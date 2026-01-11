Fermierii europeni se tem de concurența neloială din Mercosur. Ce și cât va importa Europa după semnarea acordului

Fermierii europeni protestează față de concurența neloială generată de importurile din Mercosur. Comisia Europeană dă asigurări că cantitățile de produse alimentare vor fi limitate și reglementate strict.

Votul din Consiliul UE legat de acordul comercial cu Mercosur continuă să creeze tensiuni în blocul comunitar. Astfel, deși a primit aprobarea a 15 țări care reprezintă 65% din populația totală a Uniunii, este intens criticat de state ca Franța și Polonia, dar și unele categorii socio-economice, cum ar fi agricultorii.

Este cel mai amplu acord de liber schimb semnat vreodată de Uniunea Europeană, finalizat după peste 25 de ani de negocieri și luni de dispute în interiorul blocului comunitar pentru obținerea sprijinului statelor membre-cheie.

Comisia Europeană, care a închis negocierile în urmă cu un an, alături de state precum Germania și Spania, susține că acordul este esențial pentru strategia UE de deschidere a unor noi piețe. Miza este compensarea pierderilor comerciale generate de taxele vamale americane și reducerea dependenței de China, prin garantarea accesului la minerale critice.

În schimb, opozanții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor de alimente ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, cu efecte negative asupra producătorilor agricoli europeni.

Poziția României

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a votat în favoarea tratatului, asta în timp ce PSD, parte din coaliția de guvernare, consideră că acesta reprezintă un „un act de trădare a intereselor fermierilor români” din partea ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu.

Nicuşor Dan mai spune că, faţă de conţinutul acordului, ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va aloca pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

Fermierii din România și alte țări ale UE, numulțumiți de acordul cu Mercosur

Acordul de liber schimb ar urma să faciliteze comerțul dintre cele două blocuri prin reducerea taxelor vamale. Totuși, fermierii europeni sunt îngrijorați de importurile din aceste țări care, spun ei, le vor face concurență neloială pentru că acolo regulile de producție și mediu nu sunt atât de stricte.

Controversatul acord comercial a născut însă, discuții aprinse printre fermierii europeni care consideră că produsele lor, atent verificate și supuse unor reguli stricte de producție, nu vor putea ține pasul cu cele din America de Sud, acolo unde costurile sunt mai mici, iar regulile mai relaxate. Acordul UE–Mercosur a declanșat proteste în mai multe țări europene. Și fermierii români sunt îngrijorați.

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România: „Simțim o concurență neloială. Vedeți dumneavoastră, Uniunea Europeană, spre deosebire de țările din America de Sud trebuie să respecte niște standarde de mediu, de pesticide, de bunăstarea animalelor. Ei beneficiază de o forță de muncă mai ieftină, terenurile sunt mai ieftine încât costurile de producție la ei sunt mai mici decât în Uniunea Europeană. Așa că, în aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”.

Fermierii francezi au blocat înainte de votul din Consiliul UE cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf, în semn de protest faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud.

Agricultorii din sindicatul de dreapta Coordination Rurale au chemat la proteste în Paris, temându-se că acordul de liber-schimb planificat cu blocul Mercosur va inunda UE cu importuri de alimente ieftine.

Nemulțumirile agricultorilor francezi sunt confirmate de omologii lor din Irlanda. Mii de fermieri au protestat faţă de acordul comercial al UE cu Mercosur, la o zi după ce statele comunitare au aprobat tratatul, în ciuda opoziţiei Irlandei şi Franţei, relatează AFP.

Protestele au urmat acţiunilor similare de vineri din Polonia, Franţa şi Belgia, după ce UE a dat undă verde acordului comercial, care a fost bine primit de grupurile de afaceri, dar puternic criticat de fermierii europeni.

Mulţi fermieri europeni se tem că mijloacele lor de subzistenţă vor fi afectate de fluxul de produse mai ieftine provenite din Brazilia, gigantul agricol, şi din ţările vecine, ceea ce a determinat Irlanda, Franţa, Polonia, Ungaria şi Austria să voteze împotriva acordului.

Ce și cât va importa UE din America de Sud

Acordul comercial UE–Mercosur prevede, în primul rând, protejarea a 344 de produse alimentare și băuturi europene împotriva imitațiilor pe piețele din America de Sud, conform Comisiei Europene. Această protecție a indicațiilor geografice le permite producătorilor europeni să își consolideze poziția comercială, să își diferențieze produsele și să le vândă la prețuri mai mari.

În paralel, acordul ar urma să simplifice exporturile agroalimentare din UE, prin reguli uniforme pentru toate statele membre, proceduri mai rapide și mai previzibile și aplicarea principiului „regionalizării”, care evită blocarea exporturilor din zone neafectate de bolil animale.

Comisia subliniază că accesul produselor Mercosur pe piața UE va fi strict limitat. Produsele precum carnea de vită, carnea de pasăre sau zahărul, vor intra doar în cadrul unor cote plafonate, introduse gradual. În plus, UE își rezervă dreptul de a activa o clauză de salvgardare bilaterală dacă importurile ar provoca sau ar amenința să provoace prejudicii serioase sectoarelor agricole europene, inclusiv pentru produsele importate în limitele cotelor.

În cazul cărnii de vită, acordul nu prevede acces fără taxe vamale. Mercosur va putea exporta în UE maximum 99.000 de tone anual, cu o taxă de 7,5%, cantitate care reprezintă aproximativ 1,5% din producția totală de carne de vită a UE și mai puțin de jumătate din importurile actuale din regiune. Comisia susține că impactul asupra pieței europene va fi limitat și că acordul nu va stimula defrișările în țările Mercosur. În plus, exporturile către UE reprezintă doar circa 0,6% din producția totală de carne de vită a Mercosur.

Pentru carnea de pasăre, UE va permite un contingent de 180.000 de tone importate fără taxe vamale, introdus treptat pe parcursul a cinci ani. Acest volum reprezintă 1,3% din producția UE și este mai mic decât importurile actuale din Mercosur, fiind compensat de exporturile europene și de creșterea estimată a consumului intern. În ceea ce privește zahărul, nu se creează cote noi pentru Brazilia; acordul doar transformă în cotă fără taxe o cantitate deja existentă, iar pentru Paraguay se introduce o cotă modestă, de 10.000 de tone, în timp ce zaharurile speciale sunt excluse.

Comisia insistă că standardele sanitare și de siguranță alimentară ale UE rămân neschimbate, iar toate produsele importate din Mercosur vor trebui să respecte integral normele europene de protecție a consumatorilor.

