”Este doar consecinţa unei gestionări proaste a echilibrului între producţie şi consum a energiei electrice”, afirmă Miruţo, explicând că, ani de zile, România doar a închis capacităţi de producţie, punând în loc doar machete, potrivit News.ro. El apreciază că, deşi este un guvern interimar, instituţiile funcţionează, au colaborat şi ”dau au un medicament problemei durerii de astăzi”.

Radu Miruţă, fost ministru al Energiei, a vorbit, duminică seară despre situaţia de pe Dunăre.

”Da, este o situaţie complicată, o situaţie care n-a apărut întâmplător, o situaţie care n-а apărut venită de nicăieri, o situaţie care este doar consecinţa unei gestionări proaste a echilibrului între producţie şi consum a energiei electrice. România, de ani de zile, doar a închis (…) Nici Comisia Europeană, nici PNRR, nici nimeni în lumea asta nu a forţat România, nu a obligat România să închidă capacităţi de producţie a energiei electrice în zona de cărbune înainte să pună altceva în schimb. România a închis într-un ritm nebunesc şi a arătat pe partea cealaltă a balanţei nişte machete”, a declarat Radu Miruţă.

Acesta s-a referit la criticile PSD, care a ”avut segmente întregi de minister al Energiei pentru a balansa ce s-a scos din reţea”.

”Este descalificant să-i aud pe unii, în special din zona PSD, că, după ce au condus România şi au avut segmente întregi de minister al Energiei, să vină acum în zona celor care se uită după critici. Nu te poţi ascunde în spatele secetei atunci când ani de zile ţi-ai bătut joc de sistemul energetic naţional”, a mai declarat Miruță.

Armata intervine pe Dunăre pentru a devia apă la Cernavodă

Potrivit acestuia, odată apărută situaţia de pe Dunăre, s-a demonstrat că instituţiile funcţionează.

”Chiar dacă unii se dau peste cap de mama focului că nu sunt la guvernare, că e guvern interimar, este un exemplu concret în care premier, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor, atunci când apare o problemă la Ministerul Energiei, cuplează toate forţele şi dau au un medicament problemei durerii de astăzi”, a mai declarat Radu Miruţă.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, duminică după-amiază, că peste o sută de militari au intervenit pentru a devia debitul braţului Bala către braţul Dunărea Veche, pentru a putea fi alimentată cu apă Centrala Nucleară Cernavodă.

Scafandrii de luptă au desfăşurat cu succes primele teste, cu încărcături explozive de mici dimensiuni, urmând trei detonări controlate, fiecare utilizând o încărcătură de mare putere.

Contraamiralul Marcel Neculae, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, a declarat că stânca Pârjoaia nu a fost dislocată în urma intervenţiei de duminică, iar luni procedura va fi reluată, pentru a se putea devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară de la Cernavodă. El a precizat că are speranţa ca până marţi misiunea să fie îndeplinită.

Șeful adjunct al Apelor Române, sâmbătă, despre debitul Dunării: Cernavdoă poate să reziste circa 4-5 zile la limită

Directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Rîndaşu, afirma, sâmbătă, că se face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare Cernavodă, însă situaţia nu este simplă, deoarece toate ţările se confruntă cu secetă şi caniculă. Doar în Austria s-au înregistrat ploi, dar, până ca debitul produs de acestea să ajungă la Cernavodă, durează aproximativ două săptămâni. Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare, avertiza specialistul, explicând că până în 7 august Dunărea continuă să scadă.

"Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită", a declarat, sâmbătă, Sorin Rîndaşu, director general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române".

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.