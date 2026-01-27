Acționarii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, au aprobat asocierea companiei românești de stat cu gigantul energetic francez Électricité de France (EDF), controlat tot de stat, pentru implementarea proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu, scrie Profit.

Astfel, a fost aprobată în AGA înființarea de către Hidroelectrica, împreună cu EDF Power Solutions International, a unei societăți mixte/asocieri în participație (Joint Venture Company - JVC), în cote egale de 50% - 50% fiecare, în vederea dezvoltării proiectului Tarnița.

Acționarii au decis ″aprobarea Acordului Acționarilor (Shareholders Agreeement, SHA) care urmează a fi încheiat de către SPEEH Hidroelectrica SA cu EDF Power Solutions International, prin care se definesc termenii și condițiile privind modul de funcționare al unei companii (societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company - JVC) care va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița – Investiția/ Oportunitatea Propusă″.

Proiectul Tarnița are o putere de 1.000 MW și costa peste un miliard de euro la nivelul anului 2010

Hidroelectrica este controlată de Ministerul Energiei, cu circa 80% din capital. EDF a pus drept condiție de asociere garantarea de către România a acordării unui ajutor de stat în faza de operare a hidrocentralei, după punerea în funcțiune a acesteia.

Asta în condițiile în care în România este în vigoare încă din 2014 o Ordonanță de Guvern care prevede măsuri de sprijin masive pentru proiectele CHEAP cu putere instalată de peste 15 MW. Cel de la Tarnița a fost gândit în trecut să aibă o putere de 1.000 MW, costurile investiționale fiind estimate la peste 1 miliard de euro încă de acum peste 15 ani.

