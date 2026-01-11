Top orașe europene de vizitat în ianuarie fără aglomerație. Unde să călătorești pentru liniște, și peisaje spectaculoase

Europa în ianuarie poate să nu pară, la prima vedere, cea mai atractivă opțiune.

Târgurile de Crăciun s-au închis, rezoluțiile de Anul Nou au înlocuit atmosfera festivă și, cel mai probabil, după cheltuielile din decembrie, ai vrea să economisești niște bani. Tocmai de aceea, aceste destinații se numără printre cele mai bune locuri de vizitat în Europa în ianuarie: oferă odihnă și reîncărcare după perioada aglomerată de sărbători și sunt destinații accesibile.

De ce să vizitezi Europa în ianuarie

Supraaglomerarea turistică este o problemă reală pentru multe destinații populare, însă dacă le vizitezi iarna, vei evita cu ușurință aglomerația și prețurile umflate.

În comparație cu sezoanele turistice de vârf, călătoriile în Europa în ianuarie pot fi mult mai avantajoase din punct de vedere financiar.

Totodată, prețurile la cazare tind să fie mai mici pe măsură ce cererea scade, ceea ce le permite călătorilor să se bucure de sejururi mai accesibile și de mai multă flexibilitate.

Pe lângă cazarea mai ieftină, biletele de tren și obiectivele turistice sunt adesea mai accesibile în luna ianuarie.

Top 10 orașe europene de vizitat în ianuarie

Cappadocia, Turcia

În Cappadocia, roca moale de tuf a fost sculptată într-un peisaj aproape ireal, cu ravene, platouri și turnuri naturale. Totul arată și mai spectaculos sub un strat subțire de zăpadă turcească, care adaugă o dimensiune suplimentară formațiunilor naturale și caselor și bisericilor vechi săpate în stâncă.

Fiind extrasezon, prețurile la cazare scad, iar aglomerația este redusă, ceea ce face explorarea mai ieftină și mai confortabilă în jurul unor obiective precum mănăstirea de la Keşlik, orașul subteran Kaymaklı sau bisericile rupestre cu fresce din Muzeul în Aer Liber Göreme. Pentru că multe situri sunt subterane sau săpate în stâncă, este ușor să te adăpostești de frig și ploaie. În zilele senine, plimbările de iarnă prin Valea Ihlara sunt tentante, urmate de încălzire într-un hammam sau lângă o sobă fierbinte, cu o supă consistentă de linte. Seara, retragerea într-un hotel boutique săpat în peșteră completează experiența, conform lonelyplanet.

Shutterstock

Fuerteventura, Insulele Canare

Peisajele dramatice, vulcanice, aproape marțiene ale celei de-a doua insule ca mărime din Canare sunt deosebit de atractive iarna.

În timp ce mare parte din Europa este sub ceruri gri, în Fuerteventura soarele strălucește. Temperaturile maxime medii ajung la 21°C chiar și în ianuarie, ceea ce o face una dintre puținele destinații europene unde poți avea o adevărată vacanță la plajă în sezonul rece.

Iar plajele sunt printre cele mai mari și mai bune din Canare: Playa del Matorral, sălbaticul Cofete sau dunele nesfârșite din Parcul Natural Corralejo.

Shutterstock

Eryri (Snowdonia), Țara Galilor

Eryri, cunoscut și ca Snowdonia, este un parc național variat din nordul Țării Galilor, cu munți spectaculoși, coastă, lacuri, păduri vechi și cascade, adesea acoperite de zăpadă iarna. Vremea nu îi oprește pe cei pasionați de adrenalină care iau măsuri de siguranță. Există companii specializate în drumeții de iarnă care oferă instruire de bază în siguranță montană, orientare și utilizarea colțarilor. Centrul Național de White Water Rafting, controlat de baraj, este deschis tot anul. Fosta zonă minieră oferă acum explorări subterane, inclusiv rapel, tiroliană, plimbări cu barca, escaladă și trambulină sub pământ.

Shutterstock

Bilbao, Spania

Bilbao poate fi răcoroasă și ploioasă iarna, cu maxime de aproximativ 12°C, dar asta nu diminuează energia orașului. Combinația de duritate urbană, glamour și gastronomie îl face atractiv chiar și sub ceruri gri. Prețurile mai mici la cazare în extrasezon lasă mai mult buget pentru pintxos.

Shutterstock

Madeira, Portugalia

Madeira este o insulă fără extreme climatice, dar cu relief spectaculos. Situată în Atlantic, mai aproape de Maroc decât de Portugalia continentală, beneficiază de soare tot anul. Chiar și în februarie, temperaturile pot ajunge la 20°C. Microclimatele permit schimbarea rapidă a vremii pe distanțe scurte.

Iarna blândă este ideală pentru plimbări pe levadas sau relaxare cu un pahar de poncha la un bar cu vedere la ocean. Funchal oferă catedrală, piață art deco, telecabină spre Monte și grădini tropicale. Activitățile includ trail running, ciclism montan și canyoning.

Shutterstock

Coasta de Azur, Franța

Vizitarea Coastei de Azur iarna este acum o alegere de extrasezon, ideală pentru a evita aglomerația verii. Vizitatorii din secolul al XIX-lea veneau pentru microclimatul blând, marea albastră, insulele din larg și dealurile verzi. Toate acestea rămân, dar fără mulțimi. Iarna oferă golfuri liniștite, drumuri de coastă mai libere și explorări relaxate în Nisa sau Monaco.

Shutterstock

Alpii Bavarezi, Germania

Regiunea Alpilor Bavarezi oferă munți înzăpeziți, lacuri strălucitoare și castele celebre, inclusiv Neuschwanstein, construit de regele Ludwig al II-lea. Văzute iarna, castelele capătă un plus de farmec. Füssen este o bază bună, cu centru vechi, mănăstire și taverne bavareze. Traseele de iarnă permit drumeții sau plimbări cu rachete de zăpadă, iar lacurile pot îngheța suficient pentru patinaj.

Shutterstock

Santorini, Grecia

Iarna, Santorini este mult mai liniștită. Puține feriboturi, fără nave de croazieră și un grad de ocupare redus. Vremea nu este ideală pentru plajă, cu maxime de aproximativ 14°C, dar plimbările prin alei fără mulțimi sunt un avantaj. Oia și Fira rămân cele mai bune baze, cu priveliști spectaculoase asupra calderei. Unele hoteluri rămân deschise, cu reduceri semnificative.

Shutterstock

Alentejo, Portugalia

Iarna, Alentejo oferă cer senin, dealuri line, păduri de plută și arhitectură maură. Évora, cu centrul vechi inclus în patrimoniul UNESCO, este o bază bună pentru explorarea regiunii viticole. Zona Serra de São Mamede este cunoscută pentru vinuri roșii corpolente, iar Estremoz și Monsaraz pentru roșii mai fine și albe fructate.

Shutterstock

Lyon, Franța

Lyon este considerat unul dintre cele mai importante orașe culinare din lume. Restaurantele variază de la cele cu stele Michelin la bouchon-uri tradiționale. Piețele locale oferă produse regionale, iar iarna este ideală pentru a explora traboules și a lua masa în interior. Frigul nu este o problemă când activitățile principale sunt mâncatul, cumpărăturile și cursurile de gătit.

Shutterstock

Sfaturi pentru o vacanță în ianuarie

Călătoria în Europa iarna necesită o pregătire atentă pentru a te asigura că vacanța ta este confortabilă și plăcută.

Cum să te îmbraci pentru iarna europeană

Este esențial să faci bagajul inteligent pentru o călătorie de iarnă în Europa. Cheia este stratificarea: lenjerie termică, pulovere călduroase, pantaloni impermeabili și o geacă de iarnă de calitate. De asemenea, nu uita să iei accesorii precum mănuși, fular și căciulă pentru a te proteja de intemperii.

Echipament esențial pentru călătorii de iarnă

Nu este vorba doar de haine. Obiecte mici precum o sticlă de apă reutilizabilă, încălzitoare portabile pentru mâini, balsam de buze și cremă hidratantă pot fi salvatoare în vremea rece. Nu uita nici de crema de protecție solară în varianta de călătorie, deoarece zăpada reflectă razele UV.

Orașele europene au adesea patinoare publice în timpul iernii, care contribuie la atmosfera festivă. În plus, regiunile cu ninsori abundente oferă activități precum schi, snowboarding și chiar săniuș.

Mâncare și băuturi de iarnă

Bucătăria de iarnă europeană este o adevărată încântare pentru simțuri. Răsfață-te cu preparate consistente precum cârnați germani, fondue elvețian de brânză și gulaș unguresc. Nu uita să încerci băuturi calde precum vinul fiert sau ciocolata caldă.

Europa iarna oferă un adevărat spectacol, iar orașele capătă un aer de poveste, mai ales dacă ninge. Dincolo de prețurile mai mici și lipsa aglomerației, continentul este perfect pentru a fi vizitat în această lună.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













