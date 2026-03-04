El este acuzat de fraudarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi în direcţii judeţene din cadrul ministerului.

Chesnoiu a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie în decembrie 2022, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de faptul că a permis unor persoane neautorizate accesul la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

„...contopeşte pedepsele principale stabilite prin prezenta sentinţă şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1 an şi 4 luni, reprezentând o treime din celelalte pedepse, inculpatul Chesnoiu Adrian-Ionuţ urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare”, au decis, miercuri, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, fost deputat PSD de Olt, a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022, într-un dosar privind fraudarea concursurilor pentru posturi la mai multe direcţii judeţene, acuzaţiile la adresa sa fiind de instigare (sub forma participaţiei improprii), în patru cazuri, la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, precum şi de abuz în serviciu.

Alături de Chesnoiu, au mai fost trimise în judecată alte cinci persoane, printre care un fost director adjunct din minister şi un şef de serviciu.

Adrian Chesnoiu este, în prezent, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Decizia de miercuri a instanţei supreme nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Conform procurorilor DNA, în perioada 9 februarie – 11 aprilie 2022, Adrian Chesnoiu, în calitate de ministru, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze lui Andrei-Cristian Răducan (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv în cadrul unor direcţii judeţene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidaţii “agreaţi”, respectiv Sandu Aurel, Mihai-Cosmin Corobea, Mihai Pârv şi Cătălin Ionuţ Lăscaie. După primirea subiectelor şi promovarea probei scrise, Lăscaie ar fi fost respins la proba interviului.

”De menţionat este faptul că, la intervenţia directă a ministrului, în cazul candidatului Sandu Aurel, membrii comisiei ar fi fost nevoiţi să-l promoveze în condiţiile în care acesta nu obţinuse un punctaj corespunzător. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcţia de şef serviciu, obţinând, în perioada ocupării funcţiei, venituri salariale în valoare de 50.995 lei”, preciza DNA.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 50.995 de lei, în vederea recuperării cheltuielilor salariale făcute în cazul lui Aurel Sandu cât timp acesta a ocupat funcţia de şef serviciu.