Substanța s-a răspândit rapid în clădire, iar personalul școlii a fost nevoit să evacueze instituția și să cheme serviciile de urgență.

Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni, luni, 2 martie, puțin după ora 11:00, în timpul pauzei. Tânărul ar fi așteptat momentul în care multe săli de clasă erau goale pentru pauză, după care a scos spray-ul iritant și l-a pulverizat în mai multe zone ale școlii. La întoarcerea elevilor în clase, câteva minute mai târziu, mulți au început să acuze diverse simptome, precum senzație de arsură în gât și la nivelul ochilor, dar și ușoare dificultăți de respirație.

Spray iritant pulverizat în timpul pauzei

Pe măsură ce numărul elevilor afectați a crescut, a devenit clar că s-a întâmplat ceva, iar elevii și personalul școlii au fost evacuați imediat. Pompierii au ajuns rapid la fața locului pentru verificări, iar paramedicii serviciului de urgență au acordat îngrijiri elevilor care prezentau simptome.

În total, aproximativ 30 de elevi din mai multe clase au fost afectați, însă, din fericire, niciunul nu a fost rănit grav. Contactul cu spray-ul iritant a fost indirect, deoarece substanța s-a răspândit în întreaga clădire.

Aproximativ 30 de elevi afectați

Nicio persoană nu a fost transportată la spital, iar testele efectuate nu au indicat prezența unor substanțe periculoase persistente în aer. Școala s-a redeschis a doua zi, însă elevii afectați au fost trimiși acasă în ziua incidentului.

Carabinierii investighează cazul, în colaborare cu conducerea școlii, pentru a identifica persoana responsabilă.