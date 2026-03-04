Ceilalți doi inculpați cer să fie și ei audiați din nou, pentru a dovedi că au comis doar tâlhăria, nu și crima, pentru care dau vina pe iubita victimei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Într-o şedinţă care a durat trei ore, Cosmin Zuleam le-a spus magistraților că proprietarul unui amanet i-a dat un pont că în casa lui Adrian Kreiner s-ar afla peste două milioane de euro - şi i-ar fi trimis inclusiv poze din locuința omului de afaceri.

Radu Florea, avocatul a doi dintre inculpați: „Cred că procurorul, poate cel care a întocmit dosarul, trebuie să se intereseze de el, și să îi pună întrebările necesare pentru că are vreo participație."

Aurel Muntean, avocatul iubitei lui Kreiner: „Poate există, poate nu există acele persoane ca şi povestea cu acele două milioane de euro, care există sau nu, inclusiv pot să vă spun: casa nu are subsol.”

Zuleam susţine că el şi cei doi prieteni au vrut doar să fure banii când nu era nimeni acasă, dar s-au decis să intre oricum și să-l imobilizeze pe cel aflat, eventual, înăuntru.

Suspecții l-au legat pe Adrian Kreiner, dar pretind că l-au lăsat în viață când au plecat, iar acesta i-a amenințat că-i va prinde.

În scenă a intrat apoi iubita milionarului, trezită din somn de zgomotele atacului. Ea este cea care l-ar fi găsit inconștient, abia respirând, și nu ar fi tăiat sfoara cu care era legat, deși avea un cuțit în mână, pentru că era în stare de şoc - conform declaraţiei ei.

Avocatul celorlalţi doi inculpați, Laurenţiu Ghiță şi Cristian Minae, condamnaţi de prima instanță la închisoare pe viață, a cerut reîncadrarea faptelor de care sunt acuzaţi aceştia.

Radu Florea, avocatul a doi dintre inculpați: „Aici noi, ca apărare, noi trebuie să punem o îndoială în mintea judecătorului că să nu poată să ne dea condamnarea de omor care este cu totul aberantă."

Pe de altă parte, testul poligraf a demonstrat că inculpații au fost uneori nesinceri, iar în timpul cercetării judecătorești, Laurențiu Ghiţă şi-a schimbat declarațiile. Următorul termen al procesului a fost stabilit pe 25 martie.