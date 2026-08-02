Experții avertizează că România evită o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Țările vecine iau măsuri diferite.

Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent.

Chiar dacă Centrala Nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: ”Probabilitatea să vină niște facturi mai mari este foarte redusă spre exclusă. De ce? Pentru că în contractele clienților casnici există un preț care este valabil pe durata contractului. Noile oferte care vor veni pentru noile contracte este foarte posibil să vină cu prețuri mai mari, care să includă costurile care au existat sau vor exista în toată această perioadă”.

România evită în această seară o criză de energie. Conform Asociației Energia Intelgientă, pentru vârful de consum din această seară, România va înregistra un deficit de aproximativ 1.800 de Megawatti.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: ”Suntem într-o situație de limită. Nu ar trebui să fie probleme cu alimentarea în această seară în România”.

Transport feroviar de marfă oprit ziua în Ungaria, sârbii sunt rugați să scoată din priză electrocasnicele

Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: ”Să vedem în ce măsură în mod voluntar își pot reduce consumul, pot muta în afara orelor de vârf anumite activități economice care sunt consumatoare de electricitate sau pentru cei care consumă în bandă să reducă măcar în orele de vârf consumul”.

Dincolo de granițe, vecinii încep deja să aplice măsuri importante. Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani, Centrala Nucleară de la Paks, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a ţării.

Peter Magyar, prim-ministrul Ungariei: ”Sistemul nostru electric, serviciile noastre publice și, într-adevăr, noi toți vom fi supuși unei presiuni enorme. Le cer tuturor ca, începând de luni, să acordăm o atenție și mai mare unii altora - în special copiilor, vârstnicilor, bolnavilor și celor care locuiesc singuri”.

Drept consecință, transportul feroviar de marfă va fi întrerupt între orele 17 și 22, tramvaiele și trenurile de metrou vor circula cu viteză redusă, iar angajații de la stat vor lucra de acasă.

Și guvernul de la Belgrad a luat măsuri. Sârbii sunt îndemnați să nu lase încărcătoare sau electrocasnice care nu sunt folosite în priză, să usuce rufele afară și nu la uscătorul electric și să seteze termostatul frigiderului la cel mult 4 grade Celsius.

Scenariul de criză la care autoritățile speră să nu se ajungă

Sunt două scenarii pe care Guvernul le analizează în aceste zile, în privința marilor consumatori industriali.

Scenariul de prevenție - cel mai optimist. Guvernul speră să găsească înțelegere de la cele 80 de companii, care au avut anul trecut un consum de peste 50.000 de Megawatti-oră. Practic, li se va cere să reducă voluntar consumul de energie între orele 18 și 23.

În caz contrar se poate ajunge la Scenariul de criză - la care autoritățile speră să nu apeleze. Asta pentru că ar însemna deconectarea forțată de către Dispeceratul Energetic a marilor consumatori industriali, pentru a nu supraaglomera rețeaua.

Cei mai mari consumatori de energie electrică sunt în sectorul siderurgic, cel al construcțiilor, dar și în industria auto. Sunt companii care la capacitatea maximă pot atinge și un consum anual de 3 Terawatti - oră, ceea ce reprezintă aproape 10% din consumul României de energie electrică.