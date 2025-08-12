Elevii români petrec de aproape două ori mai multe ore făcând teme decât elevii din țările nordice

12-08-2025 | 17:27
ParentED Fest

România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând teme, cu 13 ore pe săptămână, potrivit studiului PISA 2022, realizat sub coordonarea OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development).

La polul opus se află Finlanda, unde elevii alocă doar 6 ore pe săptămână pentru teme, dar și Elveția, Cehia și Danemarca - cu câte 7 ore.

„Investirea unui număr mai mare de ore în lecții regulate și teme nu este însă asociată întotdeauna cu rezultate mai bune”, se precizează în concluziile studiului.

Același număr de ore ca în țara noastră se regăsește și în Turcia, Bulgaria și Macedonia de Nord.

Conform principiilor fundamentale ale neurobiologiei dezvoltării, în special din perspectiva lui Daniel Siegel, expert în parenting și medic neuropsihiatru, care va fi prezent pe scena ParentED Fest de la București toamna aceasta, mai mult de 13 ore pe săptămână dedicate temelor nu aduc automat rezultate mai bune. Din contră, în stări de joacă, sistemul nervos al copilului se relaxează, iar lobii frontali, activi în procese de rezolvare și creativitate, sunt mai eficienți. Când timpul pentru joc și odihnă este sacrificat pentru teme intensive, învățarea profundă poate fi afectată.

Parinte
Greșeala pe care o fac mulți părinți cu copiii lor. „Va deveni un adult anxios și fără repere solide”

„Se poate învăța enorm prin joacă. Atunci când copiii se joacă, sistemul lor nervos este într-o stare de relaxare, iar în această stare, lobii frontali ai creierului lor sunt activați, oferindu-le capacitatea de a raționa, de a rezolva probleme și de a asimila informații noi”, spune Dr. Daniel Siegel.

Siegel accentuează importanța legăturii emoționale sigure cu copilul: dezvoltarea reală nu se bazează pe așteptări academice excesive, ci pe un sentiment de siguranță și integrare psihică. Astfel, un program școlar încărcat nu garantează performanța dacă emoțional copilul nu se simte susținut.

Țara noastră este depășită de Georgia, cu 17 ore, Italia și Albania cu 16 ore, Malta cu 15 ore și Grecia, Moldova și Kosovo cu 14 ore. Urmează apoi un grup de țări cu 12 ore săptămânal, precum Croația, Polonia, Lituania, Ucraina și Spania, iar imediat după ele vin Franța, UK, Estonia, Serbia, Letonia și Belgia, fiecare cu câte 11 ore.

Elevii din Ungaria, Portugalia, Olanda, Muntenegru petrec în medie 10 ore pe săptămână pentru teme, iar cei din Irlanda, Slovenia, Suedia, Irlanda și Austria, câte 9 ore.

În Islanda, Norvegia, Germania și Slovacia, media este de 8 ore, iar în Elveția, Danemarca și Cehia, de 7 ore. Finlanda are cea mai redusă medie din Europa, cu doar 6 ore pe săptămână.

Dr. Daniel Siegel va susține o conferință la București, pe 4 octombrie 2025, în cadrul ParentEd Fest 2025.

Cel mai mare eveniment de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București. Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor; Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia.

ParentED Fest 2025 este susținut de Lidl Romania – Strategic Partner, Sanador – Healthcare Partner, Fundatia Kids Hero – Empowerment Partner, precum și de ThedaMar, Catena, Raiffeisen Bank, Activ, English Kids Academy, Maison Dadoo, Aquatique.

Innovation Partners: Fundația Alfa, Fundația Bog’Art.

Parteneri media: Magic FM, Mind Architect, Itsy Bitsy, Zyx Books, Pagina de Psihologie, Psychologies, Ringier Romania, Părinți și Pitici, Adevărul de Weekend, Mommy Hai.

Biletele sunt puse în vânzare pe https://parentedfest.ro/ și în rețeaua IaBilet.ro.

Sursa: StirilePROTV

