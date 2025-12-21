Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

Potrivit șefului statului, i s-ar fi semnalat presiuni, intimidări și jocuri de putere în justiție. Iar mulți semnatari s-ar teme să vorbească deschis și reclamă un sistem controlat de un grup restrâns din interior.

În ultimele zile, la Cotroceni au ajuns peste 2.000 de pagini de sesizări privind nereguli din sistemul de justiție.

Dintr-o sinteză a sesizărilor, prezentată de Administrația Prezidențială, reiese că independența judecătorilor și procurorilor este pusă sub semnul întrebării și că există îngrijorări privind presiuni și intimidări în interiorul sistemului.

Tocmai de aceea, pentru a nu fi acuzat de implicare politică în actul de justiție, președintele a decis să organizeze în interiorul breslei magistraților o consultare, sub forma unui referendum.

Nicușor Dan, președintele României: ”Un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: "Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?". Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar, dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență".

Președintele țării vorbește despre magistrați care cereau să fie aduși pe ascuns la Cotroceni

Președintele României a declarat că, după publicarea investigației Recorder despre modul în care sunt gestionate promovările și carierele magistraților, material care a generat reacții în interiorul sistemului judiciar și proteste în stradă, au apărut situații în care magistrații au fost intimidați să nu vorbească.

Au fost organizate ședințe în instanțe special pentru a le bloca accesul la Cotroceni. Au existat și cazuri-limită, în care unii au cerut să fie aduși din locuri discrete, pentru a nu se afla că discută cu șeful statului.

Nicușor Dan, președintele României: ”Am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”.

Președintele vrea ca discuțiile cu magistrații să fie deschise, nu purtate pe ascuns. Iar dialogul de maine va fi filmat. Cei care sunt mai rezervati, vor putea vorbi confidențial cu șeful statului, într-o altă zi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













