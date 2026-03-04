În cadrul consultărilor din Coaliție, prim-ministrul și ministrul Finanțelor au prezentat o serie de propuneri privind temele care au rămas în discuție în etapa finală de elaborare a bugetului.

Pachetul social

Propunerea prezentată vizează ca pachetul social să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene.

Echilibrarea bugetelor locale

O altă propunere discutată privește echilibrarea bugetelor locale pe baza formulei deja analizate în Coaliție, astfel încât autoritățile locale să beneficieze de predictibilitate financiară și de resursele necesare funcționării serviciilor publice. Per total, UAT-urile vor primi bani în plus față de anul trecut pentru echilibrarea bugetelor locale - mai arată sursele politice din PNL.

Buget pentru dezvoltare

Potrivit propunerilor prezentate Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program important pentru dezvoltarea infrastructurii locale, va primi sume suplimentare față de cele propuse inițial.

Liderii liberali prezenți la ședință au spus clar că proiectul de buget trebuie să fie unul onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile.