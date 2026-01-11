Copiii și părinții la joacă în zăpadă, în curtea Muzeului Satului din Baia Mare: „Am încercat să aducem atmosfera de demult”

În Baia Mare, zeci de familii s-au adunat la săniuș iarna pe uliță. Pentru copii a fost prilej de distracție, în timp ce părinții și bunicii s-au lăsat cuprinși de nostalgie.

Exact ca în poezia lui George Coșbuc, din curtea Muzeului Satului din Baia Mare a răsunat bucuria celor care au ieșit la zăpadă.

Cu obrajii roșii de frig, cei mici au alunecat cu săniile printre casele tradiționale acoperite de zăpadă.

Iulian: „Foarte frumos, nu mă așteptam să fie atât de multă zăpadă.”

Tudor: „Am venit cu bunica și m-am dat cu sania. O tură cu sania e, într-adevăr, o aventură.”

Alexandra: „Mie îmi place, numai că e greu să virăm cu săniuța dacă nu ai volan.”

Ștefania: „Mă dau cu colega în jos. Dacă știi vira, e ok; dacă nu, dăm cu capul de sanie sau în zăpadă.”

Joaca reușește să aducă împreună mai multe generații. Pentru bunici și părinți, e ca o întoarcere în timp, la iernile din copilărie.

Femeie: „Minunată, ca și de demult, pe vremea când eram noi copilași.”

Cornel: „Ne oferă experiența de a ne da cu copiii cu săniuța pe ulița satului, cum era cândva, demult, pe vremuri.”

Monica Mare, Directorul Muzeului Satului din Baia Mare: „Am încercat să aducem aici atmosfera din iernile de odinioară, când ulițele satului erau pline de copii aflați la săniuș.”

De altfel, această atmosferă poate fi adusă oriunde se găsește un loc liber cu multă zăpadă.

E nevoie doar de o sanie și multă voie bună.

