„Primăria mi-a spus că este un drum rural care leagă câteva sate. Nimeni nu mi-a spus atunci că pe aici va trece o linie de autobuz de mare capacitate”, a povestit femeia, potrivit France Info.

Investiția care s-a transformat într-un coșmar

La 63 de ani, pensionara a cumpărat locuința din Parcieux cu 322.000 de euro și a investit încă 50.000 de euro în renovări. Trei ani mai târziu, a aflat că terenul din apropierea proprietății, pe care îl credea de cel mult doi metri lățime, va fi folosit pentru proiectul autorităților și se întinde, de fapt, pe aproximativ cinci metri din grădina sa. „Retragerea de cinci metri a gardului înseamnă că trebuie să îmi demolez piscina”, a spus ea, resemnată.

Fosta angajată din domeniul restaurantelor a investit toate economiile într-un loc liniștit, cu grădină. „Este terapia mea. Am nevoie de spațiul exterior. La 63 de ani vreau să mă bucur de viață”, a explicat Laurence Maritano. Acum, însă, riscă să piardă totul. Pe lângă distrugerea piscinei, autoritățile vor să exproprieze și o altă parte din grădină, inclusiv zona de legume, pentru proiectul de transport rapid cu autobuzul între Trévoux și Lyon. „Nu voi mai avea grădină. Nu va mai rămâne nimic”, a declarat ea.

Presiune psihică și tratament medical

Situația a afectat-o profund din punct de vedere psihic. „Cedez. Urmez tratament cu antidepresive. La 63 de ani nu mai am timp. Vreau să plec și vreau ca autoritățile să îmi ia în considerare cazul”, a declarat pensionara.

Femeia a solicitat fie ca autoritățile regionale să îi cumpere întreaga proprietate, fie să poată negocia păstrarea unei părți din grădină, inclusiv piscina, pentru a putea vinde casa.

Casă imposibil de vândut și anchetă publică în desfășurare

Pentru a face față cheltuielilor juridice, Laurence Maritano a fost nevoită să accepte diverse munci ocazionale. „Am o pensie mică. Nu am resurse, așa că trebuie să mai muncesc din când în când”, a spus ea.

Nici măcar vânzarea casei nu este o opțiune în acest moment. „Nu pot nici să fug. Un agent imobiliar mi-a spus recent că proprietatea este imposibil de vândut”, a adăugat femeia.

Exproprierea restului grădinii nu a fost încă finalizată. Ancheta publică privind realizarea liniei de autobuz de mare capacitate între Trévoux și Lyon a început miercuri, 21 ianuarie 2026, și va dura până joi, 19 februarie 2026. „Atunci vor putea să îmi propună o despăgubire”, a explicat ea.

