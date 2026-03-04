Un fotograf din Galați pasionat de astronomie a surprins cadre spectaculoase cu Luna portocalie, imediat ce satelitul natural al Pământului s-a ridicat la orizont. Specialiștii au urmărit cu mare atenție fenomenul.

Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului Astronomic CMSN Galați: „Când Soarele, Pământul și Luna sunt aliniate are loc o eclipsă parțială sau totală de Lună. Cel mai spectaculos fenomen astronomic sunt eclipsele totale de Soare, iar pe locul doi, din punctul meu de vedere, eclipsele totale de Lună”.

Fenomentul a durat aproximativcinci ore şi jumătate, iar faza de totalitate a fost de 58 de minute.

Corespondent PRO TV: „Eclipsa totală de lună a putut fi observată din America de nord, centrală și de sud, până în estul Asiei, trecând prin Noua Zeelandă și Australia”.

Fenomenele astronomice importante de anul acesta abia au început.

Cătălin Popa, dir. Complexul Muzeal Galați: „Pe 12 august, când va fi o eclipsă totală de Soare, dar puțin vizibilă de la noi, din România. O eclipsă parțială de lună va fi în data de 28 august. Și cea mai interesantă, în data de 31 decembrie 2028, în noaptea de revelion, va fi o eclipsă totală de Lună, care se va vedea din România”.

De-a lungul secolului XXI, vor avea loc, în total, 228 de eclipse de Lună dintre care 86 prin penumbră, 57 parţiale şi 85 totale, arată site-ul NASA.