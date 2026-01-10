Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută

Horoscop 11 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu emoții de tot felul. O să ne recuperăm încet, încet și o să îndreptăm lucrurile care ne-au rămas de rezolvat de anul trecut: o prietenie, o relație sentimentală, o căsnicie.

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să știm cum să evităm greșelile trecutului. O zi cu emoții de tot felul.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se poate să mai cheltuiți niște bani ca să le faceți mici surprize alor voștri, că aveți de gând să ieșiți pe undeva la distracție. Se poate să aibă loc o întâlnire specială și să se schimbe traiectoria vieții personale, să deveniți un cuplu.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Prietenii vă cheamă pe la ei sau să ieșiți împreună la evenimente, numai să fiți împreună, că rezonați din punct de vedere emoțional și e de profitat de timpul liber comun. Se pare că nu o să se simtă la buzunar dacă luați și niște cadouri să mergeți într-o vizită sau într-o excursie.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – PEȘTI

Poate le pregătiți celor mici un mini-party, le împliniți o dorință și o să fie o zi încărcată de recunoștință din partea lor. Și toată lumea va fi fericită. Poate dați o fugă la rudele din alte localități să ciocniți un pahar de vin, ca să vă meargă bine tot anul.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – BERBEC

În loc să-i chemați la voi la masă pe prieteni, o să preferați o ieșire la restaurant, mai faceți și o plimbare, vă duceți la film sau la un spectacol. Se poate să vă faceți remarcați prin ceva care să atragă admirația celor din jur și o să luați, probabil, și un premiu.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – TAUR

Se poate să treacă pe la voi cineva care vine de departe și o să petreceți câteva ore bune împreună, că aveți multe de împărtășit. Prietenii vă scot la plimbare, pe la târgurile de sezon, și o să vă bucurați că o să revedeți niște oameni dragi.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – GEMENI

O inițiativă de toată lauda și o să adunați în jurul vostru niște oameni cu care o să vă simțiți în elementul vostru, că aveți scopuri comune. Se poate să luați parte la o competiție, la o gală; e posibil să aveți și un discurs și să primiți recunoaștere din partea publicului.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – RAC

Poate fi o zi aniversară, un botez, un motiv bun să revedeți prieteni și rude și să împărtășiți experiențele din ultima vreme, poate din perioada sărbătorilor. O să vă bucurați de prezența unor oameni cu care vibrați la unison și o să dați deoparte greutățile zilnice, nemulțumirile.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – LEU

Se poate să ajungeți la o petrecere și să consolidați prietenii, să alegeți o altă perspectivă profesională, că vi se deschid niște uși – e, în continuare, anul vostru. E posibil să întâlniți, pe la sindrofiile la care ajungeți, o persoană care rezonează cu stilul vostru și să marcați începutul unei relații.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Relația de cuplu promite să vă aducă acel echilibru după care tânjiți de multă vreme și o să fiți fericiți. Poate vine cineva în vizită și o să fie acea gură de oxigen care să vă ajute să vă desprindeți de problemele cotidiene.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Cineva de care v-a fost dor vă caută și o să luați în discuție niște probleme din trecut, ca să vă eliberați de ele. Aveți chef de plimbare, poate vă duceți într-o drumeție și vă rupeți de zgomotul orașului, ca să vă recreați.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – SCORPION

O plimbare v-ar prinde bine; contează și compania și o să vă recuperați vibe-ul de altădată, ca să vă puteți continua munca de zi cu zi. E un moment bun să vă recăpătați locul în inima ființei iubite și să avansați spre căsătorie, să vă luați o casă, să vă gândiți și la copii.

Horoscop 11 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate faceți un dus-întors la munte și înapoi și o să schimbați aerul, peisajul, oferindu-vă o șansă să scăpați de stres, ca să revină inspirația. O să aveți de unde să alegeți încotro și cu cine să vă petreceți mare parte din zi, astfel încât să fie un câștig în plan emoțional.

