Veneția – ghid complet pentru o vacanță perfectă. Ce să vizitezi, unde să stai și care sunt costurile pentru turiști

Este un oraș insular și a fost odinioară centrul unei republici maritime. A fost cel mai important port al Europei în Evul Mediu târziu și principala legătură comercială și culturală a continentului cu Asia. Veneția este unică din punct de vedere al mediului, arhitecturii și istoriei, iar în perioada în care era republică, orașul era numit la serenissima („cea mai senină” sau „sublimă”). Rămâne un port italian important în nordul Mării Adriatice și unul dintre cele mai vechi centre turistice și culturale din lume.

Cum ajungi în Veneția

Este foarte ușor să ajungi la Veneția cu avionul, deoarece există două aeroporturi foarte apropiate: Aeroportul Internațional Marco Polo și Aeroportul Treviso. Ambele sunt opțiuni bune pentru a ajunge la Veneția, dar fără îndoială, Aeroportul Marco Polo este mai aproape și mai bine conectat cu orașul. Companii aeriene low-cost precum Wizz Air oferă zboruri directe București-Veneția la prețuri rezonabile. De exemplu, în extrasezon, un bilet dus-întors București - Veneția de pe 9 pe 30 octombrie costă doar 350 de lei.

Aeroportul Marco Polo din Veneția primește zboruri directe din cele mai importante orașe ale Europei și ale lumii. De asemenea, are legături cu principalele aeroporturi din Italia, primind zboruri din Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Florența, Bari etc. Din acest motiv, a ajunge la Veneția prin aterizarea pe principalul său aeroport nu reprezintă o problemă majoră.

Atracții turistice principale

Shutterstock

Piazza San Marco

Piazza San Marco este piața principală a Veneției și centrul întregii agitații. Aici se află cel mai vechi café din oraș (Caffè Florian), barul unde a fost inventat cocktailul Bellini (Harry’s Bar) și următoarele trei atracții din acest ghid. După cum îți poți imagina, este un loc foarte aglomerat de turiști. Dacă nu îți place mulțimea, este recomandat să vizitezi Piazza San Marco dimineața devreme sau seara târziu, pentru a evita valul de turiști de pe vasele de croazieră.

Basilica San Marco

Basilica San Marco (Catedrala Sfântului Marcu) este, probabil, atracția principală a pieței. Impresionează prin mozaicurile în stil bizantin, cele cinci cupole și statuile de cai care îi decorează fațada. Intrarea costă 3 €, iar codul vestimentar este strict. În general, coada poate fi foarte lungă, așa că este important să alegi cu atenție ora vizitei. În sezonul de vârf, poți rezerva online un interval orar pentru încă 3 €. Interiorul este luminat între 11:30 și 12:45 în timpul săptămânii, moment bun pentru vizitare. Asigură-te că umerii și genunchii sunt acoperiți și reține că nu sunt permise gențile mari. Există un spațiu gratuit de depozitare a bagajelor indicat de personalul basilicii, conform thattravelista.

Campanile di San Marco

Campanile di San Marco (Clopotnița Sf. Marcu) este turnul cu clopot situat vizavi de basilică. Nu este gratuit, însă priveliștea panoramică de 360° asupra Veneției merită cei 10 € pentru a urca cu liftul. Poți rezerva online în avans pentru un cost suplimentar de 2 €. Galileo a folosit Campanile ca observator astronomic și aici și-a prezentat telescopul în 1609.

Palazzo Ducale

Palazzo Ducale (Palatul Dogilor) a fost reședința dogelui și sediul guvernului Republicii Veneția. Dogele era conducătorul suprem al republicii. Palatul se află chiar pe apă, acolo unde Canal Grande se varsă în Laguna Venețiană, și împreună cu Campanile formează „orizontul” orașului. Exteriorul gotic poate fi admirat gratuit, iar intrarea costă 30 € (sau 25 € dacă este rezervată cu cel puțin 30 de zile înainte) plus o taxă de rezervare online de 2 €. Cu cardul Venice Rolling Card pentru persoane sub 29 de ani, prețul scade la 15 € (sau 13 € dacă rezervarea se face în avans).

Ponte dei Sospiri

Ponte dei Sospiri (Podul Suspinelor) este un pod închis din calcar alb, care leagă Palazzo Ducale de fostele închisori. Legenda spune că prizonierii care traversau podul pentru a-și primi sentința suspinau privind ultima dată spre libertate. Podul poate fi admirat gratuit din exterior, din colțul palatului. Pentru a trece prin interior și a vedea priveliștea, trebuie să rezervi turul „Secret Itineraries” al Palatului Dogilor, care costă 32 € (sau 20 € cu Venice Rolling Card).

Ponte di Rialto

Ponte di Rialto (Podul Rialto) se află în inima Veneției și este cel mai vechi dintre cele patru poduri peste Canal Grande. Este decorat cu magazine de ambele părți, asemănător cu Ponte Vecchio din Florența. Zona este foarte aglomerată, cu turiști care fac poze, gondole și taxiuri pe apă care trec pe dedesubt și restaurante pline. Este mai bine să îl vizitezi dimineața sau seara pentru a evita aglomerația.

Ponte dell’Accademia

Deși nu este la fel de celebru ca Rialto, Ponte dell’Accademia (Podul Academiei) oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra Bazilicii Santa Maria della Salute, mai ales la apus.

Fondaco dei Tedeschi

Acest centru comercial elegant oferă o terasă cu priveliște asupra Podului Rialto și a Canalului Grande, dar și asupra întregii Veneții. Accesul este gratuit, însă este necesară rezervarea unui interval orar în avans, cu cel puțin o zi sau două înainte. Fondaco dei Tedeschi se află lângă Podul Rialto, pe Calle del Fontego.

Canal Grande

Veneția nu ar fi Veneția fără Canal Grande, în formă de „S”. Nu poți pleca fără să te plimbi pe el. Cea mai clasică opțiune este gondola, care costă 80 € în timpul zilei (pentru maximum 6 persoane) sau 100 € seara. Prețurile sunt fixe. Dacă ai buget redus, poți lua vaporetto (taxiul public pe apă) între stația San Marco și gara orașului. Cea mai bună oră pentru plimbare este la apus, când lumina este superbă și vaporetto este mai puțin aglomerat.

Chiesa di San Giorgio Maggiore

Pentru o priveliște panoramică a orașului, inclusiv asupra Palatului Dogilor și a Campanile, trebuie să mergi la Chiesa di San Giorgio Maggiore (Biserica Sf. Gheorghe cel Mare), aflată pe insula opusă. Ia vaporetto-ul liniei 2 de la Piazzale Roma sau Ferrovia și coboară la stația Isola di San Giorgio. Poți admira priveliștea de la nivelul mării sau urca în turnul clopotniței cu 3 €

Cazare și cartiere recomandate

Unicitatea Veneției a atras călători din întreaga lume de mai bine de un mileniu. Pe măsură ce localnicii au fost nevoiți să părăsească centrul istoric din cauza prețurilor tot mai mari, iar orașul se confruntă cu multe dintre caracteristicile supraturismului, locurile de cazare devin din ce în ce mai greu de găsit. Iată câteva informații utile:

Shutterstock

Dacă vrei să stai cât mai central posibil, alege cartierul San Polo. Cartierul este situat aproximativ la distanță egală de Cannaregio, Dorsoduro și Podul Rialto și este bine conectat cu opririle vaporetto de la ambele capete ale zonei. În plus, Campo San Polo și Bazilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari se află chiar în inima cartierului. San Polo are și o ofertă bună de restaurante și baruri de vinuri. Dacă ești în căutarea unei opțiuni mai accesibile ca preț, ia în considerare Ca’ Angeli sau Ca’ Riza, două pensiuni cu recenzii excelente.

Dacă vrei o zonă ceva mai liniștită, cu o atmosferă mai tânără, alege Dorsoduro.

Este un cartier în care locuiesc oameni – un lucru rar în Veneția de azi – și este centrat în jurul Universității, ceea ce îi conferă o atmosferă fresh. Atât Gallerie dell’Accademia, cât și Colecția Peggy Guggenheim se află aici, și ești la doar o scurtă plimbare (trebuie să traversezi Canal Grande) de Piazza San Marco. Dacă vrei să stai pe malul apei, în partea sudică a orașului, caută cazare la Palazzo Veneziano. Pentru o opțiune mai avantajoasă ca preț, verifică Cà Santo Spirito, situat într-o zonă liniștită, cu camere frumos amenajate.

Dacă prioritatea ta este bugetul, ia în considerare Cannaregio. Cannaregio este probabil cel mai puțin convenabil doar pentru că se află ceva mai departe de Piazza San Marco (diferența este însă minoră).

Cu toate acestea, este locul unde este cea mai mare liniște, mai ales în partea de nord și est. Ia în considerare Combo Venezia, un hostel tip boutique (cu facilități de hostel, dar atmosferă de hotel) situat în partea de nord a orașului.

Sfaturi utile pentru vizitatori

Shutterstock

►Alege ruta potrivită de la aeroport

Un oraș plutitor, trei moduri de a ajunge din aeroport. Cea mai elegantă variantă este cu taxiul pe apă, care te va duce direct de la pontonul aeroportului la hotel (sau cât mai aproape posibil, în funcție de canale). Totuși, este scump – prețurile pornesc de la aproximativ 130 €.

A doua opțiune este feribotul Alilaguna, care are diverse rute și opriri în centrul orașului – la 16 €, este mult mai ieftin și priveliștile sunt la fel. În cele din urmă, poți lua un autocar sau autobuz până la Piazzale Roma, terminalul rutier aflat la marginea orașului (10 €). De acolo, poți merge pe jos sau cu un vaporetto (9,50 €).

►Nu te baza exclusiv pe harta vaporetto

O greșeală comună a vizitatorilor este să se orienteze în Veneția doar după harta liniilor de vaporetto și să calculeze cea mai apropiată oprire de destinația lor. Este de înțeles – orașul este renumit pentru faptul că te poți pierde ușor – dar adesea acest lucru nu este necesar, conform lonleyplanet.

De multe ori, mersul pe jos este mai rapid și mai ieftin, deoarece vaporetti sunt scumpe.

►Îmbracă-te adecvat

Trebuie să te îmbraci elegant în Veneția? Nu – venețienii se îmbracă destul de simplu, cu excepția cazului în care merg la un restaurant de lux. Totuși, există câteva reguli practice legate de îmbrăcăminte.

Evită șlapii – vei merge mult pe jos, iar pietrele de pavaj sunt dure pentru picioare și pot deveni alunecoase. Dacă intenționezi să intri în biserici, trebuie să ai umerii și genunchii acoperiți – așa că ține o eșarfă sau o cămașă în geantă pentru a o pune peste haine. Nu purta costum de baie în oraș – poți fi amendat pentru asta. Cel mai important accesoriu? Spray-ul împotriva insectelor.

►Mergi pe partea dreaptă

Deși este un oraș pietonal, Veneția are mai mult trafic pietonal decât au multe locuri trafic auto, așa că există reguli nescrise. Mergi pe partea dreaptă, depășește pe stânga, evită să te oprești brusc în mijlocul străzilor înguste și niciodată nu sta jos pe trotuar (în special pentru că poți fi amendat)

Gastronomie. Specialități venețiene de încercat

Când ajungi în Veneția, încearcă aceste preparate tradiționale italienești:

►Cicchetti

Cicchetti („tartine”) sunt servite la aperitiv sau la prânz. Poți găsi cicchetti în multe baruri, „trattorie” sau „cicchetterie”. Sunt făcute dintr-o felie de pâine cu diferite ingrediente tipice din Veneția. Este recomandat să le mănânci la prânz și să încerci cât mai multe, pentru că sunt gustoase și specifice bucătăriei locale.

►Tramezzino veneziano

Aceste sandvișuri venețiene dau dependență. Aceste triunghiuri pufoase de pâine sunt umplute cu diverse ingrediente, de la cele clasice la cele mai creative.

Sunt gustarea perfectă „de luat și plecat” atunci când explorezi Veneția. Merită să mergi la Bar alla Toletta, un loc faimos care prepară unele dintre cele mai bune tramezzini.

►Sardoni marinati sau in saor

Acestea sunt două moduri tradiționale de a găti sardinele în Veneția și în Trieste. Variantele marinate sunt preparate cu suc de lămâie și condimente. „Saor” este un sos obținut dintr-o tocăniță de ceapă, oțet și vin. Uneori se adaugă muguri de pin și stafide în rețetă.

►Baccalà mantecato

Înseamnă cod cremos, o emulsie specifică bucătăriei venețiene, preparată cu cod sărat și ulei. Acest preparat este servit tradițional în bacari, ca parte a cicchetti sau ca aperitiv în restaurantele venețiene. Poate fi întins pe pâine sau pus peste o felie de mămăligă.

►Insalata di polpo

O adevărată aromă a verii venețiene, salata de caracatiță este un preparat răcoritor și plin de savoare, care evidențiază perfect fructele de mare proaspete din regiune. Bucățile fragede de caracatiță fiartă sunt amestecate cu ceapă roșie crocantă, cartofi fierți moi și roșii cherry dulci, formând o salată colorată și apetisantă.

Activități și experiențe unice

Profimedia

►Vizitează Libreria Acqua Alta (gratis)

Ascunsă într-o zonă liniștită a Veneției se află mica librărie cunoscută sub numele de Libreria Acqua Alta. Aceasta a devenit un loc popular pentru turiști care vin să o exploreze și să facă fotografii.

►Fă o excursie de o zi pe insula Burano

Vorbind despre celelalte insule din apropiere, Burano se află la aproximativ 45 de minute cu vaporetto din Veneția și merită vizitată.

Burano este o insulă colorată formată în mare parte din case, dar are și câteva magazine și restaurante. Casele sunt toate pictate în culori vii și frumoase, perfecte pentru fotografii.

►Rătăcește pe străzi

Cel mai bun lucru pe care îl poți face în Veneția este să te plimbi pe străzi fără o destinație anume. Așa vei descoperi străduțe liniștite cu clădiri istorice, fără turiști și canale tăcute.

►Privește apusul la San Giorgio Maggiore

În timp ce Piazza San Marco (Piața Sfântul Marcu) este mereu aglomerată, o plimbare de 5 minute cu vaporetto până la San Giorgio Maggiore îți va oferi cele mai bune priveliști fără mulțime.

Poți vedea aceleași repere, precum Santa Maria Della Salute, dar seara, la apus, vei fi doar tu și câțiva alți vizitatori.

