Un fotograf din Galați pasionat de astronomie a surprins cadre spectaculoase cu Luna portocalie, imediat ce satelitul natural al Pământului s-a ridicat la orizont. Specialiștii au urmărit cu mare atenție fenomenul.

Ovidiu Tercu, coordonatorul Observatorului Astronomic CMSN Galați: „Când Soarele, Pământul și Luna sunt aliniate are loc o eclipsă parțială sau totală de Lună. Cel mai spectaculos fenomen astronomic sunt eclipsele totale de Soare, iar pe locul doi, din punctul meu de vedere, eclipsele totale de Lună”.

Fenomentul a durat aproximativcinci ore şi jumătate, iar faza de totalitate a fost de 58 de minute.

Corespondent PRO TV: „Eclipsa totală de lună a putut fi observată din America de nord, centrală și de sud, până în estul Asiei, trecând prin Noua Zeelandă și Australia”.

Citește și
Un băiat din Italia a pulverizat spray iritant într-o școală pentru a scăpa de un test. Zeci de elevi au fost intoxicați
Un băiat din Italia a pulverizat spray iritant într-o școală pentru a scăpa de un test. Zeci de elevi au fost intoxicați

Fenomenele astronomice importante de anul acesta abia au început.

Cătălin Popa, dir. Complexul Muzeal Galați: Pe 12 august, când va fi o eclipsă totală de Soare, dar puțin vizibilă de la noi, din România. O eclipsă parțială de lună va fi în data de 28 august. Și cea mai interesantă, în data de 31 decembrie 2028, în noaptea de revelion, va fi o eclipsă totală de Lună, care se va vedea din România”.

De-a lungul secolului XXI, vor avea loc, în total, 228 de eclipse de Lună dintre care 86 prin penumbră, 57 parţiale şi 85 totale, arată site-ul NASA.