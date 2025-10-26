Florența – ghid turistic pentru o vacanță romantică în Italia. Artă, atracții și experiențe culturale în inima Toscanei

Florența, capitala Toscanei, este un adevărat muzeu în aer liber, unde arta, romantismul și istoria se împletesc la fiecare pas.

Florența, oraș, capitala provinciei Firenze și a regiunii Toscana, Italia centrală.

Orașul, situat la aproximativ 230 km nord-vest de Roma, este înconjurat de coline domoale acoperite cu vile și ferme, podgorii și livezi. Florența a fost fondată ca o colonie militară romană în secolul I î.Hr., iar de-a lungul istoriei sale a fost republică, sediul ducatului Toscanei și capitală (1865–1870) a Italiei.

Aeroport

Aeroportul din Florența, care poartă numele celebrului navigator florentin Amerigo Vespucci, născut în Peretola, este situat la aproximativ 9 km de centrul orașului Florența, 24 km de Pisa și 5,25 km de gara Santa Maria Novella. Aflat în apropiere de zona Novoli, aeroportul se întinde pe o suprafață de aproximativ 115 hectare între cartierul Castello și Piana di Sesto Fiorentino.

Aeroportul a fost deschis traficului de pasageri în 1931 și deservește atât zboruri interne, cât și internaționale. În prezent, dispune de 40 de ghișee de check-in, 10 porți de îmbarcare și o pistă asfaltată cu o lungime de 1.560 de metri și o lățime de 30 de metri.

Iată cum poți ajunge la Aeroportul Amerigo Vespucci din Florența:

►Cu mașina: Aeroportul este ușor accesibil cu mașina, urmând Viale Alessandro Guidoni până la intersecția cu autostrăzile Firenze Nord/Firenze Mare (A1 și A11). Datorită apropierii de acest nod rutier, aeroportul are conexiuni excelente cu alte localități din Toscana. Există 241 de locuri de parcare pentru staționare scurtă și peste 600 pentru staționare lungă.

►Cu autobuzul: Nu există autobuze publice directe între Aeroportul din Florența și oraș. Singura opțiune este shuttle-ul Volainbus, care face legătura între aeroport și centrul orașului, până la gara Santa Maria Novella.

Autobuzele pleacă din stația aeroportului la fiecare 30 de minute, între orele 05:30 și 23:00, fără servicii de noapte. Stațiile de oprire sunt la Tunnel FS (lângă gară) și pe Via Santa Caterina da Siena, nr. 17.

Stația de autobuz se află în dreapta ieșirii de la sosiri, vizavi de zona de taxiuri. Biletele pot fi cumpărate de la librăria Giunti din interiorul aeroportului sau direct din autobuz.

►Cu tramvaiul: Tramvaiul este cea mai ieftină opțiune pentru a ajunge la și de la Aeroportul din Florența. Călătoria durează aproximativ 30 de minute, pe linia T2. Tramvaiul circulă aproape toată ziua, între 05:05 și miezul nopții, cu program prelungit sâmbăta și duminica până la ora 01:32.

Shutterstock

Transport public

Florența este un oraș excelent de descoperit pe jos. Dacă te cazezi în centrul orașului sau în apropiere, nu vei avea nevoie de niciun mijloc de transport public.

Există două companii importante de știut: Autolinee Toscane, care operează autobuzele urbane, și GEST, care gestionează tramvaiele.

►Autolinee Toscane – Liniile de autobuz

În Florența și în localitățile din jur circulă autobuze operate de Autolinee Toscane (fosta companie ATAF, denumirea fiind schimbată la sfârșitul lui 2021 – încă pot apărea referințe la vechiul nume).

Autobuzele din Florența sunt ușor de recunoscut, dar pot fi urcate doar din stații dedicate.

Serviciul de autobuz este destul de frecvent și, în general, fiabil, atât în centrul istoric, cât și în afara acestuia.

Există numeroase rute care opresc în apropierea principalelor obiective turistice și zone importante, astfel încât deplasarea cu autobuzul este o opțiune eficientă. Poți cumpăra bilete simple sau un abonament de transport.

►GEST – Liniile de tramvai

O altă opțiune convenabilă, mai ales pentru legătura dintre aeroportul Florența și centrul orașului, este tramvaiul operat de GEST Tramvia. Sunt două linii principale, ambele având capătul de linie în apropierea gării Santa Maria Novella.

Tramvaiul acoperă zonele exterioare ale Florenței, inclusiv Universitatea și partea de peste râu, dar nu intră în zona centrală renascentistă.

Dacă vii cu mașina din altă parte a Italiei (ex. Roma sau zona rurală a Toscanei), o opțiune bună este să parchezi la Villa Costanza și să iei tramvaiul spre oraș — evitând astfel zonele cu trafic limitat (ZTL) și străzile înguste.

►Bilete pentru tramvai și autobuz

Tramvaiele și autobuzele folosesc același bilet, valabil 90 de minute, costând 1,50 €. Trebuie să cumperi bilet înainte de a urca și să-l validezi imediat.

Dacă ești prins fără bilet validat, amenda este considerabilă și nu se acceptă scuze.

►Locuri de cumpărare bilete:

• automate din stațiile de tramvai și din gara Santa Maria Novella

• chioșcuri de tutun (Tabaccheria) sau ziare – cere un „biglietto bus”

• SMS – trimiți mesajul FIRENZE la 4880105; primești un link pentru bilet digital valabil 90 min (costă 1,80 €)

• aplicația TABNET – poți cumpăra mai multe bilete și le validezi la utilizare

Scurt istoric al orașului

Florența a fost fondată ca o colonie romană în 59 î.Hr. și, de-a lungul secolelor, a devenit un important centru politic și economic al Toscanei. După perioada bizantină și dominația longobarzilor, orașul a intrat în sfera Imperiului Carolingian, iar în 1115 s-a constituit primul Comune, formă de autoguvernare urbană. În secolul al XIII-lea, Florența s-a impus ca un centru european de finanțe, odată cu apariția Florinului, iar breslele comerciale au început să dețină puterea locală, conform visitflorence.

În secolele XIV–XV, orașul a cunoscut atât crize majore – precum ciuma și falimentul bancherilor locali –, cât și o dezvoltare culturală excepțională. Sub familia Medici, în special în perioada lui Lorenzo Magnificul, Florența a devenit inima Renașterii italiene, locul de formare al unor figuri precum Dante, Machiavelli și Michelangelo.

După declinul dinastiei Medici și perioada ocupației napoleoniene, Florența a devenit temporar capitala Regatului Italiei unite (1865–1870). Orașul a trecut ulterior prin distrugeri în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și prin inundațiile devastatoare din 1966, dar și-a păstrat moștenirea culturală, fiind astăzi un simbol al artei și istoriei italiene.

Principalele atracții turistice

Shutterstock

Bazilica di Santa Maria del Fiore

Bazilica di Santa Maria del Fiore (Catedrala din Florența), cunoscută și sub numele de Duomo di Firenze sau Cattedrale di Santa Maria del Fiore, este simbolul orașului. A fost cea mai mare biserică din Europa la momentul construcției și este considerată de mulți locul de naștere al Renașterii europene. Intrarea este gratuită, dar de obicei coada de așteptare depășește o oră.

Cupola

Cupola lui Brunelleschi este partea cea mai impresionantă a catedralei. Construită fără structuri de sprijin dedesubt, a reprezentat o realizare tehnică remarcabilă și a necesitat inventarea unor unelte noi. Vizitarea se face doar pe bază de programare la achiziționarea biletului. Ținuta trebuie să acopere genunchii și umerii, deoarece urcarea implică intrarea în catedrală.

Campanile di Giotto

Turnul-clopotniță al lui Giotto oferă o panoramă superbă asupra orașului, inclusiv asupra cupolei. Deși urcarea implică multe trepte, priveliștea merită efortul.

Battistero di San Giovanni

Botezul San Giovanni, aflat vizavi de catedrală, are același exterior din marmură verde, roz și alb. Interiorul, în stil bizantin, este decorat cu mozaicuri aurii spectaculoase până la tavan. Ușile aurite din exterior sunt copii – originalele se află în Muzeul Opera del Duomo.

Museo dell’Opera del Duomo

Muzeul Opera del Duomo explică importanța ansamblului catedralei pentru Florența și Renaștere. Aici se află operele originale ale multor sculpturi expuse afară, iar vizitarea este inclusă în biletele Grande Museo del Duomo și Firenze Card.

Cripta di Santa Reparata

Cripta Santa Reparata se află sub catedrală și conține ruine ale unei biserici din anul 405. Este inclusă în același bilet cu muzeul și catedrala, dar se accesează prin aceeași coadă de la intrarea gratuită în Duomo.

Piazza della Repubblica

Una dintre piețele centrale ale orașului, marcată de un carusel colorat și de Colonna della Dovizia (Coloana Abundenței).

Piazza della Signoria

Cea mai impresionantă piață din Florența, plină de statui și simboluri istorice: Fântâna lui Neptun, copia statuii lui David și Loggia dei Lanzi – o galerie în aer liber cu sculpturi renascentiste.

Palazzo Vecchio

Fost sediu al guvernului Republicii Florentine, Palazzo Vecchio este astăzi muzeu. Fațada medievală și turnul domină piața, iar din interior se oferă o panoramă spectaculoasă asupra Domului.

Gastronomie – ce să mănânci

Pentru cei care vizitează pentru prima dată Florența, aceste preparate locale italienești trebuie să fie pe lista oricărui iubitor de mâncare.

Ribollita

Ribollita este o supă consistentă pe bază de legume, fasole albă, roșii și pâine veche, care îi conferă textura groasă specifică. A apărut în Evul Mediu, când țăranii refoloseau resturile de legume și pâinea uscată pentru a prepara o masă sățioasă. De obicei se servește la temperatura camerei, cu puțin ulei de măsline și piper negru, uneori și cu brânză rasă.

Crostini Toscani

Crostini sunt felii de pâine prăjită servite în toată Italia, dar în Toscana se prepară cu pate de ficat de pui – combinația numită crostini Toscani. Preparatul datează din Evul Mediu, când pâinea era folosită în loc de farfurie, iar niciun ingredient nu se irosea. Astăzi, este un aperitiv popular, servit adesea alături de un pahar de vin roșu Chianti Classico.

Pappa al Pomodoro

Pappa al pomodoro este o supă tradițională din Florența, făcută din pâine veche, roșii, usturoi și busuioc. A fost inventată de oamenii simpli, care foloseau ingrediente ieftine pentru a crea un preparat gustos și hrănitor.

Bistecca alla Fiorentina

Bistecca alla Fiorentina (friptura florentină) este probabil cel mai celebru preparat local. Se face din carne de vită Chianina, tăiată în bucăți groase de 7–10 cm, și friptă la foc mare. Denumirea „bistecca” provine din expresia engleză „beef steak”, strigată de negustorii englezi în secolul al XVI-lea când au gustat preparatul.

Trippa alla Fiorentina

Trippa alla Fiorentina este o variantă mai modestă, dar gustoasă, preparată din stomacul de vită. A fost consumată încă din Roma antică, iar în Florența a devenit populară odată cu adăugarea roșiilor și a parmezanului.

Lampredotto

Lampredotto este cel mai cunoscut preparat de tip street food din Florența. Se face dintr-o parte a stomacului vacii, fiartă lent într-un bulion cu legume și ierburi. Era o mâncare ieftină pentru clasa muncitoare, numele provenind de la peștele lamprea, datorită asemănării la aspect, conform eatingeurope.

Gelato

Gelato este una dintre cele mai apreciate creații italiene. Înghețata artizanală florentină este un simbol al bucătăriei toscane și o oprire obligatorie pentru oricine vizitează orașul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













