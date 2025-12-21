De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor

O porție de legume în fiecare zi înseamnă doza minimă prin care putem să luăm potasiu din alimente. De ce potasiu? Pentru că, datorită acestui mineral, dar și datorită sodiului, ne bate inima.

Fără potasiu suficient în sânge, vasele nu se pot relaxa.

Crește astfel tensiunea. Sodiul și potasiul din sânge sunt reglate de rinichi, printr-un mecanism uimitor al corpului nostru.

Fiecare bătaie a inimii ne spune că în interiorul celulelor găsim potasiu.

În exterior, sodiu. Din echilibrul celor două minerale apare curentul electric.

Inima are bătăi regulate.

Sodiu, potasiu, magneziu și calciu – electroliții.

Sunt implicați în generarea impulsurilor electrice ale inimii ori ale creierului.

Mergem la Spitalul de Nefrologie Doctor Carol Davila.

Aflăm că rinichii sunt cei care impun porții zilnice de vegetale.

Aceasta deoarece în fructe și legume găsim potasiu.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Rinichiul e mediatorul, este cel care negociază binele organismului. El filtrează ce trebuie să se elimine și reține ce trebuie să rămână în organism. În fiecare zi ar trebui să mâncăm, recomandabil, de trei ori pe zi, câte o porție de fructe sau legume crude. De exemplu, un măr e o porție sau o portocală. Nu putem trăi fără potasiu!”

Electroliții – aceste analize de sânge arată nivelul de sodiu, de potasiu, calciu ori magneziu din organism. Pentru ca valorile să fie normale, rinichii trebuie să funcționeze bine.

Când nu funcționează bine, apar fluctuații nedorite ale acestor electroliți. Pot apărea secundar aritmii, bătăi neregulate și periculoase ale inimii.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Potasiul, fiind prea puțin, este un factor care nu permite musculaturii vaselor să se relaxeze și este un factor de întreținere a tensiunii arteriale mari, dacă potasiul e prea mic.”

Pe lângă vegetale zilnic, rinichii ne mai cer apă în cantitate corectă.

Ștefan Voicu, doctor în chimie, Facultatea de Chimie Aplicată și Biotehnologii: „Una dintre primele consecințe ale deshidratării este creșterea tensiunii arteriale. Dacă beau brusc o cantitate mare de apă, după ce sărurile s-au concentrat, le diluez brusc. Pot apărea consecințe grave, în primul rând pentru inimă, pentru că scad foarte mult cantitățile de sodiu și potasiu. Ce se întâmplă în celulele din stomac nu mă interesează, dar ce se întâmplă în inimă, da. Asta e pompa care mișcă sângele. Dacă am dezechilibrat-o, o pot opri.”

După efort fizic, beți apă încet, în cantități mici. Sunt foarte bune și soluțiile de rehidratare, care au sodiu, potasiu, calciu și glucoză.

Apa însoțește cel mai bine mișcarea și ne ajută să avem o stare de bine.

