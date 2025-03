Ceapă verde - beneficii pentru sistemul imunitar și sănătatea inimii. Recomandări și moduri de consum

Ceapa verde, clasificată botanic ca Allium cepa, este o plantă de ceapă tânără, recoltată prematur, care aparține familiei Amaryllidaceae.

Termenul „ceapă verde” este un termen general ce include mai multe varietăți de bulbi de ceapă care sunt recoltate înainte ca aceștia să aibă șansa de a se umfla și de a ajunge la maturitate completă. Ceapa verde este recoltată la aproximativ 2-3 luni după plantare și oferă o aromă proaspătă și intensă, fiind adesea considerată una dintre primele legume ale primăverii.

Această ceapă este complet comestibilă, inclusiv frunzele și bulbii, și poate fi consumată atât crudă, cât și gătită.

Ce este ceapa verde

Cepele de primăvară sunt cepe imature care nu s-au dezvoltat complet. Sunt mai mici decât cepele obișnuite galbene, albe și roșii. De asemenea, sunt mai dulci decât omologii lor maturi, având un gust proaspăt și moale, cu o notă de ceapă-usturoi. Folosind aceste membre dulci ale familiei allium, rețetele devin mai aromate și mai proaspete.

Ceapa verde este formată din bulbi mici, rotunzi sau ovali, cu un diametru de aproximativ 2 până la 5 centimetri, atașați de o tulpină dreaptă, alcătuită din frunze suprapuse. Bulbii sunt netezi, fermi, crocanți și suculenți, având nuanțe de la alb strălucitor la roșu, în funcție de varietate. La baza bulbului poate exista și un mănunchi de rădăcini subțiri, flexibile și de culoare brun-deschis.

Frunzele subțiri și tubulare au o textură rigidă, groasă și crocantă, fiind goale în interior. Ele prezintă o nuanță verde-închis pe margini, care se deschide spre un verde-pal în apropierea bulbului. Bulbii de ceapă verde conțin zaharuri și nu au gazele care se formează în bulbii mai maturi, ceea ce le conferă o aromă dulce, blândă și echilibrată. Frunzele au un gust mai intens, cu note ierboase, ușor înțepătoare și asemănătoare ierbii proaspăt tăiate.

Valoare nutrițională

Ceapa verde conține vitamina A pentru a menține sănătatea organelor, vitamina C pentru a întări sistemul imunitar și vitamina K pentru a promova o vindecare mai rapidă a rănilor. De asemenea, ceapa verde oferă calciu pentru protejarea oaselor și dinților, potasiu pentru a echilibra nivelurile de fluide din organism, antioxidanți pentru a reduce inflamațiile și alți nutrienți, inclusiv fosfor, magneziu și cupru. Această legumă conține un set complex de compuși interesanți, printre care:

· Compuși de sulf, precum alicina, care conferă gustul distinctiv

· Flavonoide, cum ar fi quercetina și kaempferolul, care au proprietăți antioxidante și de captare a radicalilor liberi

· Clorofilă, care este responsabilă pentru culoarea verde

· Fibre alimentare, vitamine și minerale precum vitamina C, B și potasiu

Un fir de ceapă verde conține:

· Calorii: 4,8

· Sodiu: 2,4mg (0% Valoare zilnică)

· Carbohidrați totali: 1,1g (0% Valoare zilnică)

· Fibre alimentare: 0,4g (1% Valoare zilnică)

· Zahăr: 0,4g Proteine: 0,3g

· Calciu: 11mg (1% Valoare zilnică)

· Fier: 0,2mg (1% Valoare zilnică)

· Potasiu: 41,4mg (1% Valoare zilnică)

Beneficii pentru sănătate ale consumului de ceapă verde

Ceapa verde, denumită științific Allium fistulosum, este originară din regiunile temperate reci ale Chinei, fiind cultivată pe scară largă și în Japonia, Thailanda, Coreea de secole. Totuși, datorită profilului nutrițional remarcabil și beneficiilor uimitoare pentru sănătate, ceapa verde este cultivată în întreaga lume începând cu secolul 21, inclusiv în țările asiatice precum India și Nepal, în națiuni africane precum Nigeria și Ecuador și în America de Nord – SUA, precum și în Australia și Noua Zeelandă.

Partea comestibilă a cepei de primăvară sunt bulbii albi și frunzele verzi, care sunt de obicei prezente în ciorchini și au un profil nutrițional impresionant.

Printre beneficiile pentru sănătate ale cepei verzi se numără:

Stimulează sistemul imunitar - Consumul a aproximativ o legătură de ceapă verde va satisface necesarul zilnic de vitamina C pentru adulții sănătoși. Vitamina C nu doar că ajută la absorbția fierului pentru o circulație sanguină îmbunătățită, dar contribuie și la îmbunătățirea imunității prin activarea celulelor albe din sânge. În plus, vitamina C este esențială pentru creșterea și dezvoltarea tuturor țesuturilor corpului și reprezintă un antioxidant cheie în eliminarea toxinelor din organism.

Menține sănătatea inimii - Fiind extrem de bogată în potasiu, ceapa verde ajută la menținerea unei tensiuni arteriale normale. De asemenea, contribuie la activitatea mușchilor inimii, reduce cantitățile de colesterol LDL (colesterolul „rău”) și crește nivelurile de colesterol HDL (colesterolul „bun”). Mai mult, această ceapă este foarte benefică în prevenirea atacurilor de cord și accidentelor vasculare cerebrale, contribuind astfel la o durată de viață mai lungă și mai sănătoasă.

Relaxează crampele musculare - Ceapa verde este o sursă importantă de magneziu, mineral esențial pentru funcționarea optimă a mușchilor. Conținutul semnificativ de magneziu din această legumă verde o face o opțiune ideală pentru a oferi alinare în caz de dureri și crampe musculare. De asemenea, după un antrenament intens, când mușchii brațelor și picioarelor sunt obosiți, consumul de supă de ceapă de primăvară poate ameliora instantaneu simptomele de durere și disconfort, conform netmeds.

Tratează constipația - Ceapa verde conține fibre alimentare valoroase care asigură o mișcare corectă a intestinelor în urma meselor grele. Acestea sunt esențiale pentru reglarea funcției rinichilor și pentru filtrarea produselor reziduale toxice provenite din digestia alimentelor și asimilarea nutrienților necesari. De asemenea, ajută eficient în tratarea afecțiunilor intestinale, precum constipația și indigestia.

Fortifică oasele și articulațiile Calciul din ceapa verde este absorbit de oasele corpului, ajutând astfel la menținerea densității optime a oaselor pentru funcțiile zilnice și mișcarea flexibilă, neobstrucționată. Conținutul ridicat de potasiu din această legumă sprijină sănătatea oaselor prin îmbunătățirea absorbției mineralelor de către celule și țesuturi.

Combate infecțiile urinare (ITU) - Ceapa verde oferă cantități mari de vitamina C, care conferă proprietăți antiinflamatorii pentru a reduce umflăturile vezicii urinare, care sunt mai frecvente la femei decât la bărbați. De asemenea, capacitățile sale antioxidante sunt utile în eliminarea radicalilor liberi și a bacteriilor dăunătoare din organism. Acest lucru ajută la prevenirea oxidării celulelor sănătoase din organele sistemului excretor, asigurând eliminarea corectă a deșeurilor și resturilor alimentare inutile din corp și prevenind acumularea acestora în sistem.

Ajută la vindecarea anemiei - Vitamina C are și o funcție vitală în organismul uman, aceea de a îmbunătăți absorbția fierului din alimentele ingerate. Deficiența de fier poate duce la o afecțiune cunoscută sub numele de anemie, în care există o lipsă de celule roșii sanguine care să transporte nutrienți și oxigen către toate celulele și țesuturile. Adăugarea cepei verzi în dieta zilnică va asigura o absorbție adecvată a fierului din alimente și va promova sinteza celulelor roșii sanguine.

Reduce inflamațiile pielii - Această legumă conține mai mulți aminoacizi esențiali care ajută la construirea celulelor sănătoase ale pielii și la suprimarea oricărei roșeațe și umflături care pot apărea pe pielea expusă la condiții de mediu dure. Conținutul său ridicat de flavonoide oferă proprietăți antioxidante care ajută la combaterea daunelor cauzate de radicalii liberi, diminuează acneea, cicatricile și petele întunecate și reduce iritațiile pielii.

Combate eficient cancerul - Ceapa verde conține o mulțime de nutrienți puternici, în special bioflavonoide, o clasă de antioxidanți de origine vegetală. Acestea reduc semnificativ simptomele cancerului pancreatic și intestinal. Totodată, are capacitatea de a elimina estrogenul în exces – un hormon reproducător feminin implicat în dezvoltarea sânilor și, astfel, previne cancerul mamar. Fibrele alimentare încorporate în ceapa verde ajută la prevenirea cancerului de colon și îmbunătățesc sănătatea intestinului.

Contraindicații ale consumului de ceapă verde

De obicei, ceapa verde nu cauzează efecte secundare notabile atunci când este consumată în cantități moderate. Deși alergiile sunt rare, unele persoane pot experimenta reacții de hipersensibilitate, cum ar fi nas care curge, mâncărimi la ochi și pe piele sau respirație șuierătoare după consumul de ceapă de primăvară și, prin urmare, trebuie să evite această legumă.

În plus, consumul excesiv de ceapă verde poate provoca tulburări digestive și poate declanșa greață, balonare, vărsături, sindrom de colon iritabil și reflux acid/arsuri la stomac. De aceea, este important să se consume doar cantități măsurate din această legumă verde ca parte a dietei zilnice.

