aroma salatei

Trucul este controlul temperaturii și al apei: servește roșiile și mozzarella la temperatura camerei, apoi elimină excesul de lichid înainte de asamblare. Scoate mozzarella din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte. Taie brânza în felii și tamponează-le blând cu hârtie absorbantă. Nu le presa, pentru că pierzi textura cremoasă; urmărește doar să îndepărtezi zerul de la suprafață. Taie și roșiile, presară peste ele un praf fin de sare și lasă-le câteva minute pe o farfurie sau pe un grătar. Alimentele foarte reci eliberează mai puține molecule aromatice, iar papilele percep gustul mai slab. La temperatura camerei, dulceața roșiei, nota lăptoasă a mozzarellei și parfumul uleiului devin mai clare. În același timp, dacă feliile sunt bine scurse, uleiul aderă la ingrediente în loc să plutească într-un amestec apos.

De asemenea, mai există un gest util: rupe frunzele mari de busuioc cu mâna și adaugă-le chiar înainte de servire. Tăierea repetată cu un cuțit bont poate zdrobi frunza, iar busuiocul se poate înnegri mai repede. Frunzele mici pot rămâne întregi. Nu toca busuiocul cu mult timp înainte și nu îl lăsa acoperit de sare. La final, toarnă uleiul în fir subțire, în cantitate moderată. Scopul nu este să formezi o baltă pe farfurie, ci să creezi o peliculă fină care transportă aromele.

Cum se prepară salata Caprese

· Începe prin a spăla roșiile și busuiocul. Usucă bine frunzele de busuioc, fără să le strivești. Scoate mozzarella din lichid și las-o să ajungă aproape de temperatura camerei.

· Taie roșiile în felii de aproximativ un centimetru. Folosește un cuțit bine ascuțit sau zimțat, pentru a păstra forma pulpei.

· Așază feliile de roșie separat, presară puțină sare și lasă-le cinci minute. Îndepărtează lichidul vizibil. Dacă roșiile sunt foarte zemoase, tamponează ușor marginea feliilor.

· Taie mozzarella în felii cu grosime apropiată de cea a roșiilor. Așază feliile pe hârtie absorbantă timp de câteva minute și tamponează suprafața.

· Pe un platou mare sau direct pe farfurii, alternează o felie de roșie cu una de mozzarella. Suprapune-le doar puțin, astfel încât culorile și ingredientele să rămână vizibile.

· Așază frunzele de busuioc printre felii sau deasupra. Frunzele mici se folosesc întregi; pe cele mari le poți rupe o dată sau de două ori.

· Stropește totul cu ulei de măsline extravirgin. Gustă și mai adaugă sare numai dacă este nevoie. Opțional, pune foarte puțin piper.

· Servește imediat, la temperatura camerei. Dacă pregătești platoul în avans, păstrează ingredientele separat și asamblează salata în ultimul moment.

Pentru un aspect frumos, folosește un platou alb sau deschis la culoare și păstrează aceeași ordine a feliilor. Nu înghesui ingredientele. Spațiul dintre ele ajută la servire și împiedică zdrobirea mozzarellei. Alături poți pune felii de ciabatta sau pâine prăjită, care adună sucul aromat rămas pe farfurie.

Ulei de măsline sau oțet balsamic? Ce dressing se folosește în rețeta originală

În rețeta tradițională, dressingul este uleiul de măsline extravirgin, completat de sare. Nu este nevoie de o vinegretă separată. Roșiile aduc deja aciditate, mozzarella echilibrează gustul, iar uleiul unește cele două ingrediente și fixează parfumul busuiocului. Oțetul balsamic apare des în variantele moderne, mai ales sub formă de cremă. Gustul lui dulce-acrișor poate fi plăcut, însă este puternic și poate domina roșiile coapte și mozzarella delicată.

Evită cremele balsamice foarte dulci și sosurile dense turnate în cantitate mare. Ele schimbă nu doar gustul, ci și aspectul preparatului. Pentru experiența cea mai apropiată de cea tradițională, alege un ulei extravirgin proaspăt, cu aromă fructată și intensitate medie sau delicată. Adaugă-l după ce roșiile și mozzarella au fost așezate pe farfurie.

Caprese poate fi servită la începutul mesei, ca antipasto, dar este potrivită și pentru un prânz rapid. Pentru o masă mai sățioasă, alătură pâine rustică, focaccia simplă sau câteva felii de ciabatta prăjită. Pâinea nu trebuie pusă peste salată dinainte, pentru că va absorbi lichidul și se va înmuia. Servește-o separat, astfel încât fiecare persoană să își ia cât dorește.