Imagini publicate duminică dimineața pe platforma X de o prezentatoare a postului local KXLY 4 News Now, Natalie Grant, arată locuințe din care nu au mai rămas decât coșuri de fum și câteva resturi de mobilier înnegrite de cenușă. Potrivit postului de televiziune, până la 600 de clădiri au fost avariate, potrivit Agerpres.

Totuși, până duminică dimineața, autoritățile orașului nu au raportat nicio victimă.

Cele trei incendii active la Spokane și din împrejurimi au mistuit o suprafață totală de aproximativ 2.180 de hectare, conform CNN.

Cel mai mare dintre acestea, poreclit „Old Trails Fire”, a traversat râul Spokane sâmbătă după-amiază, înainte de a ajunge în orașul cu o populație de aproximativ 230.000 de locuitori.

Condițiile meteorologice au rămas favorabile extinderii flăcărilor și duminică, fiind așteptat ca vântul să se liniștească doar după miezul nopții, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie din Spokane pe platforma X.

Autoritățile au emis o alertă de evacuare de nivel maxim - „Go Now (Plecați acum)” - pentru zone extinse din nordul orașului Spokane, unde locuiesc mii de oameni. Șiruri lungi de mașini s-au format pe șosele, locuitorii părăsindu-și casele pentru a se pune la adăpost.

Garda Națională a statului Washington a anunțat pe X că „mobilizează rapid” unități pentru a sprijini echipele de intervenție de urgență.

Guvernatorul Bob Ferguson a declarat stare de urgență, subliniind că statul Washington traversează al patrulea an consecutiv de secetă.