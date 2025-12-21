FCSB câștigă derby-ul cu Rapid, scor 2-1, dar bifează o premieră negativă. Pe ce loc termină anul în Liga I

21-12-2025 | 22:07
fcsb
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, scor final 2-1, însă încheie anul competițional bifând o premieră negativă. Este pentru prima dată în istoria Ligii I când FCSB termină anul pe loc de play-out.

 

Cristian Anton

FCSB a învins duminică Rapid, scor final 2-1, dar, pentru prima dată în istoria Ligii 1, termină anul pe un loc de play-out. Campioana en-titre ocupă poziția a 9-a în clasament, cu 31 de puncte, scrie Sport.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superligă.

Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului.

Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să spargă defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.

Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75.

FCSB e pe locul 9, Rapid rămâne lider

La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalti. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalti şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.

Giuleştenii au cerut penalti la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1.

Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Radunovic 66), Lixandru, Graovac, Pantea – Olaru (Chiricheş 81), Şut – Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma (Stoian 67) – Bîrligea (Edjouma 66). ANTRENOR: Elias Charalambous

RAPID: Aioani – Cr. Manea (Braun 76), D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen, K. Keita (Grameni 76), Vulturar (Hromada 46) – Al. Dobre, Koljic, Petrila. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: V. Creţu 21, Pantea 69, Graovac 85 / Vulturar 4, Petrila 43, Borza 50, Kramer 83

Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Ferencz Tunyogi

Luptă extrem de strânsă pentru play-off

Lupta pentru accederea în play-off se anunță extrem de strânsă în acest sezon. Oțelul Galați și Universitatea Cluj împart locul 6, cu câte 33 de puncte, în timp ce UTA Arad și FCSB rămân și ele în cursa pentru primele șase poziții.

Rapid a pierdut ultimele două partide din acest an, cu Oțelul Galați și FCSB, și riscă să piardă poziția de lider. Universitatea Craiova ar putea încheia anul pe primul loc, în cazul unei victorii în duelul de luni cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.

Și CFR Cluj încă mai speră să ajungă în play-off. Elevii lui Daniel Pancu au obținut două victorii în ultimele două runde, cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc și FC Botoșani, astfel că au ajuns la 26 de puncte.

Cert este că începutul anului viitor se anunță incendiar. Prima etapă din 2026 este programată pentru 17-18 ianuarie, în timp ce play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 14-15 martie. Ultima rundă din play-off se va disputa pe 23-24 mai 2026.

Sursa: StirilePROTV, News.ro

Dată publicare: 21-12-2025 22:07

