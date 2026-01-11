HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin

11-01-2026 | 14:46
Serviciile secrete militare ucrainene au raportat că rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov, care suferă de mult timp de o boală gravă, nu mai funcționează. Kremlinul se pregătește pentru un vid de putere.

Rinichii liderului cecen Ramzan Kadyrov au cedat, iar Kremlinul caută un nou lider pentru Cecenia, potrivit unei surse din cadrul Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainene (HUR), citată de Ukrinform.

Starea de sănătate a lui Kadyrov s-a deteriorat constant din cauza insuficienței renale. Kremlinul discută deja potențialii candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform.

Kadyrov a fost supus dializei.

Potrivit unor surse din HUR, liderul cecen se află în prezent în propriul spital din Cecenia, iar membrii clanului său familial au venit să-l viziteze, inclusiv din alte țări.

Kadîrov a fost supus dializei.

Potrivit unor surse din HUR, liderul cecen se află în prezent în propriul spital din Cecenia, iar membrii clanului său familial au venit să-l viziteze, inclusiv din alte țări.

Pe fondul stării precare de sănătate a lui Kadîrov, procesul de desemnare a unui candidat pentru funcția de nou lider al Ceceniei s-a intensificat semnificativ.

Printre cei mai probabili și convenabili candidați pentru Kremlin se numără Magomed Daudov, Apti Alaudinov și fiul cel mare al lui Ramzan, Akhmat Kadîrov.

Kadyrov l-a numit pe fiul său Akhmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de vicepreședinte interimar al guvernului republicii, păstrându-și în același timp funcția de ministru al Sportului.

Ramzan Kadîrov a fost acuzat de nepotism rampant, numindu-și copiii în funcții guvernamentale de rang înalt.

În noiembrie 2023, satrapul bolnav l-a numit pe fiul său adolescent, Adam Kadîrov, șef al serviciului său de securitate, după ce Adam a bătut un prizonier aflat în custodie pentru că ar fi ars Coranul. Adam a primit, de asemenea, a treia distincție de stat pentru „consolidarea valorilor islamice tradiționale” după bătaie.

De aproape două decenii, Cecenia este guvernată nu prin instituții, ci de un singur om. Acum, pe măsură ce cresc întrebările cu privire la starea de sănătate a lui Kadyrov, viitorul republicii – și controlul Moscovei asupra acesteia – devine din ce în ce mai incert.

Potrivit lui Emil Aslan, profesor de studii de securitate la Universitatea Carol din Praga, sistemul politic al Ceceniei este „concentrat în esență pe el, familia sa și anturajul său”.

„Întreaga structură a puterii se bazează pe el. Cel mai important lucru este să ne asigurăm că oricine se află în Cecenia are sprijinul lui Vladimir Putin”, a spus Aslan. 

Sursa: Kyiv Post

Dată publicare: 11-01-2026 14:46

