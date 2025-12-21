Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni

Stiri Justitie
21-12-2025 | 19:27
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

autor
Robert Hoară

Potrivit șefului statului, i s-ar fi semnalat presiuni, intimidări și jocuri de putere în justiție. Iar mulți semnatari s-ar teme să vorbească deschis și reclamă un sistem controlat de un grup restrâns din interior.

În ultimele zile, la Cotroceni au ajuns peste 2.000 de pagini de sesizări privind nereguli din sistemul de justiție.

Dintr-o sinteză a sesizărilor, prezentată de Administrația Prezidențială, reiese că independența judecătorilor și procurorilor este pusă sub semnul întrebării și că există îngrijorări privind presiuni și intimidări în interiorul sistemului.

Tocmai de aceea, pentru a nu fi acuzat de implicare politică în actul de justiție, președintele a decis să organizeze în interiorul breslei magistraților o consultare, sub forma unui referendum.

Citește și
nicusor dan
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Nicușor Dan, președintele României: ”Un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: "Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?". Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar, dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență".

Președintele țării vorbește despre magistrați care cereau să fie aduși pe ascuns la Cotroceni

Președintele României a declarat că, după publicarea investigației Recorder despre modul în care sunt gestionate promovările și carierele magistraților, material care a generat reacții în interiorul sistemului judiciar și proteste în stradă, au apărut situații în care magistrații au fost intimidați să nu vorbească.

Au fost organizate ședințe în instanțe special pentru a le bloca accesul la Cotroceni. Au existat și cazuri-limită, în care unii au cerut să fie aduși din locuri discrete, pentru a nu se afla că discută cu șeful statului.

Nicușor Dan, președintele României: ”Am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”.

Președintele vrea ca discuțiile cu magistrații să fie deschise, nu purtate pe ascuns. Iar dialogul de maine va fi filmat. Cei care sunt mai rezervati, vor putea vorbi confidențial cu șeful statului, într-o altă zi.

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, justitie, referendum, magistrati, consiliul superior al magistraturii,

Dată publicare: 21-12-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”
Stiri Justitie
Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”

Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus duminică despre intenția președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum asupra problemelor din justiție că este ”nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”.

 

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei”
Stiri Politice
Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei”

Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru pentru a analiza situația din justiție a fost publicată în Monitorul Oficial.

CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie
Stiri actuale
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Recomandări
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”
1 decembrie
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”

A făcut câteva dintre cele mai importante şi valoroase descoperiri din arta românească şi este cunoscut ca „medicul operelor de artă".

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 cadou urat
Shutterstock
Stiri Diverse
Cadouri pe care să nu le faci niciodată — semnificații ascunse. Ce nu este bine să oferi niciodată cadou
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28