Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

Până anul trecut, proprietarii de clădiri vechi plăteau impozite reduse, în funcţie de vechimea imobilului, facilităţile fiind eliminate, din acest an.

Sunt şi alte criterii, de ordin economic, social, sau urbanistic care pot duce la majorarea impozitelor.

Guvernul explică eliminarea reducerilor

Noile prevederi legale elimină coeficienţii de reducere care până anul trecut aveau efect direct asupra bazei de impozitare a imobilelor, explică Guvernul, într-un comunicat dat publicităţii duminică.

Valoarea impozabilă nu mai este diminuată cu:

* până la 50% pentru clădiri foarte vechi (peste 100 de ani);

* 30% pentru clădiri între 50–100 ani;

* 10% pentru clădiri între 30–50 ani;

* plus reducerea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocuri mari (cu regim de înălţime mai mare de 3 etaje şi peste 8 apartamente).

Baza de calcul crește semnificativ

„Practic, o clădire care anterior beneficia de reduceri cumulate importante ajunge să fie impozitată la o bază mult mai apropiată de valoarea standard, ceea ce explică o creştere peste nivelul mediu de ~70%”, se arată în documentul citat.

Noua lege a introdus valori de referinţă actualizate asupra bazei impozabile, dar şi o bază de calcul „recalibrată la realitatea economică”, precizează Guvernul.

Autoritățile locale pot majora taxele

Acesta explică şi cum se face majorarea cotei de impozitare de către unităţile administrativ-teritoriale: autorităţile administraţiei publice locale pot stabili cota de impozitare în intervalul 0,08% – 0,2%, în cazul clădirilor rezidenţiale.

„Dacă în anul 2025 cota era stabilită la minimul de 0,08%, iar în 2026 UAT decide majorarea cotei spre 0,15% – 0,2%, atunci creşterea impozitului datorat se aplică unei baze deja majorate, amplificând impactul total în consecinţă. De asemenea, s-a dat posibilitatea ca şi Consiliul local / Consiliul General al Municipiului Bucureşti să poată majora impozitele şi taxele locale până la +100% (în loc de 50%), pe baza unor criterii clare (economice, sociale, urbanistice etc.), aspect care, de asemenea, poate conduce la creşterea nivelului impozitului”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













