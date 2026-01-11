Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Stiri actuale
11-01-2026 | 14:59
coada, taxe, impozite
PRO TV

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

autor
Sabrina Saghin

Până anul trecut, proprietarii de clădiri vechi plăteau impozite reduse, în funcţie de vechimea imobilului, facilităţile fiind eliminate, din acest an.

Sunt şi alte criterii, de ordin economic, social, sau urbanistic care pot duce la majorarea impozitelor.

Guvernul explică eliminarea reducerilor

Noile prevederi legale elimină coeficienţii de reducere care până anul trecut aveau efect direct asupra bazei de impozitare a imobilelor, explică Guvernul, într-un comunicat dat publicităţii duminică.

Valoarea impozabilă nu mai este diminuată cu:

Citește și
Rareș Hopincă
Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor

* până la 50% pentru clădiri foarte vechi (peste 100 de ani);

* 30% pentru clădiri între 50–100 ani;

* 10% pentru clădiri între 30–50 ani;

* plus reducerea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocuri mari (cu regim de înălţime mai mare de 3 etaje şi peste 8 apartamente).

Baza de calcul crește semnificativ

„Practic, o clădire care anterior beneficia de reduceri cumulate importante ajunge să fie impozitată la o bază mult mai apropiată de valoarea standard, ceea ce explică o creştere peste nivelul mediu de ~70%”, se arată în documentul citat.

Noua lege a introdus valori de referinţă actualizate asupra bazei impozabile, dar şi o bază de calcul „recalibrată la realitatea economică”, precizează Guvernul.

Autoritățile locale pot majora taxele

Acesta explică şi cum se face majorarea cotei de impozitare de către unităţile administrativ-teritoriale: autorităţile administraţiei publice locale pot stabili cota de impozitare în intervalul 0,08% – 0,2%, în cazul clădirilor rezidenţiale.

„Dacă în anul 2025 cota era stabilită la minimul de 0,08%, iar în 2026 UAT decide majorarea cotei spre 0,15% – 0,2%, atunci creşterea impozitului datorat se aplică unei baze deja majorate, amplificând impactul total în consecinţă. De asemenea, s-a dat posibilitatea ca şi Consiliul local / Consiliul General al Municipiului Bucureşti să poată majora impozitele şi taxele locale până la +100% (în loc de 50%), pe baza unor criterii clare (economice, sociale, urbanistice etc.), aspect care, de asemenea, poate conduce la creşterea nivelului impozitului”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Sursa: News.ro

Etichete: impozite, cladiri,

Dată publicare: 11-01-2026 14:59

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Localitatea din România care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern
Stiri Economice
Localitatea din România care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

Comuna Fitioneşti a rămas singura unitate administrativ-teritorială din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite locale conform noilor prevederi ale Codului fiscal.

Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor
Stiri actuale
Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor

Primarul Sectorului 2 pregătește măsuri disciplinare la Direcția de Taxe și Impozite din subordinea Primăriei, după ce unii cetățeni care și-au achitat impozitele au descoperit sume noi de plată.

Taxe și impozite 2026. Autoritățile locale din Iași aplică doar „scumpirea lui Bolojan”
Stiri actuale
Taxe și impozite 2026. Autoritățile locale din Iași aplică doar „scumpirea lui Bolojan”

Cetățenii din Iași vor plăti taxe și impozite mai mari începând cu 8 ianuarie, după ce Consiluul Local a aprobat la finalul lunii decembrie majorarea taxelor și impozitelor locale.

Recomandări
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”
Stiri externe
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”

Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.

Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026
Stiri Politice
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026

Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.

PRO TV a dominat serile de vineri și sâmbătă. Milioane de oameni au urmărit Las Fierbinți și Filmul PRO
Stiri Mondene
PRO TV a dominat serile de vineri și sâmbătă. Milioane de oameni au urmărit Las Fierbinți și Filmul PRO

Vineri și sâmbătă, PRO TV a fost alegerea a milioane de români.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59