Greșeala banală care îți aduce o amendă usturătoare. Care este diferența exactă dintre oprire și staționare

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
oprire interzisa
Shutterstock

Mulți șoferi au trecut prin aceeași situație: opresc „doar pentru câteva minute” pe marginea drumului, iar când se întorc la mașină găsesc o amendă în parbriz. 

autor
Anca Lupescu

De cele mai multe ori, motivul este același: confundarea opririi cu staționarea. Deși par asemănătoare, cele două noțiuni sunt definite clar în legislație. Cunoașterea diferențelor dintre ele te poate ajuta să eviți amenzile și alte probleme în trafic. Iată care este diferența dintre oprire și staționare, astfel încât să eviți o amendă usturătoare.

Oprire vs. staționare conform Codului Rutier

Mulți șoferi folosesc termenii „oprire” și „staționare” ca și cum ar însemna același lucru. În realitate, Codul Rutier face o diferență clară între cele două, iar această diferență poate conta atunci când primești o amendă.

Potrivit Codului Rutier, oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult 5 minute.

Dacă mașina rămâne pe loc mai mult de 5 minute, situația nu mai este considerată oprire, ci staționare.

Recomandări Video

Există însă două situații în care limita de 5 minute nu se aplică:

•  când oprești pentru ca o persoană să urce sau să coboare din mașină, atât timp cât nu încurci circulația;

•  când un autovehicul cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone livrează produse alimentare către magazine, pe durata necesară efectuării livrării.

Staționarea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru mai mult de 5 minute.

Dacă lași mașina pe marginea drumului și pleci pentru câteva minute la cumpărături sau la bancă, cel mai probabil vehiculul este în staționare, nu în oprire.

Codul Rutier precizează că parcarea este o formă de staționare realizată în locuri special amenajate sau semnalizate pentru acest scop.

Cu alte cuvinte, orice parcare este o staționare, dar nu orice staționare este și o parcare.

Atunci când oprești sau staționezi pe partea carosabilă, mașina trebuie așezată cât mai aproape și în paralel cu marginea drumului, pe un singur rând, dacă indicatoarele sau marcajele rutiere nu prevăd altfel.

În cazul motocicletelor fără ataș, mopedelor și bicicletelor, acestea pot fi oprite sau staționate câte două, una lângă alta.

Dacă un vehicul este staționat neregulamentar, poliția rutieră poate dispune ridicarea acestuia.

Mașina va fi transportată și depozitată într-un spațiu special amenajat, iar toate cheltuielile pentru ridicare, transport și depozitare vor fi suportate de proprietarul sau deținătorul vehiculului.

Codul Rutier mai prevede că situațiile în care oprirea, staționarea și parcarea sunt permise sau interzise sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a legislației rutiere.

Ce este oprirea voluntară și în ce condiții este permisă

Oprirea voluntară este una dintre cele mai întâlnite manevre în trafic, însă mulți șoferi o confundă cu staționarea. Potrivit Codului Rutier, oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru cel mult 5 minute. Dacă mașina rămâne pe loc mai mult de 5 minute, situația este considerată staționare.

Parcarea este diferită de ambele și reprezintă staționarea vehiculului într-un loc special amenajat sau semnalizat pentru acest scop.

Când nu este considerată oprire

Există situații în care imobilizarea mașinii nu este considerată oprire, chiar dacă vehiculul stă pe loc:

•  când oprești pentru ca pasagerii să urce sau să coboare din mașină, fără să încurci circulația;

•  când un autovehicul cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone livrează produse alimentare către magazine.

În cazul celorlalte autovehicule care transportă marfă, intervalele în care este permisă oprirea sau staționarea pentru livrări sunt stabilite de autoritățile locale și administratorul drumului, cu avizul Poliției Rutiere.

Unde este interzisă oprirea voluntară

Codul Rutier interzice oprirea în mai multe locuri, printre care:

•  în zona indicatorului „Oprirea interzisă”;

•  pe trecerile la nivel cu calea ferată și la mai puțin de 50 de metri înainte și după acestea;

•  pe poduri, viaducte, pasaje și sub pasaje;

•  în curbe și în alte locuri unde vizibilitatea este mai mică de 50 de metri;

•  pe trecerile de pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea;

•  în intersecții și în sensurile giratorii;

•  la mai puțin de 25 de metri de colțul unei intersecții, dacă nu există marcaje continue;

•  în stațiile mijloacelor de transport în comun și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea;

•  în dreptul unui alt vehicul oprit, dacă este îngreunată circulația;

•  în dreptul marcajului continuu, dacă ceilalți șoferi ar fi obligați să îl încalce;

•  în locurile unde este acoperit un indicator rutier sau un semafor;

•  pe sectoarele de drum îngustat ori unde sunt indicatoare privind prioritatea de trecere;

•  pe pistele pentru pietoni sau biciclete și pe benzile rezervate unor categorii de vehicule;

•  pe liniile de tramvai sau de cale ferată industrială și la mai puțin de 50 de metri de acestea, dacă este împiedicată circulația vehiculelor pe șine;

•  pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale europene;

•  pe trotuar, cu excepția locurilor special amenajate și semnalizate;

•  în locurile unde depășirea este interzisă.

Respectarea acestor reguli este importantă nu doar pentru evitarea amenzilor, ci și pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Ce înseamnă staționarea și unde este strict interzisă

Staționarea este diferită de oprire. Conform Codului Rutier, staționarea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru mai mult de 5 minute.

Dacă oprești mașina și aceasta rămâne pe loc mai mult de cinci minute, nu mai este vorba despre o oprire, ci despre staționare.

Unde este interzisă staționarea

Staționarea voluntară este interzisă în următoarele situații:

•  în toate locurile în care oprirea este interzisă;

•  în zona de acțiune a indicatorului „Staționarea interzisă” sau a marcajelor rutiere cu aceeași semnificație;

•  pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri;

•  în dreptul căilor de acces către curți, garaje sau alte proprietăți;

•  în pante și în rampe;

•  în zonele unde există indicatorul „Staționare alternantă”, în alte zile sau perioade decât cele permise;

•  în zonele semnalizate cu indicatorul „Zonă de staționare cu durată limitată”, dacă este depășit timpul maxim permis.

Chiar dacă un loc permite oprirea, acest lucru nu înseamnă că este permisă și staționarea. De exemplu, poți opri pentru câteva minute ca un pasager să urce sau să coboare, însă dacă lași mașina mai mult de 5 minute în același loc, se aplică regulile privind staționarea.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la amendă, iar în unele situații autoritățile pot dispune ridicarea mașinii dacă aceasta este staționată neregulamentar.

Indicatoarele rutiere

Indicatorul „Oprirea interzisă” este reprezentat de un cerc cu fundal albastru, margine roșie și două benzi roșii care formează litera „X”.

Înseamnă că oprirea voluntară este interzisă și că nu ai voie să oprești mașina nici măcar pentru câteva secunde, cu excepția situațiilor impuse de trafic, cum ar fi la semafor, în coloană sau la indicația polițistului.

Indicatorul „Staționarea interzisă” are tot forma unui cerc cu fundal albastru și margine roșie, însă în interior are o singură bandă roșie, trasată pe diagonală.

Indicatorul interzice doar staționarea, adică lăsarea vehiculului pe loc pentru mai mult de 5 minute. În schimb, oprirea de scurtă durată este permisă, de exemplu pentru a lăsa un pasager să urce sau să coboare din mașină, dacă nu este afectată circulația.

Ce sancțiuni riști dacă confunzi oprirea cu staționarea

De la 1 iulie 2026, toate amenzile rutiere au crescut, după majorarea salariului minim brut pe țară. Un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

După creșterea salariului minim de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, valoarea punctului de amendă a urcat de la 202,50 lei la 216,25 lei.

În funcție de situație, șoferii riscă următoarele sancțiuni:

•  Oprire neregulamentară – amendă de 2-3 puncte, adică între 432,50 și 648,75 lei.

•  Staționare neregulamentară – amendă de 4-5 puncte, adică între 865 și 1.081,25 lei.

Pe lângă amendă, dacă ai staționat neregulamentar, poliția rutieră poate dispune ridicarea autovehiculului. În această situație, va trebui să suporți și costurile pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinii.

Cum poate fi plătită amenda

Amenda contravențională poate fi achitată:

•  online, prin platforma ghișeul.ro;

•  la Direcția de Taxe și Impozite Locale;

•  la orice unitate a Trezoreriei Statului;

•  prin Internet Banking.

Șoferii care plătesc amenda în termen de 15 zile pot achita jumătate din valoarea minimă prevăzută de lege.

Etichete: oprire, stationare, Codul Rutier, soferi,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
FOTO Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Citește și...
Stiri Diverse
Salată de quinoa cu avocado și legume. Cum transformi un superaliment într-o masă delicioasă

Această salată mediteraneană cu quinoa este proaspătă, aromată și plină de gust. Se potrivește de minune la mese în familie, grătare, picnicuri sau petreceri unde fiecare aduce un preparat. 
Stiri Diverse
Mierea de mană, singurul tip de miere care nu se face din flori. Ce conține, de fapt, și de ce este atât de rară

Intră în orice supermarket și vei observa că aproape toate borcanele de miere au un lucru în comun: sunt obținute din flori.
Stiri Diverse
Însoțitorii de bord au dezvăluit cum încearcă pasagerii să ocolească regulile pentru bagajele de mână

Însoțitorii de bord atrag atenția asupra unui obicei tot mai des întâlnit în rândul pasagerilor care încearcă să urce în avion cu bagaje de mână supradimensionate.

Recomandări
Știri Actuale
O nouă țintă detectată la granița cu România. Armata a ridicat avioane de luptă, RO-Alert trimis din nou populației

O nouă ţintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Este a doua detectată duminică, după o alertă similară la 09.30. 

Stiri Economice
Secretar de stat: Vom începe ”de mâine” dialogul cu marii consumatori de energie, să își reducă ”în mod voluntar” consumul

Autoritățile române au acționat de urgență, duminică, pe Dunăre, pentru a crește debitul de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă. Un oficial al Ministerului Energiei spune că sunt așteptate două săptămâni dificile.

Stiri Educatie
Peste 33.000 de candidați la a doua sesiune de Bacalaureat 2026. Programul complet al probelor și data afișării rezultatelor

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, pentru susţinerea probelor de competenţe (pe probe), din acest an, informează Ministerul Educaţiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 August 2026

02:28:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Feyenoord - Atalanta 1-0, ACUM! Test de gală pe VOYO Sport 1

Sport

„Vrea să plece Târnovanu de la FCSB?” Marius Baciu a dat imediat răspunsul