”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineţi, 2 august, în jurul orei 09.30, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a anunţat MApN.

Potrivit sursei citate, la scurt timp, ţinta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar.

”Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 9.52”, a precizat MApN.