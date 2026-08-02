Vibrația zilei este 3 și să spunem lucrurilor pe nume, ca să câștigăm, cinstit, o bătălie!

Horoscop 3 august 2026 – LEU

Noutăți care să vă țină în priză și să vă dea idei de afaceri, că lumea se roagă de voi să dați accept unor colaborări care v-ar aduce bani. Se poate să încasați niște bani și să faceți achiziții care v-ar aduce un alt confort acasă.

Horoscop 3 august 2026 – FECIOARĂ

Vă intră bani de undeva și poate vă gândiți la niște investiții care v-ar spori banii din cont, că e ceva profitabil care v-ar prinde bine în perspectivă. Vă caută cineva care vrea să vă vedeți mai des, ca să vă cunoașteți și să cultivați o relație de viață.

Horoscop 3 august 2026 – BALANȚĂ

O să intrați în negocieri cu niște oameni care își doresc să lucrați în echipă și, pe termen lung chiar, că există riscul să migrați spre alt stăpân. E posibil să semnați un act care să vă deschidă niște uși, să intrați într-o altă lume de care să fiți încântați.

Horoscop 3 august 2026 – SCORPION

Poate vă faceți planuri de vacanță și o să alegeți destinația, mijlocul de deplasare, perioada și vedeți pe cine mai luați cu voi, ca să fie atmosfera bună. Vă parvin niște bani și o să vă mai luați o porție de vacanță, să vă refaceți după o perioadă încărcată.

Horoscop 3 august 2026 – SĂGETĂTOR

O să primiți un accept și poate începeți niște cursuri, vă pregătiți pentru o meserie care ar fi pe placul vostru, că nu agreați constrângerile. Poate încercați să vă faceți dreptate, să vă impuneți punctul de vedere într-un cadru mai larg sau într-o dispută cu un partener de afaceri.

Horoscop 3 august 2026 – CAPRICORN

O să reluați un parteneriat care v-ar garanta o constanță financiară, ca să nu mai stați cu grija zilei de mâine. Revine cineva care a lăsat să treacă un timp ca să-și dea seama dacă poate trăi fără voi sau nu. Și nu poate.

Horoscop 3 august 2026 – PEȘTI

O să aveți de luat niște bani de undeva și poate vă pregătiți de o escapadă turistică, fie și la sfârșit de săptămână, ca să vă rupeți de monotonia de zi cu zi. E posibil să scoateți niște bani din cont, să vă mai faceți niște schimbări pe-acasă, că s-or fi deteriorat niște instalații.

Horoscop 3 august 2026 – BERBEC

Vi se face o surpriză, poate vine cineva care a lipsit o vreme și are ceva important să vă comunice și poate o să vi se schimbe toată viața, în bine. O să puteți pune în practică o idee și să vă asigurați că aveți susținere din partea unor oameni, ca să aveți sponsorizare până la final.

Horoscop 3 august 2026 – TAUR

Se încearcă, o să vedeți, cooptarea voastră într-o combinație de afaceri din care toată lumea o să aibă de câștigat, că e un proiect bănos. Se observă un confort sufletesc și o să vă faceți planuri fie pentru weekend, fie ca să plecați în vacanță, pentru un plus de culoare în relație.

Horoscop 3 august 2026 – GEMENI

O să mai luați de undeva niște bani, din particular, și o să vă puteți plimba, să dați o fugă la malul mării sau la munte, ca să vă încărcați bateriile. Poate aveți gânduri mari cu mașina, să vă luați alta, să urmați o școală de șoferi, în prealabil, dacă n-aveți permis de conducere.

Horoscop 3 august 2026 – RAC

O sumă de bani dintr-o datorie mai veche o să vă ajute să vă mișcați, să cumpărați și acele lucruri pe care le-ați amânat de la o lună la alta. Se rezolvă o situație scriptică și o să vă bucurați de un parcurs de succes în sfera profesională.

Horoscop 3 august 2026 – LEU

O veste încurajatoare de la mare distanță. Poate vă invită cineva acolo sau spune că vine și o să vă pregătiți, în funcție de ce veți decide, că programul nu vă permite orice. Se poate să vă deranjeze faptul că un prieten nu vă mai poate ajuta și e de văzut dacă e sincer sau se eschivează de la o promisiune.