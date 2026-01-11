Porumbei și iepuri uriași, vedetele unei expoziții la Craiova. Un exemplar costă chiar și mii de euro

E o „întrecere” a frumuseții zilele acestea la Craiova. Însă cele care concurează pentru atenția publicului sunt animalele domestice.

Pasionații pot admira iepuri uriași, găini de rasă și porumbei campioni, extrem de prețioși.

Iar pentru un exemplar, sunt dispuși să plătească mii de euro.

Expoziția adună aproape o mie de exemplare: de la găinile din rasa Brahma și moțatele olandeze, până la iepurii din rasa Uriaș Belgian, impresionanți prin dimensiuni și aspect.

Chiar dacă multe sunt scoase la vânzare, crescătorii recunosc că se atașează de animalele sau de păsările pe care le cresc.

Ștefan Ozunu, crescător: „Acest exemplar este un pitic rusesc, numele Rusen, a luat 97 de puncte în expoziția noastră regională. Sunt atașat și de el și sunt atașat de toți iepurii mei.”

Vedetele expoziției rămân porumbeii de competiție. Unii sunt evaluați chiar și la două mii de euro.

Florin Gătejescu, președintele Asociației Fauna Băniei: „Sunt păsări care au reușit să câștige titlul de campion european. Avem și păsări de o calitate deosebită – campioni naționali, campioni la alte expoziții județene din anii anteriori. Prețul este în funcție de valoarea exponatului și de cât de rară este rasa respectivă.”

Exemplarele pot fi admirate și duminică.

