Feribotul „Mutiara Sentosa 2”, care transporta 271 de pasageri și membri ai echipajului, a luat foc în largul insulei Madura din Indonezia, a anunțat agenția națională de salvare a țării, potrivit News.ro.

Operațiunea de căutare a persoanelor dispărute este încă în desfășurare – se pare că au fost găsite 225 de persoane.

Nava se îndrepta de la Surabaya, din provincia Java de Est, către orașul Makassar, din Sulawesi de Sud, când a izbucnit incendiul. Nu se știe sigur cum a luat foc feribotul, dar agenția națională de căutare și salvare din Indonezia, Basarnas, a declarat că flăcările au izbucnit între orele locale 6:00 și 7:00.

Operatorul feribotului, PT Atosim Lampung Pelayaran, a raportat incidentul biroului de căutare și salvare din Surabaya aproximativ o oră mai târziu, a confirmat Basarnas.

Se precizează că societatea a primit informații de la căpitanul feribotului, conform cărora nava era cuprinsă de flăcări în apropierea vârfului nordic al insulei Madura, însă ulterior s-a pierdut contactul.

Operațiunea de salvare este în desfășurare

Până la ora 9:45, autoritățile au stabilit că feribotul se afla la aproximativ 19 mile marine la nord de insula Buruan Sapudi, după ce au luat legătura cu nava de marfă din apropiere, „Meratus Project 3”, care nu a putut să se apropie de nava în flăcări deoarece transporta o încărcătură inflamabilă.

Un remorcher și o altă navă care trecea prin zonă s-au apropiat și au început să evacueze pasagerii de pe feribotul avariat cu puțin înainte de ora 10:00.

Până duminică după-amiază, mai multe nave din apropiere au reușit să salveze 225 de pasageri și membri ai echipajului și au recuperat cinci cadavre.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale păreau să arate persoane purtând veste de salvare, în timp ce din navă se ridica un fum dens.

Echipele de căutare și salvare au trimis o navă de salvare din Surabaya, deși autoritățile au estimat că va dura aproximativ șase ore până la ajungerea la locul incidentului.

O barcă pneumatică rigidă de la stația de salvare din Sumenep a fost trimisă spre locul accidentului, dar a fost nevoită să se întoarcă din cauza mării agitate și a valurilor înalte.

De asemenea, a fost mobilizată o navă de război a marinei indoneziene pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare.

Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia

Feribotul, cu o lungime de 160 m și o lățime de 25 m, deservește ruta Surabaya-Makassar, o călătorie care durează de obicei aproximativ 40 de ore și este utilizată în principal de călătorii interni și pentru transportul de mărfuri.

Accidentele maritime nu sunt rare în Indonezia, țară care depinde în mare măsură de ambarcațiuni și este formată din peste 17.500 de insule.

Luna trecută, a fost necesară lansarea unor operațiuni de salvare după ce o altă navă, KM Nurul Salsa, a suferit o avarie la motor și s-a scufundat. Echipele de salvare au găsit apoi cinci supraviețuitori, printre care o fetiță de 7 ani, la câteva zile după scufundarea navei.