Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”

„Ne ia somnul după ce mâncăm.” Așa pare normal pentru mulți dintre noi. Dar somnul după masă arată că ficatul are o suferință. Și, cum suferința acestui organ nu doare, nu ne gândim să mergem la medic.

Dacă simțiți somnolență după masă, aveți nevoie de analize de sânge, plus ecografia ficatului.

Iată de ce:

Grăsimea pe care o vedem depusă pe abdomen o regăsim, în general, și în ficat.

Nu doare, așa că nu mergem la medic. Însă această grăsime poate provoca două accidente severe - infarctul și accidentul vascular cerebral.

Ne explică Laura Iliescu, profesor universitar doctor.

Laura Iliescu, doctor medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Grăsimea se depune și în ficat, iar în ficat duce la ciroză. Pacienții care fac accident vascular cerebral sau infarct au ficat gras. Asta e absolut sigur.”

Cum ajungem aici? Cu prea multă mâncare. Caloriile în exces vor crește grăsimile din sânge. Acestea sunt preluate de peretele vaselor, dar și de ficat. Același proces îl suferă pancreasul. Și devine pancreas gras.

Anca Sima, doctor, Institutul de Biopatologie Celulară: „Înainte de a fi afectat pancreasul, ca și ficatul, trebuie să existe în circulație o creștere a acestor lipide. Te duci și îți faci analizele: colesterol, trigliceride, LDL, și scade HDL colesterol. Asta e imaginea unei dislipidemii, care te pune în alertă că urmează creșterea glicemiei.”

Cu grăsime se încarcă și celulele din pancreas, care fabrică insulină. Odată ce se încarcă, celule ale sistemului imunitar, numite macrofage, vin să le apere.

Dar se încarcă și ele cu grăsime. Se sparg și distrug tot în jur, inclusiv celulele care fabrică insulină. După ce cresc grăsimile în sânge, va crește și glicemia.

Prea multe calorii zilnic. Inițial, la o ecografie, se vede clar ficatul gras.

În această etapă, își revine cu dietă și activitate fizică.

Ulterior, celulele ficatului, agresate de grăsime, se sparg. Din ele curg în sânge, în cantitate mare, enzimele conținute.

În acest moment, apar modificări în testele uzuale. Analizele numite transaminaze sunt crescute.

Laura Iliescu, doctor medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Când ai transaminazele crescute, ai ajuns la inflamație. Transaminazele înseamnă inflamație, deci suferă celulele hepatice. Ficatul nu doare. Trebuie să te prezinți la medic la orice semn. Da, somnolența după masă e un semn de afectare hepatică.”

Mâncarea prea multă, zilnic, va distruge bacteriile bune din intestin. Din nou, apare inflamația.

Și invers. Bacteriile, deranjate de prea multe calorii, vor duce, culmea, la ficat gras.

Ca să evităm să ajungem în această situație, specialiștii ne recomandă să mărim porțiile zilnice de mișcare și să le reducem pe cele de mâncare.

