Dieta Hashimoto. Ce să mănânci ca să reduci inflamația

Este un stil alimentar adaptat persoanelor cu tiroidită autoimună, menit să atenueze simptomele și să îmbunătățească starea generală de bine. Află care sunt principiile dietei Hashimoto și care este modul prin care acest tip de alimentație poate sprijini controlul inflamației și gestionarea greutății.

Ce este boala Hashimoto și legătura cu alimentația

Tiroidita Hashimoto este o boală autoimună în care sistemul imunitar începe să atace glanda tiroidă, afectând treptat producția de hormoni esențiali pentru energie, metabolism și claritate mentală. Deși tratamentul cu hormoni tiroidieni poate normaliza analizele, mulți pacienți continuă să se confrunte cu oboseală, dificultăți de concentrare, variații de greutate și stări emoționale instabile. De aceea, alimentația devine un element important în gestionarea bolii, pentru că influențează direct inflamația și răspunsul imunitar.

Legătura dintre tiroidă și alimentație este explicată prin rolul intestinului în imunitate. O mare parte din sistemul imunitar se află la nivel intestinal, iar atunci când bariera intestinală este afectată, pot apărea reacții inflamatorii care se răsfrâng asupra tiroidei. Anumiți factori alimentari pot contribui la dezechilibre, în timp ce alții pot susține organismul în reducerea inflamației, după cum scrie Healthline.com.

Un concept des întâlnit în discuțiile despre Hashimoto este mimetismul molecular, ideea că unele proteine din alimente seamănă cu structuri ale tiroidei. În astfel de situații, sistemul imunitar poate reacționa exagerat, ceea ce agravează procesul autoimun. De aceea, pentru mulți pacienți, ajustarea alimentației devine o parte importantă a planului de gestionare a bolii, alături de tratamentul recomandat de medic.

Principiile dietei pentru Hashimoto

Dieta pentru Hashimoto nu urmărește reducerea caloriilor, ci repararea intestinului și liniștirea sistemului imunitar. Este o abordare care pune accent pe calitatea alimentelor și pe modul în care acestea influențează inflamația din corp. Un prim principiu este densitatea nutritivă. Persoanele cu Hashimoto au frecvent carențe de vitamine și minerale, fie pentru că le absorb mai greu, fie pentru că inflamația le consumă rapid. De aceea, fiecare masă trebuie să fie bogată în nutrienți reali, proveniți din alimente integrale, nu din produse procesate.

Controlul glicemiei este la fel de important. Oscilațiile mari ale zahărului din sânge pun presiune pe tiroidă. Când glicemia scade brusc, organismul eliberează cortizol, un hormon care încetinește funcția tiroidiană. O dietă cu încărcătură glicemică redusă, fără zahăr și carbohidrați rafinați, ajută la menținerea unui ritm hormonal stabil.

Un alt pilon este echilibrul dintre grăsimile Omega‑3 și Omega‑6. Alimentația modernă este bogată în uleiuri vegetale procesate, care favorizează inflamația. Creșterea aportului de Omega‑3 din pește gras sau semințe de in și reducerea uleiurilor industriale contribuie la calmarea proceselor inflamatorii. Gestionarea stresului are un rol direct în evoluția bolii. Nervul vag, responsabil de odihnă și digestie, este adesea inhibat de stresul cronic. Activarea lui prin respirație profundă, dușuri reci sau exerciții simple ajută la reducerea inflamației și la îmbunătățirea digestiei.

Postul intermitent moderat poate fi util, dar cu măsură. O pauză alimentară de 12–14 ore sprijină curățarea celulară și sensibilitatea la insulină. Totuși, posturile lungi sau agresive nu sunt recomandate femeilor cu Hashimoto, deoarece pot suprasolicita glandele suprarenale.

Alimente recomandate în dieta Hashimoto

Dieta pentru Hashimoto pune accent pe alimente care reduc inflamația și susțin conversia hormonilor tiroidieni. Legumele sunt baza, iar varietatea lor aduce fibre, vitamine și antioxidanți. Se pot consuma spanac, dovlecei, morcovi, sfeclă, sparanghel sau cartof dulce. În privința legumelor crucifere, cum ar fi broccoli, varză, conopidă, mitul că ar afecta tiroida este depășit. Problema apare doar dacă sunt consumate crude în cantități foarte mari. Gătite, devin perfect sigure.

Proteinele de calitate sunt esențiale. Carnea de vită, pui, curcan sau vânat, alături de organe precum ficatul și inima, oferă nutrienți greu de obținut din alte surse. Peștele și fructele de mare sunt deosebit de valoroase datorită conținutului de Omega‑3, vitamina D și zinc. Sardinele, macroul, somonul sălbatic sau stridiile sunt alegeri excelente.

Grăsimile sănătoase au un rol important în calmarea inflamației. Uleiul de măsline extravirgin, avocado, uleiul de cocos sau untura de casă sunt bine tolerate. Fructele se consumă cu moderație, preferându‑se cele cu zahăr redus: fructe de pădure, citrice, mere verzi sau kiwi.

Seleniul și zincul sunt două minerale esențiale pentru funcția tiroidiană. Nucile braziliene sunt cea mai concentrată sursă naturală de seleniu, iar carnea de vită, semințele de dovleac și fructele de mare aduc cantități importante de zinc.

Alimente interzise sau de evitat în Hashimoto

Există și alimente care pot amplifica inflamația autoimună. Glutenul este cel mai problematic, din cauza asemănării sale moleculare cu țesutul tiroidian. Grâul, secara și orzul trebuie eliminate complet. Produsele „fără gluten” din comerț nu sunt întotdeauna o soluție, deoarece conțin adesea amidon și zahăr, conform Palomahealth.com.

Lactatele pot crea probleme prin proteina numită cazeină, care poate declanșa reacții încrucișate. În plus, intoleranța la lactoză este frecventă în Hashimoto și poate afecta absorbția tratamentului. Soia, mai ales în formele procesate, poate interfera cu funcția tiroidiană și cu absorbția medicamentelor. Variantele fermentate sunt mai sigure, dar trebuie consumate rar.

Zahărul și îndulcitorii artificiali întrețin inflamația și dezechilibrele glicemice, motiv pentru care trebuie evitate. Unele persoane sunt sensibile la solanacee, de exemplu roșii, cartofi albi, vinete, ardei, care pot provoca dureri articulare sau disconfort intestinal. În protocoalele stricte, acestea se elimină temporar.

Chiar și suplimentele naturale pot fi riscante. Ashwagandha poate stimula excesiv sistemul imunitar, iar roinița are efect de încetinire a tiroidei, fiind potrivită pentru hipertiroidism, nu pentru Hashimoto.

Meniu dietă Hashimoto

Acest meniu este conceput pentru a reduce inflamația și pentru a susține funcția tiroidiană, fără gluten, lactate sau soia. Conține și variante adaptate ale unor preparate românești, astfel încât stilul de viață să nu se schimbe radical, iar „dieta” să nu fie atât de greu de respectat.

Luni

· Mic dejun: Omletă cu spanac și ciuperci.

· Prânz: Ciorbă de perișoare fără orez, îngroșată cu legume rase, alături de o salată verde mare.

· Cină: Piept de pui la grătar cu piure de conopidă și usturoi.

Marți

· Mic dejun: Iaurt de cocos cu fructe de pădure și semințe de in.

· Prânz: Tocăniță de vită cu morcovi, țelină și dovlecei.

· Cină: Păstrăv sau macrou la cuptor, servit pe un pat de fasole verde.

Miercuri

· Mic dejun: Budincă de chia cu lapte de migdale și măr ras.

· Prânz: Salată consistentă cu ton, avocado, ceapă roșie și rucola.

· Cină: Sarmale „deconstruite”, cu varză călită și carne tocată, fără orez.

Joi

· Mic dejun: Clătite din făină de banane verzi sau tapioca, cu afine.

· Prânz: Piept de curcan la cuptor cu cartof dulce copt și salată de sfeclă crudă.

· Cină: Supă cremă de dovleac cu ghimbir și lapte de cocos.

Vineri

· Mic dejun: Smoothie verde cu spanac, avocado, proteină vegetală și puțină banană.

· Prânz: Ficăței de pui cu ceapă și piure de păstârnac.

· Cină: Somon la cuptor cu sparanghel sotat.

Sâmbătă

· Mic dejun: Ouă poșate servite pe jumătăți de avocado.

· Prânz: Ardei umpluți cu carne de vită, legume rase și „orez” de conopidă.

· Cină: Salată mare cu piept de pui, măsline și ridichi.

Duminică

· Mic dejun: Mămăligă moale cu un ou moale, dacă porumbul este tolerat. În protocolul strict, se înlocuiește cu cartof dulce copt și bacon fără nitriți.

· Prânz: Friptură de porc gătită lent, cu varză de Bruxelles.

· Cină: Supă clară de oase cu legume, ideală pentru susținerea intestinului.

Rețete românești adaptate

Sarmale: În loc de orez, se folosește conopidă mărunțită fin, morcov ras și ciuperci tocate. Pentru sos, dacă se evită roșiile, se poate prepara un „sos nomato” din morcovi și sfeclă fiartă, blenduite cu lămâie.

Ciorbă Rădăuțeană: Smântâna și făina se înlocuiesc cu crema solidă din lapte de cocos, amestecată cu usturoi și lămâie, sau cu legume rădăcinoase fierte și blenduite pentru consistență.

Salată de Boeuf: Maioneza se prepară în casă, folosind ulei de avocado sau ulei de măsline light. Mazărea se înlocuiește cu dovlecel tăiat cubulețe mici.

*Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc sfatul unui medic, nutriționist sau alt specialist în domeniul sănătății. Înainte de a începe orice dietă, plan alimentar sau schimbare semnificativă a stilului de viață, este recomandat să consulți un medic sau un specialist autorizat, mai ales dacă suferi de afecțiuni medicale, urmezi un tratament sau ești însărcinată ori alăptezi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













