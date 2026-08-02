Salată de quinoa cu avocado și legume. Cum transformi un superaliment într-o masă delicioasă

Poate fi servită ca garnitură, însă este suficient de consistentă și sățioasă pentru a reprezenta un fel principal. Dacă îți rămâne, o poți păstra fără probleme pentru zilele următoare.

Cum speli și fierbi corect quinoa ca să nu fie amară

Quinoa este acoperită la exterior de un strat natural numit saponină. Această substanță este produsă de plantă pentru a o proteja de insecte și alte animale care ar putea să o consume. Saponina are un gust amar și, deși nu este periculoasă în cantități mici, poate provoca disconfort digestiv dacă quinoa nu este spălată corespunzător înainte de preparare.

Dacă vrei o quinoa gustoasă, fără gust amar, este important să o cureți înainte de fierbere.

Saponine se găsesc și în alte alimente, precum lintea, cartofii dulci, spanacul sau roșiile. Totuși, în cazul quinoei, acestea sunt mult mai ușor de remarcat din cauza gustului amar pe care îl lasă.

Deși mulți clătesc quinoa sub jet de apă, această metodă consumă multă apă și nu este neapărat cea mai eficientă. O alternativă este înmuierea boabelor, care îndepărtează saponinele folosind mai puțină apă.

Urmează acești pași:

• Pune cantitatea dorită de quinoa într-un bol încăpător.

• Acoperă boabele cu apă, astfel încât nivelul apei să fie cu aproximativ un centimetru peste quinoa.

• Adaugă o linguriță de sare, amestecă și lasă quinoa la înmuiat timp de aproximativ 30 de minute. Amestecă din când în când.

• Scurge apa și acoperă din nou quinoa cu apă curată. Las-o din nou la înmuiat pentru scurt timp, fără să o clătești sub jet de apă.

• Scurge apa pentru ultima dată, iar quinoa este pregătită pentru gătit.

Această metodă ajută la îndepărtarea saponinelor, reduce gustul amar și folosește mai puțină apă decât clătirea îndelungată sub robinet.

Ingrediente

Această salată simplă cu quinoa și avocado poate fi completată cu aproape orice sursă de proteine și cu o varietate de ingrediente, astfel încât să fie pe gustul tuturor.

La baza rețetei stau frunzele proaspete de baby spanac și quinoa fiartă și răcită. Peste acestea se adaugă roșii cherry tăiate, castraveți cubulețe, ceapă verde, ardei gras, ceapă roșie, avocado cremos și brânză feta sfărâmată, care oferă un plus de gust și textură.

La final, salata este asezonată cu un dressing proaspăt pe bază de lămâie, cu note citrice. Acest dressing este o alegere excelentă pentru salatele cu quinoa, deoarece completează foarte bine aromele ingredientelor și le pune în valoare.

Un sfat util este să folosești legume de sezon cât mai proaspete. Deși acestea transformă quinoa într-un preparat mult mai gustos, poți obține un rezultat și mai bun adăugând condimente, ierburi aromatice sau alte ingrediente care îi intensifică aroma și valorifică beneficiile nutritive ale acestei pseudocereale bogate în proteine vegetale.

Ai nevoie de:

Pentru quinoa

• 170 g quinoa (albă, roșie, neagră sau tricoloră)

• 480 ml apă (sau supă de legume ori supă de pui)

• 1 g sare kosher

Pentru dressing

• 60 ml ulei de măsline

• 30 ml suc proaspăt de lămâie

• 1 cățel mic de usturoi, tocat fin

• 3 g muștar Dijon

• 1 praf de sare

• 1 praf de piper

Pentru salată

• 60 g baby spanac, spălat și scurs

• 550 g quinoa fiartă

• 150 g roșii cherry, tăiate în jumătăți

• 180 g castraveți curățați și tăiați cubulețe

• 150 g ardei gras mediu, tăiat fâșii subțiri

• 75 g ceapă roșie, tocată mărunt (sau 3 fire de ceapă verde)

• 200 g avocado copt, tăiat cubulețe

• 75 g brânză feta sfărâmată (opțional) sau mozzarella proaspătă