Totuși, există o greșeală pe care mulți o fac și care face cartofii să se strice mai repede. Iată cum să îi păstrezi proaspeți în sezonul cald cât mai mult.

Greșeala care face cartofii să se strice mai repede

Când vine vorba de depozitare pe termen lung, ceapa și cartofii rezistă mai mult decât multe alte alimente. Așa că de ce nu i-am păstra împreună? Ei bine, acest lucru nu este chiar o idee bună, deoarece ceapa eliberează gaz etilenă, care determină cartofii să încolțească.

Pentru a evita încolțirea timpurie, cartofii trebuie ținuți departe de ceapă, usturoi și roșii, toate acestea emițând cantități semnificative de etilenă, un hormon vegetal care accelerează coacerea pentru a intensifica gustul.

Aceste legume nu doar că favorizează încolțirea, dar au și un conținut ridicat de apă, crescând riscul de mucegăire al cartofilor. Locul ideal pentru depozitarea cartofilor este unul întunecat și uscat, cum ar fi un dulap sau un sertar, ceea ce le prelungește prospețimea.

Este o idee bună să ții cartofii cât mai departe de lumina soarelui. Prea multă lumină poate declanșa înverzirea, determinând tuberculii să producă clorofilă. Înverzirea face cartofii amari și îi îmbogățește cu solanină, o neurotoxină. Astfel de cartofi trebuie evitați.

De asemenea, este important să eviți locurile cu umiditate ridicată, pentru a preveni încolțirea și putrezirea. Soluția? Un loc uscat și întunecat, cum ar fi pivnița, cămara sau un colț mai ferit din bucătărie.

Odată identificat locul potrivit, cartofii trebuie scoși din ambalajele de plastic și depozitați într-un recipient care permite circulația aerului.

O ventilație bună este esențială pentru a păstra cartofii proaspeți mai mult timp. Lipsa aerisirii duce la acumularea de umiditate și la dezvoltarea rapidă a mucegaiului și bacteriilor.

Cartofii se păstrează cel mai bine în pungi de hârtie, plase sau saci din material textil, care îi protejează și previn apariția mucegaiului sau a colților.

Depozitarea corectă poate menține cartofii proaspeți cu două sau chiar trei luni mai mult decât în mod obișnuit, reducând risipa alimentară și economisind bani.

Cum să păstrezi mai mult timp proaspete legumele și fructele

Dacă fructele și legumele tale par să se strice aproape peste noapte, problema poate fi modul de depozitare, nu cumpărăturile în sine.

Un factor important care poate prelungi durata de viață a produselor proaspete este depozitarea corectă. Deși cartofii din sertarul frigiderului pot fi uitați o perioadă și probabil nu se vor strica imediat, acest lucru nu este valabil pentru alte fructe și legume care par necoapte într-o zi și stricate în următoarea (cum sunt avocado, de exemplu).

O greșeală surprinzătoare: păstrarea bananelor lângă mere poate grăbi coacerea și stricarea ambelor, din cauza gazului etilenă.

Iată cum trebuie depozitate corect produsele perisabile pentru a rezista mai mult timp.

Cele mai rapide metode de a prelungi durata de viață a fructelor și legumelor:

• Separă fructele care produc etilenă de legumele sensibile

• Păstrează frunzele verzi înfășurate în prosoape de hârtie pentru a absorbi umezeala

• Pune avocado copt imediat în frigider

• Nu stivui fructele de pădure; întinde-le pentru a preveni mucegaiul

• Ține plantele aromatice în apă, ca un buchet

• Folosește corect sertarele frigiderului pentru a preveni stricarea rapidă a alimentelor

Primul pas esențial pentru a prelungi viața alimentelor este organizarea corectă a frigiderului, lucru pe care mulți nu îl fac corect. Cele două sertare de tip „crisper” nu sunt împărțite simplu în „fructe într-unul, legume în celălalt”. Ele sunt concepute pentru a separa produsele care produc gaze de cele sensibile la gaze.

Unele fructe și legume eliberează etilenă atunci când ajung la maturitate. Acest gaz accelerează coacerea, așa că nu este bine să pui, de exemplu, un măr (care produce etilenă) lângă broccoli sau banane sensibile.

Fructe și legume care eliberează etilenă (de păstrat împreună într-un sertar)

• Mere

• Caise

• Avocado

• Banane (necoapte)

• Pepene galben (cantaloupe)

• Smochine

• Pepene honeydew

• Kiwi

• Nectarine

• Piersici

• Prune

• Roșii

Produse sensibile la etilenă (de păstrat împreună în celălalt sertar)

• Banane (coapte)

• Broccoli

• Varză de Bruxelles

• Varză

• Morcovi

• Conopidă

• Castraveți

• Vinete

• Legume cu frunze verzi

• Mazăre

• Ardei

• Dovlecei

• Cartofi dulci

• Pepene verde