Ministrul Educaţiei, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026: „Este un lucru la care gândesc în aceste zile”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile.

Ministrul a mai declarat că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori. Potrivit ministrului, ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni, până în luna mai, când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a spus ministrul Educaţiei, la TVR INFO, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026.

Daniel David mai afirmă că nu vizează o carieră politică.

„N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”, a subliniat el.

Ministrul Educaţiei a mai declarat că sunt discuţii şi în această perioadă şi a arătat că „are acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor”.

„Dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor, ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Aşa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a menţionat David.

