Horoscop 22 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera bani

Horoscop 22 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E agitație, dar cu bucurie, că vin sărbătorile și o să le facem surprize alor noștri, iar ei nouă. Asta e clar, ca să fim în spiritul Crăciunului, pentru început.  

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și să luăm decizii cu maturitate.

Horoscop 22 decembrie 2025 – CAPRICORN

Sunt numeroase lucruri de făcut, atât la serviciu, cât și acasă, și o să vă bucurați de suport din partea unor oameni care o să vă mai scutească de eforturi suplimentare. Se adună bani în cont și poate n-ar strica să faceți și voi niște intervenții ca să adunați tot ce-i al vostru de peste tot.

Horoscop 22 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se deblochează niște situații și vă puteți lua banii, mai faceți niște achiziții și o să treceți la pasul următor: pregătirile, încet, încet, ca să nu obosiți. Ies la iveală niște discuții, fapte despre care nu știați sau credeați altceva și o să vă schimbați părerile.

Horoscop 22 decembrie 2025 – PEȘTI

Întrevedere cu niște oameni care vor să vă coopteze într-un proiect din ianuarie încolo și vă expuneți părerile, pretențiile financiare, iar cu restul mai negociați. E o răscolire materială, că poate n-ați apucat să încheiați o situație care poate avea legătură cu sfera sentimentală și nu vreți să lăsați lucrurile în aer.

Horoscop 22 decembrie 2025 – BERBEC

O să vă interesați de cazare, de transport, să fiți siguri că e totul în regulă atunci când o să plecați în vacanță, că aveți multe pe cap și vă revin și responsabilități multe. Se poate să primiți, într-o ședință sau pe o scenă, mulțumiri, aplauze, vreun premiu și o să vă încânte ideea.

Horoscop 22 decembrie 2025 – TAUR

Demersurile ca să recuperați bani și semnături se vor finaliza cu tot atâtea reușite și o să puteți face piața, să luați cam tot ce trebuie pentru mesele festive. Sunteți pe picior de plecare, fie că vă duceți undeva de Crăciun, fie de Revelion. E o frenezie a plecării în vacanță.

Horoscop 22 decembrie 2025 – GEMENI

Multe dintre lucruri, situații se pot rezolva prin telefon; pentru altele, însă, va trebui să vă deplasați ca să-i vedeți față în față pe interlocutori și să luați niște decizii. Se așteaptă un răspuns de la voi: petreceți Anul Nou împreună cu cineva care speră la o relație serioasă cu voi sau știți deja că nu.

Horoscop 22 decembrie 2025 – RAC

Încep să se vadă roadele muncii voastre și încă mai aveți multe de primit, că Jupiter vă păstorește până la începutul verii viitoare. Se poate să primiți un bonus, dacă nu cumva e prima de Crăciun, cadouri pentru copii și alte beneficii.

Horoscop 22 decembrie 2025 – LEU

Vești care mai de care și o să rezolvați, din mers, tot felul de lucruri care au devenit presante și faceți o curățenie generală la toate capitolele. O să mai faceți niște achiziții de ultim moment pentru casă și o să-i faceți fericiți pe ai voștri.

Horoscop 22 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Încă mai sunt câteva lucruri de pus la punct acasă și o să dați zor să lichidați toate urgențele, să vă rămână doar meniul de pregătit și să vă odihniți un pic. O să vă parvină rezultatele unor demersuri profesionale; poate și de la medic vine un buletin de analize, să știți cum stați.

Horoscop 22 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate aveți de încheiat rapid o situație școlară, poate copiilor le purtați de grijă, că au vreo serbare sau un concurs, un spectacol, și e o tevatură. Poate organizați împreună cu colegii, cu prietenii, o reuniune de care să vă bucurați cu toții, ca să faceți schimb de cadouri.

Horoscop 22 decembrie 2025 – SCORPION

Voi aveți de încasat bani, vouchere, bonusul de sfârșit de an și alte beneficii care să reprezinte aprecierea șefilor și o să vă declarați mulțumiți. Scoateți lista cheltuielilor și vedeți ce mai aveți de plătit, ca să nu intrați cu datorii în noul an.

Horoscop 22 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Noutăți care vă pot schimba traseul de vacanță sau restaurantul, clubul unde veți petrece Revelionul; poate și anturajul va fi diferit. Vine o sumă de bani din cele pe care le mai aveți de luat și o să completați lipsurile, ca să fie toată lumea mulțumită.

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 21-12-2025 21:42

