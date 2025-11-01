Cum se păstrează murăturile peste iarnă – trucuri ca să nu se înmoaie

Stiri Diverse
01-11-2025 | 13:05
murături
Shutterstock

Murăturile bine păstrate sunt esențiale pentru a-și menține gustul crocant și aroma specifică pe durata iernii. Temperatura, cantitatea de sare și modul de depozitare joacă un rol important.

autor
Mădălina Cristea

Murăturile sunt nelipsite de pe masa românilor în sezonul rece, dar nu mereu rămân tari și gustoase. Uneori se înmoaie sau își pierd aroma. Dacă știi câteva reguli simple, le poți păstra tari toată iarna și te bucuri de gustul lor autentic.

De ce se înmoaie murăturile – cauze frecvente

Murăturile pot deveni moi din mai multe motive simple. Cel mai des, problema apare de la sarea folosită. Dacă se pune sare fină iodată, procesul de fermentație este afectat și legumele își pierd textura crocantă. Pentru murături se folosește doar sare grunjoasă, neiodată, specială pentru conservare.

O altă cauză este capătul cu floare al castravetelui. Acesta conține o enzimă care înmoaie legumele, așa că se recomandă să fie tăiat un mic vârf înainte de a fi puși în borcan. Și apa are un rol important: dacă e foarte dură sau conține mult clor, murăturile se pot altera. De aceea, e mai sigur să se folosească apă filtrată sau fiartă și răcită.

De asemenea, temperatura de păstrare contează. Dacă borcanele stau la cald, fermentația merge prea repede și legumele se înmoaie. E bine ca procesul să se facă într-un loc răcoros. Nu în ultimul rând, murăturile se pot strica atunci când legumele nu sunt complet acoperite de saramură. Orice bucată care rămâne la suprafață intră în contact cu aerul și poate dezvolta mucegai, afectând întreg borcanul.

Citește și
gogonele murate
Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității

murături

Cum se păstrează murăturile peste iarnă – reguli esențiale

Murăturile bine făcute pot rezista toată iarna fără să se înmoaie sau să prindă mucegai, dacă sunt respectate câteva reguli simple. Totul începe din momentul pregătirii legumelor și continuă cu modul de depozitare.

În primul rând, borcanele și capacele trebuie curățate perfect și sterilizate. Se spală cu apă fierbinte și detergent, apoi se clătesc bine și se pun câteva minute în cuptorul încins sau se fierb în apă. Orice urmă de murdărie sau grăsime poate strica murăturile. Capacele trebuie să se închidă etanș, fără să fie ruginite sau îndoite.

Apoi, este importantă saramura. Pentru o fermentație corectă, se folosește apă curată și sare grunjoasă, neiodată. Raportul ideal este de aproximativ 30–40 de grame de sare la un litru de apă. Saramura trebuie fiartă și lăsată să se răcească înainte de turnare, ca să nu afecteze legumele.

Legumele trebuie să fie proaspete, tari și fără pete. Castraveții moi sau ardeii loviți se vor strica primii. Înainte de a fi puși în borcan, e bine să fie spălați bine și lăsați să se scurgă. Un alt pas esențial este ca toate legumele să fie complet acoperite de saramură. Dacă rămâne ceva la suprafață, acea parte va prinde mucegai și poate altera tot borcanul. Poți folosi bețe de mărar, frunze de hrean sau greutăți speciale pentru murături, ca să le ții scufundate.

După închiderea borcanelor, murăturile se păstrează mai întâi câteva zile la temperatura camerei, până începe fermentația. Când saramura se tulbură ușor și apar primele bule de aer, borcanele trebuie mutate într-un loc rece și întunecat, cum ar fi o cămară, o pivniță sau un balcon izolat. Temperatura ideală trebuie să fie între 4 și 10 grade Celsius.

E bine ca borcanele să nu fie expuse la lumină sau la variații mari de temperatură. Căldura excesivă face murăturile moi, iar frigul prea mare poate opri fermentația. Pe parcursul iernii, verifică din când în când borcanele. Dacă observi că s-a evaporat o parte din lichid, completează cu puțină saramură rece. În rest, nu le mișca prea mult”. Murăturile se păstrează cel mai bine atunci când nu sunt deschise des.

murături

Trucuri pentru murături tari și crocante

Secretul unor murături bune este textura: trebuie să rămână tari și crocante, chiar și după luni de zile. Pentru asta, contează atât ingredientele, cât și modul de preparare. Primul pas este alegerea legumelor potrivite. Castraveții mici, de grădină, sunt cei mai buni pentru murat. Trebuie să fie fermi, fără pete, lovituri sau coajă moale. Legumele bătrâne, ofilite sau prea coapte se înmoaie repede, oricât de bună ar fi saramura.

Apoi, vine rândul sărării corecte. Folosește doar sare grunjoasă, neiodată, specială pentru murături. Sarea iodată sau cea foarte fină afectează procesul de fermentație și face legumele moi. Doza ideală este de 30–40 g de sare la un litru de apă.

Un alt truc este tăierea vârfului cu floare al castraveților. Acea parte conține o enzimă care înmoaie leguma în timpul fermentației. Taie doar o felie subțire și vei vedea diferența. Pentru murături crocante, adaugă în borcan hrean, frunze de vișin sau de stejar. Acestea conțin substanțe naturale care mențin textura fermă a legumelor. Poți pune și câteva boabe de muștar, crenguțe de mărar uscat sau frunze de țelină pentru un plus de aromă.

Și apa are un rol important. Dacă este prea dură sau clorinată, murăturile se înmoaie. Ideal este să folosești apă filtrată, de izvor sau apă de la robinet fiartă și răcită. Temperatura de fermentație trebuie să fie constantă și scăzută. În primele zile, borcanele pot sta la temperatura camerei, dar apoi trebuie mutate într-un loc răcoros, cu 5–10°C. Căldura în exces grăbește fermentația și înmoaie legumele.

Nu uita nici de acoperirea completă cu saramură. Legumele care plutesc la suprafață prind aer, mucegai și se strică. Fixează-le cu bețe de mărar sau cu greutăți speciale pentru murături.

Cât rezistă murăturile și cum îți dai seama dacă s-au stricat

Murăturile pot rezista toată iarna, uneori chiar și până vara următoare, dacă sunt pregătite și păstrate corect. În general, ele se mențin bune 6 până la 12 luni, în funcție de tipul legumelor, de sare și de condițiile de depozitare.

Cele mai rezistente sunt varza murată și castraveții, urmate de gogoșari, conopidă și pepenași. Murăturile care conțin legume mai fragede (cum ar fi dovleceii sau vinetele) se strică mai repede. Pentru ca ele să reziste, trebuie păstrate într-un loc rece și întunecat, ferit de razele soarelui și de variații mari de temperatură.

Ideal este ca temperatura să fie între 4 și 10 grade Celsius, cum e într-o cămară sau pivniță. Dacă e prea cald, fermentația continuă și legumele se înmoaie. Dacă e prea frig, procesul se oprește, iar gustul se schimbă.

Totuși, chiar și murăturile bine făcute se pot strica în timp. Semnele sunt destul de clare. Prima dată se observă aspectul saramurii: dacă devine tulbure, lăptoasă sau capătă un miros acru neplăcut, e un semn că bacteriile dăunătoare au început să lucreze.

Un alt indiciu este textura legumelor. Dacă s-au înmuiat complet, s-au zdrobit sau au început să se dezintegreze, înseamnă că procesul de fermentație nu a decurs corect. De asemenea, mucegaiul la suprafață e un semn sigur că borcanul s-a contaminat cu aer. În acest caz, murăturile nu mai sunt bune pentru consum.

Mirosul este cel mai bun indicator. Murăturile sănătoase au un miros plăcut, acrișor, proaspăt. Dacă simți un miros puternic de putrefacție sau de brânză stricată, aruncă tot borcanul. Pentru a le menține cât mai mult, nu deschide borcanele des și asigură-te că legumele rămân mereu acoperite de saramură. Dacă observi că lichidul a scăzut, completează cu o saramură rece, făcută proaspăt.

murături

Sursa: StirilePROTV

Etichete: muraturi, conserve, borcan,

Dată publicare: 01-11-2025 13:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Conserve pentru iarnă. Ce nu trebuie să lipsească din cămara unei gospodine. Idei de rețete de murături, dulceață și zacuscă
Stiri Diverse
Conserve pentru iarnă. Ce nu trebuie să lipsească din cămara unei gospodine. Idei de rețete de murături, dulceață și zacuscă

Gospodinele fac toamna inventarul cu cele mai delicioase și sănătoase conserve pentru iarnă. Zacusca, murăturile crocante și dulceața aromată sunt preparatele care nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie.

Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității
Doctor de bine
Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității

În sezonul rece putem lua cel mai ușor vitamina C din murături în sare. Întrebați în toată Europa, nicăieri nu se comercializează și nu se consumă gogonele, nimeni nu știe că roșiile verzi și necoapte sunt comestibile.  

Condimente pentru murături: Secretele gustului perfect. Ce mirodenii nu trebuie să lipsească din borcane
Stiri Diverse
Condimente pentru murături: Secretele gustului perfect. Ce mirodenii nu trebuie să lipsească din borcane

Condimentele pentru murături transformă legumele simple în adevărate delicii, aducând arome intense și echilibrate. Anumite mirodenii esențiale nu trebuie să lipsească din borcane.

Cum a salvat un borcan cu murături un bărbat aproape să fie recrutat forțat în armata Ucrainei | VIDEO
Stiri externe
Cum a salvat un borcan cu murături un bărbat aproape să fie recrutat forțat în armata Ucrainei | VIDEO

Un bărbat ucrainean ar fi reușit să scape de recrutarea forțată în orașul Lutsk după ce vecinii au aruncat un borcan cu murături de pe o clădire din apropiere, asupra recrutorilor militari.

Ultimul weekend pentru cumpărăturile de Crăciun. Târgurile sunt pline de bunătăți: „toba, făcută undeva în Bucovina”
Stiri Sociale
Ultimul weekend pentru cumpărăturile de Crăciun. Târgurile sunt pline de bunătăți: „toba, făcută undeva în Bucovina”

Este ultimul weekend când putem alege în tihnă ce ne trebuie pentru Crăciun. Dovadă că magazinele și târgurile cu produse tradiționale sunt pline. Sâmbătă a fost coadă la murături, carne de țară, jumări și afumături.

Recomandări
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic
Stiri Economice
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.

Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților
Stiri actuale
Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii. Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi.

Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28