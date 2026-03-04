Război în Iran, a cincea zi. Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei. VIDEO

Am intrat în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, iar atacurile nu se opresc. Consulatul Statelor Unite din Dubai a fost vizat marți seară de o dronă iraniană. Urmăriți LIVE UPDATE evenimentele.

UPDATE 9:25 Consulatul SUA din Dubai în flăcări Imagini autentificate de BBC Verify arată clădirea consulatului SUA din Dubai în flăcări, după ce a fost lovită de o dronă marți seară. Un videoclip, filmat dintr-o intersecție aflată la câțiva metri de consulat, arată ceea ce pare a fi o dronă izbindu-se de clădire, în timp ce un altul surprinde un incendiu în interiorul complexului și fum negru ridicându-se spre cer.

The U.S. consulate in Dubai right now. pic.twitter.com/a3kj5ep7Re — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 3, 2026

UPDATE 9:24 Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei, care beneficiază în Iran de funeralii naţionale Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi "o ţintă" destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP. "Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare", a afirmat Israel Katz. "Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune", a adăugat el. Funeraliile naţionale pentru Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, vor începe miercuri seara şi vor dura trei zile, conform agenţiei de presă oficiale Irna. UPDATE 9:11 O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, potrivit Ministerului Apărării din Qatar O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Apărării al Qatarului, potrivit dpa. Ministerul a indicat, într-un comunicat emis marţi, că au fost trase două rachete balistice dinspre Iran. 'Sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes una dintre rachete, iar cea de-a doua a lovit baza Al-Udeid fără a provoca victime', a precizat ministerul. Acesta nu a furnizat informaţii despre locul exact al impactului sau posibile daune. Baza Al-Udeid, folosită şi de forţe ale Qatarului şi britanice, este situată în afara capitalei Doha.

UPDATE 9:02 Prima scumpire în România a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran Preţul carburanţilor a crescut în România, benzina depăşind pragul de 8 lei pe litru în toate staţiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15 bani pe litru. Potrivit Profit.ro, aceasta este prima scumpire a carburanţilor înregistrată pe piaţa locală după declanşarea războiului din Iran, majorarea fiind considerată una semnificativă pentru o singură ajustare de preţ. UPDATE 8:34 Israelul anunţă că a efectuat noi atacuri asupra a zeci de ţinte din Teheran Armata israeliană a anunţat miercuri că a atacat zeci de ţinte în Iran, inclusiv centre de comandă din Teheran, conform unui comunicat, citat de AFP. "Cu puţin timp în urmă, Forţele Aeriene Israeliene, ghidate de serviciile de informaţii, au finalizat un alt val de atacuri care au vizat centrele de comandă ale regimului terorist iranian din Teheran", a precizat armata în comunicat. "Ca parte a acestor atacuri, armata a lansat zeci de muniţii asupra centrelor de comandă ale Securităţii Interne", a adăugat comunicatul. Sirenele de raid aerian au sunat în Israel înainte de lansările de rachete miercuri dimineaţă, dar nu au fost raportaţi răniţi, conform serviciilor de urgenţă. UPDATE 8:27 CNAB: 29 de curse, anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM şi Wizz Air Malta. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară. UPDATE 8:22 Un responsabil al Pentagonului atribuie Israelului eliminarea ayatollahului Khamenei Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marţi "operaţiunilor israeliene" eliminarea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene, potrivit France Presse. Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA. Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe "capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi "dincolo de aceasta". UPDATE 8:00 Câte persoane au fost ucise până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului? În IRAN, peste 1.000 de civili, inclusiv copii, ar fi fost ucişi în cele patru zile câte au trecut de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA, HRANA. Organizaţia pentru drepturile omului a declarat că, până marţi seară, cel puţin 1.097 de civili au fost ucişi, inclusiv 181 de copii. Organizaţia a declarat că raportul său este preliminar şi că verifică alte sute de decese raportate. UPDATE 7:56 Atac cu drone asupra stației CIA din Riad Staţia CIA din Riad, Arabia Saudită, a fost, de asemenea, lovită luni în cadrul atacului cu drone suspectat a fi fost lansat de Iran asupra Ambasadei SUA din această ţară, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect, citată de AFP. Nu au existat victime, însă clădirea, care se află în acelaşi complex cu ambasada, a suferit daune semnificative, a declarat sursa. The Washington Post a raportat pentru prima dată că staţia a fost afectată de atac. CIA a refuzat să comenteze problema. UPDATE 7:40 Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis "treptat" cu începere din noaptea de miercuri spre joi Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea "treptată" a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. "După evaluările de securitate (...) am autorizat redeschiderea spaţiului aerian pe care intenţionam să-l deschidem săptămâna viitoare", a declarat ministrul, precizând că redeschiderea se va face "sub rezerva" evoluţiei situaţiei. Într-o conferinţă de presă la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, ea a subliniat, de asemenea, că procesul se va desfăşura cu "mare precauţie", cu "un avion pe oră în primele 24 de ore". Un purtător de cuvânt al ministerului a explicat pentru AFP că spaţiul aerian va fi redeschis iniţial exclusiv zborurilor de repatriere, şi nu zborurilor care pleacă de pe teritoriul israelian.

UPDATE 7:34 Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri. UPDATE 7:32 Trump şi Rubio oferă motive contradictorii pentru intrarea SUA în războiul cu Iranul Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că a ordonat forţelor americane să se alăture atacului Israelului asupra Iranului, deoarece credea că Iranul era pe punctul de a lovi primul, contrazicând astfel motivele oferite cu o zi înainte de secretarul său de stat cu privire la modul în care a început războiul. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni reporterilor că SUA au lansat atacul din cauza temerilor că Iranul ar riposta ca răspuns la acţiunea planificată a Israelului împotriva Teheranului, relatează Reuters. „Ştiam că va avea loc o acţiune israeliană; ştiam că aceasta va precipita un atac împotriva forţelor americane şi ştiam că, dacă nu îi atacam preventiv, înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”, a declarat Marco Rubio. Trump a respins însă sugestiile potrivit cărora Israelul ar fi împins SUA în conflict. „S-ar putea ca noi să le fi forţat mâna (Israelului)”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, în timpul întâlnirii cu cancelarul german Friedrich Merz. „Negociam cu aceşti nebuni şi eram de părere că ei vor ataca primii. Dacă nu o făceam noi, ei ar fi atacat primii. Eram convins de asta”, a spus Trump. Iranul susţine că atacul SUA a fost neprovocat.

Iranul continuă să lanseze rachete asupra Israelului şi Golfului, ca represalii. Armata israeliană şi mişcarea armată libaneză Hezbollah, susţinută de Teheran, se angajează reciproc în atacuri. Aviația israeliană a bombardat Consiliul Clericilor de la Teheran, convocat pentru alegerea unui nou lider spiritual. Cu toată conducerea militară, politică și religioasă anihilată, responsabilii iranieni supraviețuitori ar vrea să discute cu Washingtonul. Cel puțin asta susține Donald Trump, care a transmis că acum „este prea târziu” pentru negocieri. Armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare, relatează CNN. Comandantul Comandamentului Central (CENTCOM) al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat marţi, în a patra zi a războiului, că Iranul a lansat până acum peste 500 de rachete balistice şi peste 2.000 de drone în atacuri de represalii. La rândul său, SUA au lovit aproape 2.000 de ţinte în Iran şi au distrus 17 nave iraniene. Situaţia la zi cu privire ultimele evoluţii: - Val de atacuri împotriva Iranului Armata israeliană a declarat că a lansat un nou „val amplu de atacuri” asupra Iranului, vizând „site-uri de lansare (de proiectile), sisteme de apărare aeriană şi alte infrastructuri” ale ţării. Anterior, armata israeliană anunţase că a vizat un centru militar subteran secret din regiunea Teheranului, distrugând „un element cheie al capacităţii regimului iranian de a dezvolta arme atomice”. Statele Unite au afirmat că au lovit „aproape 2.000 de ţinte” de la începutul războiului din Iran. - Rachete în Israel Numeroase rachete iraniene au vizat Israelul în noaptea de marţi spre miercuri, declanşând focuri de interceptare. Resturi au căzut în Tel Aviv şi explozii au fost auzite din Ierusalim. Hezbollah a declarat că a vizat baza navală din Haifa, în nordul Israelului, în cadrul celui de-al doisprezecelea atac al zilei de marţi. - Explozie puternică la Beirut O explozie puternică a fost auzită în noaptea de marţi spre miercuri la Beirut. Armata israeliană a anunţat mai devreme că va lovi Hezbollah până la dezarmarea acestuia. Potrivit autorităţilor libaneze, războiul a provocat deja strămutarea a peste 58.000 de persoane în ţară. - Impact financiar Preţurile petrolului au continuat să crească miercuri în Asia. Bursa din Seul a scăzut cu 6% la deschiderea de miercuri. Bursele europene au încheiat marţi în scădere: Paris -3,46%, Frankfurt -3,44% şi Londra - 2,75%. - Baza americană lovită O rachetă iraniană a lovit baza militară americană Al-Udeid din Qatar „fără a face victime”, a indicat Ministerul Apărării din Qatar într-un comunicat. - Spionaj în Qatar Qatarul a declarat că a destructurat două celule de spionaj afiliate Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran. - Aeroportul din Bagdad O dronă a fost doborâtă în apropierea aeroportului internaţional din Bagdad, care include o bază militară care găzduieşte consilieri americani, potrivit autorităţilor irakiene, care nu au precizat originea acesteia. La sud de capitală, tabăra militară a unei facţiuni pro-iraniene a fost ţinta unui atac aerian. - Consulatul american din Dubai vizat Un atac cu drone a provocat marţi un incendiu în apropierea consulatului american din Dubai, fără a face victime, potrivit autorităţilor emirate. Un atac similar a vizat ieri ambasada Statelor Unite în Arabia Saudită, închisă până la noi ordine, la fel ca cele din Kuweit şi Liban. - Posibilă escortă americană în Ormuz Donald Trump a declarat că marina americană ar putea escorta „dacă este necesar” petrolierele prin strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic între Iran şi Oman, unde navigaţia este în prezent paralizată. - Întăriri franceze şi britanice Parisul a anunţat că va trimite întăriri militare în Orientul Mijlociu, printre care portavionul Charles de Gaulle şi avioane Rafale. Londra trimite o navă de război şi mijloace anti-drone pentru a proteja bazele britanice din Cipru. Două baze franceze din regiune au suferit „atacuri limitate” de la începutul conflictului, potrivit preşedintelui francez Macron, care consideră că Iranul poartă „responsabilitatea principală” pentru acest război. - Iranul ar fi lovit primul, afirmă Trump Preşedintele american a asigurat că Iranul ar fi atacat „primul” dacă Israelul şi Statele Unite nu ar fi lansat sâmbătă operaţiunea care „a distrus aproape totul” în Iran. „Poate că am forţat mâna Israelului”, a adăugat el. Potrivit lui, majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce Iranul după război au murit. - Funeraliile lui Khamenei Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacurile israeliano-americane de sâmbătă, va fi înmormântat în oraşul sfânt Machhad (nord-est). Data nu a fost încă comunicată. Moartea sa „nu înseamnă automat sfârşitul unui sistem”, a avertizat marţi văduva fostului şah al Iranului, Farah Pahlavi, într-un interviu acordat AFP. - Ameninţare asupra centrelor economice din Golf Iranul a continuat atacurile în Golf: marţi s-au auzit explozii în Doha, Abu Dhabi şi Dubai. Un general iranian a ameninţat că va viza „toate centrele economice” din regiune în cazul în care atacurile israeliano-americane vor continua.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Agerpres/ StirileProTV News.ro BBC Sky News Etichete: , , , , , Dată publicare: