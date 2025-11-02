Pisa – atracții culturale, muzee și experiențe de neuitat în Toscana. Cum să te pregătești pentru un city break în Italia

Pisa este un oraș renumit pentru reperele sale emblematice, istoria bogată și cultura vibrantă.

Odinioară un port roman prosper, situat pe coastă până în secolul al XV-lea, Pisa se află astăzi pe câmpia aluvială a râului Arno, la aproximativ 10 km de Marea Ligurică. Orașul a trecut prin numeroase perioade de tulburări încă din epoca romană, de la bătălii maritime medievale la conflicte terestre între rivalii toscani Lucca și Florența, și a suferit distrugeri severe în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Iată tot ce trebuie să știi despre acest oraș.

Aeroport

Aeroportul Internațional Pisa (PSA), cunoscut și sub numele de Aeroportul Galileo Galilei, este unul dintre cele mai importante aeroporturi din Toscana. În fiecare an, aproximativ 5 milioane de pasageri trec prin terminalele sale.

Situat la doar 1 km de orașul Pisa și foarte aproape de coastă, Aeroportul Galileo Galilei a devenit unul dintre cele mai populare aeroporturi pentru zboruri, mai ales pentru companiile aeriene low-cost. De aici, turiștii pot ajunge ușor atât în Pisa, cât și în întreaga regiune centrală a Italiei.

Aeroportul Internațional Pisa se află la aproximativ 1 km de gara principală a orașului, Pisa Centrale, de unde se poate ajunge ușor la Florența și la orice altă destinație din rețeaua feroviară din Toscana sau din restul Italiei.

Aeroportul și gara sunt conectate prin PisaMover, un serviciu de transfer rapid care circulă zilnic între orele 6:00 și miezul nopții, la intervale de 5–8 minute. Durata medie a călătoriei între aeroport și gară este de aproximativ 5 minute, incluzând oprirea intermediară San Giusto/Aurelia, care servește ca zonă de parcare.

Stația PisaMover de la aeroport se află chiar în fața terminalului de pasageri, iar cea din gară este amplasată lângă fostul peron 14 (accesibil prin pasajele pietonale subterane ale gării Pisa Centrale).

Biletele pot fi achiziționate de la automatele situate în cele trei stații PisaMover, de la ghișeele Trenitalia autorizate (pentru biletele combinate cu călătoriile feroviare) sau de la casa de bilete a companiei (stația San Giusto/Aurelia, deschisă zilnic între orele 8:30 și 18:00).

Transport public

Pisa este un oraș relativ mic, cu aproximativ 90.000 de locuitori. Aeroportul se află foarte aproape de centrul orașului și de gară. În 2017 a fost introdus serviciul automat de tren PisaMover, care face legătura între Aeroportul Pisa și Gara Pisa Centrale, o călătorie de doar 5 minute, disponibilă zilnic între orele 6:00 și 24:00.

În fața gării se află o mică autogară de unde pleacă majoritatea liniilor de autobuz locale, inclusiv cele care ajung aproape de Turnul Înclinat din Pisa.

Totuși, dacă vrei doar să mergi la Turnul Înclinat, majoritatea oamenilor preferă să meargă pe jos, chiar dacă drumul durează aproximativ 20 de minute prin centrul orașului.

Autobuzele locale funcționează după modelul obișnuit al transportului urban din Italia, unde biletele se cumpără individual de la chioșcuri de presă sau de la puncte de vânzare dedicate. În holul principal al gării se află un chioșc care vinde bilete de autobuz. Tarifele sunt foarte ieftine.

La urcarea în autobuz, biletul trebuie validat într-unul dintre aparatele de validare care imprimă ora. Biletul este valabil 70 de minute, timp în care poți schimba autobuzele folosind același bilet.

Gara Pisa Centrale este unul dintre principalele noduri feroviare ale Toscanei. Printre liniile care o deservesc se numără trei linii de distanță lungă: Pisa–Livorno–Roma, Pisa–La Spezia–Genova și Pisa–Florența, care oferă legături directe cu trenurile expres spre Veneția. Există, de asemenea, o legătură directă pentru scurta călătorie către Aeroportul Pisa, conform rometoolkit.

În incinta gării se află un ghișeu de bilete și un chioșc care vinde bilete de autobuz. Lângă ghișeul de bilete al gării există și un birou de depozitare a bagajelor.

Scurt istoric al orașului

Pisa, denumită în antichitate Pisae, este un oraș din Italia centrală (populație preliminară în 2001: 85.379 locuitori). Situat pe râul Arno, Pisa a fost probabil inițial un oraș etrusc. A devenit colonie romană în jurul anului 180 î.Hr. și episcopie creștină în anul 313 d.Hr. Orașul a prosperat în Evul Mediu, devenind principalul centru urban al Toscanei. Participarea Pisei la Cruciade a transformat-o într-un rival al Genovei și Veneției. A devenit parte a Regatului Italiei în 1860, conform Britannica.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, orașul a fost scena unor lupte intense. Astăzi, Pisa este un important nod feroviar. Catedrala sa, Turnul Înclinat din Pisa și alte atracții o fac o destinație turistică populară. Aici se află Universitatea din Pisa (fondată în 1343) și este locul de naștere al lui Galileo Galilei.

Principalele atracții turistice

Principalele atracții turistice ale Pisei – Turnul Înclinat, Catedrala, Baptisteriul și Campo Santo se află aproape unul de altul în Campo dei Miracoli (Câmpul Miracolelor) și fac parte dintr-un sit UNESCO.

Turnul Înclinat din Pisa

Fiecare vizitator al Pisei merge probabil mai întâi la ceea ce este fără îndoială cel mai faimos turn din lume: La Torre Pendente, clopotnița înclinată de lângă catedrală.

Piatra de temelie a fost pusă în 1173, când Pisa era cea mai puternică republică maritimă italiană, iar nivelurile tip loggie erau inspirate de fațada catedralei. Chiar înainte ca al treilea etaj să fie terminat, turnul a început să se scufunde alarmant pe partea sa sudică. Încercările de a contrabalansa prin consolidarea părții nordice și mărirea ușoară a zidurilor sudice au eșuat, iar construcția a fost oprită.

Până în 1990, turiștii urcau scara spirală de 294 de trepte până la platforma superioară, dar cu înclinarea crescând cu un milimetru pe an, s-a calculat că turnul s-ar prăbuși în anul 2000.

Detectându-se și o mișcare de rotație în jurul axei, turnul a fost închis pentru un program costisitor de restaurare. Când s-a redeschis în 2001, înclinarea de 5,5° a fost redusă la aproximativ 3,99°, cu vârful deplasat cu 3,9 m. Turnul este acum stabilizat și ar trebui să rămână astfel pentru următorii 200–300 de ani.

Se observă și o ușoară curbă rezultată din încercările mai multor arhitecți de a corecta înclinarea în timpul construcției.

Catedrala Santa Maria Assunta

Exemplul definitoriu al stilului arhitectural pisan, Catedrala Santa Maria Assunta este o bazilică romanică cu cinci nave, din marmură albă, proiectată de arhitectul Buscheto. Începută în 1063, după victoria navală a Pisei asupra sarazinilor, a fost sfințită (în stadiu neterminat) în 1118. La sfârșitul secolului, a fost adăugată fațada vestică și s-a finalizat absida principală.

Atracția artistică principală a catedralei este amvonul lui Giovanni Pisano, creat între 1302–1311, care se distinge prin formele rotunjite și stilul viguros, diferit de stilul sever al tatălui său, Nicola. Amvonul este susținut de coloane (cele mai scurte sprijinite pe lei) și figuri ale Arhanghelului Mihail, lui Hercule și lui Hristos, cu cei Patru Evangheliști în jurul bazei. Panourile în relief prezintă scene din Noul Testament.

Baptisteriul

Situat la vest de catedrală, baptisteriul independent a fost început în 1153, aproape un secol după catedrală, dar încă în perioada de glorie a Pisei. Folosește același material și design ca și catedrala, cu arcade orbite și galerii scunde.

Pe măsură ce construcția a durat două secole, s-a observat trecerea de la romanic la gotic între nivelurile inferioare și superioare. În 1260, Nicola Pisano a preluat proiectul, urmat (1285–1293) de fiul său Giovanni. Domul conic stă pe patru stâlpi și opt coloane, creând un efect de lumină și solemnitate, conform planetware.

Campo Santo (Câmpul Sacru)

Conform legendei locale, arhiepiscopul Ubaldo dei Lanfranchi s-a întors din a Patra Cruciadă cu mai multe încărcături de pământ de la Golgota, pentru ca locuitorii Pisei să poată fi înmormântați în pământ sfânt. Construirea Campo Santo a început în 1278, un mare cloitru dreptunghiular cu arcade decorate în stil gotic.

Pe pardoseala cloitrelor se află mormintele patrioților piani, iar pe laterale sunt sarcofage romane. Pereții erau acoperiți cu fresce din secolele XIV–XV, dar un incendiu cauzat de bombardamentele din 1944 a distrus sau avariat grav frescele. Această pierdere a scos la iveală schițele originale ale artiștilor pe pereți, realizate cu pigment roșu, numite sinópie. Acestea sunt expuse acum în Museo delle Sinópie, împreună cu reproduceri ale frescelor.

Museo dell'Opera del Duomo (Muzeul Catedralei)

Unul dintre cele mai bine concepute și curate muzee din Toscana, dar și unul dintre cele mai puțin vizitate, Muzeul Catedralei adăpostește comori importante: lucrări de argintărie, broderii, morminte, sculpturi și picturi.

Numeroase sculpturi care decorau clădirile complexului au fost aduse în interior pentru protecție. Colecțiile, bine etichetate în engleză, includ incrustări islamice de marmură colorată și opere ale lui Giovanni Pisano, printre care Madone, crucifixul Crocifisso d'Elci și bustul lui Iulius Cezar.

Murale Tuttomondo de Keith Haring

În 1989, după o întâlnire întâmplătoare cu un student din Pisa, artistul Keith Haring a fost solicitat să picteze muralul Tuttomondo pe zidul din spatele bisericii Sant'Antonio Abate. Muralul, de 180 m², a fost realizat într-o săptămână și prezintă 30 de figuri colorate care par să se rostogolească pe perete, ilustrând armonia între oameni, animale și natură.

Arsenalurile și Muzeul Nave Antice

Arsenalurile au fost construite între 1548–1588 de Marele Duce Cosimo I de' Medici pentru a întări puterea navală a Pisei. Clădirile adăposteau galere de 50 m, lansate direct în Arno. Turnul Guelfa, construit la începutul secolului al XV-lea și reconstruit după Al Doilea Război Mondial, oferă priveliști panoramice asupra orașului.

Muzeul Nave Antice expune peste 30 de nave antice descoperite în 1998, datând între secolul II î.Hr. și secolul V d.Hr., împreună cu artefactele asociate, ilustrând viața de pe navă și epavele.

Santa Maria della Spina

Biserica Santa Maria della Spina, pe malul stâng al Arno, este probabil cea mai cunoscută dintre bisericile mici ale Pisei și una dintre cele mai frumoase. Original, era un oratoriu lângă râu, dar a fost reconstruit în 1871 mai sus după ce fundația fusese deteriorată. Numele bisericii provine de la păstrarea unei spinări din coroana de spini a lui Hristos adusă din Țara Sfântă.

Plimbare pe Borgo Stretto

Între gară și Piazza dei Miracoli se află Borgo Stretto, o stradă îngustă și pitorească cu clădiri din secolele XIV–XV, arcade și magazine mici, cafenele și tarabe. Este un loc preferat de plimbare și cumpărături al localnicilor. Casa Bocca, colțul cu via Mercanti, este locul unde se spune că s-a născut Galileo.

Palazzo dei Cavalieri

Acest palat din Piazza dei Cavalieri, cunoscut și ca Palazzo della Carovana, a fost reconstruit în 1562 de Giorgio Vasari. Fațada este decorată cu sgraffito, steme și busturi ale Marelui Ducat Medici, iar scara dublă impresionantă duce la intrare.

Gastronomie – ce să mănânci

Delicii italienești din Pisa pe care nu trebuie să le ratezi:

Bordatino alla Pisana

Bordatino alla Pisana, un fel principal tradițional din Pisa, este o supă făcută din fasole, cartofi și legume precum sfeclă, varză și morcovi.

Are un gust și o textură rustică, cu consistență groasă și un ușor gust dulce de la cartofi și morcovi. Se găsește în trattoriile și restaurantele tradiționale din Pisa și Toscana.

Pasta alla Renaiola

Acesta este un fel de „primo piatto” (primul fel) specific bucătăriei pisane, făcut cu paste trenette, un tip de paste plate și înguste, asemănătoare cu linguine.

Sosul se prepară cu frunze de napi sau alte frunze verzi fragede, precum spanac, sotate cu usturoi, ardei iute și anșoa sau hering întreg. Se pot adăuga și roșii cubulețe.

Cecina

Cecina este o pâine plată sărată tradițională, făcută din făină de năut, apă, ulei de măsline și sare. Aluatul se toarnă într-un cuptor încins și se coace până devine crocant la exterior și moale în interior.

Are crustă crocantă și textură cremoasă la interior, ușor sărată și cu aromă de nucă.

Pallette alla Pisana

Pallette este un tip de mămăligă, servită cu diverse garnituri precum ragù sau ciuperci. Are textură cremoasă și gust ușor dulce. Este servită de obicei ca prim fel.

Trippa alla Pisana

Trippa alla Pisana este un fel tradițional din Evul Mediu, preparat din burtă de vită sau porc, gătită în sos de roșii cu ceapă, morcov, țelină și usturoi.

Se fierbe burtă, apoi se topește cu legumele și sosul de roșii, condimentat cu sare, piper și pătrunjel. Se servește adesea cu pâine pentru a savura sosul și este popular iarna.

Zuppa alla Pisana

Această supă toscană clasică se face din pâine veche, kale sau sfeclă, fasole cannellini și legume precum cartofi, ceapă și morcovi. Se condimentează cu usturoi, rozmarin, salvie și ulei de măsline extravirgin.

Tagliata di Mucco Pisano

Acesta este un fel principal preparat din friptură de vită de la rasa locală Mucco Pisano, servită cu legume la grătar precum dovlecei, ardei, ceapă verde și radicchio.

Friptura se gătește la grătar de fontă sau plită până ajunge la gradul de coacere dorit, apoi se taie felii subțiri și se servește cu legumele.

