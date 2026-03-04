Vorbind la două zile după ce preşedintele Emmanuel Macron a anunţat schimbări majore în doctrina nucleară a Franţei, inclusiv posibila desfăşurare temporară a avioanelor de vânătoare cu capacitate nucleară la aliaţii europeni, Le Pen a declarat într-un interviu acordat postului de radio RTL că „nu vede rostul” unei astfel de desfăşurări.

Le Pen a adăugat apoi: „Le voi spune aliaţilor noştri că sunt de acord cu desfăşurarea geografică, dar atunci trebuie să existe ceva în schimb”, inclusiv „achiziţionarea de echipamente franceze”.

„Să mergem şi să punem armele noastre nucleare în ţări care cumpără avioane americane F-35... există o contradicţie majoră aici”, a spus ea.

Posibila desfăşurare a avioanelor de vânătoare a fost unul dintre elementele eforturilor lui Macron de a consolida cooperarea nucleară cu partenerii.

El a anunţat, de asemenea, că Franţa va desfăşura exerciţii nucleare comune, dar a insistat că controlul final asupra lansării armelor nucleare va rămâne ferm în mâinile preşedintelui francez, care va continua, de asemenea, să definească singur aşa-numitele interese vitale ale ţării.

Extrema dreaptă l-a acuzat luni de zile pe Macron că ar fi renunţat la suveranitatea Franţei asupra arsenalului său nuclear, după ce acesta a deschis uşa cooperării nucleare strategice cu aliaţii europeni în ultimii ani.

Rassemblement National, partidul lui Le Pen, se află în prezent pe primul loc în sondajele pentru alegerile prezidenţiale din 2027, ceea ce ar putea pune partidul de extremă dreapta la conducerea unuia dintre cele două arsenale nucleare ale Europei.

Le Pen este candidata oficială la preşedinţie a partidului său, deşi o decizie de apel, care este în curs, privind procesul său pentru deturnare de fonduri UE ar putea-o obliga să predea ştafeta preşedintelui RN, Jordan Bardella.

Cei doi au emis o declaraţie comună după discursul lui Macron de luni, în care au prezentat abordarea partidului lor faţă de armele nucleare.