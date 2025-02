Roma - Italia. Ce să vezi, ce să mănânci și cum să te descurci cu transportul în comun

Roma este printre cele mai vizitate orașe din Italia, fiind și capitala țării. Orașul este cel mai populat și extins municipiu, aflat printre principalele capitale europene ca dimensiune a teritoriului.

Orașul se află în partea central-vestică a Peninsulei Italiene, pe râul Tibru, în regiunea Lazio. Istoria sa se întinde pe 28 de secole. Orașul deține cea mai mare concentrare de bunuri istorice și arhitecturale din lume, iar centrul său, fiind o expresie a patrimoniului istoric, artistic și cultural al Europei de Vest, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Iată tot ce trebuie să știi dacă vizitezi Roma.

Aeroporturi

Aeroportul Fiumicino

Aeroportul principal internațional care deservește Roma, Fiumicino este cel mai aglomerat din Italia și un hub important pentru principalul transportator al țării – ITA Airlines. Datorită conexiunilor eficiente de trenuri și autobuze, aeroportul poate fi ușor accesat, nu doar din Roma, dar și din alte mari orașe, cum ar fi Napoli și Veneția. Acest lucru îl face o poartă excelentă pentru a ajunge la orice destinație italiană.

Aeroportul Ciampino

Aeroportul Ciampino funcționează la o scară mai mică decât Fiumicino, deservind în principal companii aeriene low-cost. Este un aeroport comercial și militar, situat la doar 15 kilometri de centrul orașului Roma. Având un singur terminal, Aeroportul Ciampino este ușor de navigat, mai puțin aglomerat (deci cu timpi de așteptare mai mici) și bine conectat la oraș printr-o combinație de trenuri, autobuze și taxiuri.

Fiumicino, aeroportul internațional principal este mai departe de centrul orașului decât Ciampino, care este mai mic. Există diverse moduri de a ajunge la oricare dintre ele.

Transport de la aeroport în centrul orașului - Fiumicino

Aeroportul Fiumicino se află la aproximativ 30 km distanță de centrul orașului Roma, dar este destul de ușor de ajuns acolo. Există mai multe moduri de a ajunge, de la trenuri la transferuri private. Iată opțiunile:

Trenuri

Dacă aterizezi în timpul zilei și nu ai mult bagaj, cea mai rapidă și mai bună opțiune de a ajunge în Roma este trenul. Stația de tren se află la doar zece minute de mers pe jos de zona de Sosiri și oferă două opțiuni pentru a ajunge în centrul Romei. Există o a treia opțiune numită Frecciargento, dar aceasta duce doar în alte orașe din Italia, ocolind Roma.

Leonardo Express

Acest tren este un serviciu direct non-stop către stația Termini, principala stație de tren din centrul Romei.

Trenul circulă la fiecare 15 minute și face aproximativ 32 de minute până la destinație. Primul tren pleacă la 6:08 dimineața din aeroport, iar ultimul la 11:23 pm (5:20 am și 10:35 pm de la Termini, respectiv). Biletele costă 14 € pentru adulți. Copiii sub 4 ani călătoresc gratuit, iar copiii între 4 și 12 ani călătoresc gratuit dacă sunt însoțiți de un adult plătitor.

Trenuri Regionale

O opțiune alternativă și mai ieftină este să iei unul dintre trenurile regionale FL1. Aceasta este o opțiune excelentă dacă stai aproape de cartierul Trastevere, deoarece trenul are o oprire în apropierea acelei zone.

Trenul circulă la fiecare 15-30 de minute și face aproximativ 50 de minute până la ultima oprire. Trenul se oprește la stațiile Trastevere, Ostiense, Tuscolana și Tiburtina din Roma. Nu se oprește la Termini. Primul tren pleacă la 5:58 am, iar ultimul la 10:28 pm (6 am și 11 pm, respectiv, duminica). Biletele costă 8 € pentru adulți. Copiii sub 4 ani călătoresc gratuit. Poți cumpăra biletul de tren pentru oricare dintre trenuri la una dintre automatele de bilete din zona de preluare a bagajelor din aeroport sau la automatele de bilete sau la ghișeul din stație. Alternativ, poți cumpăra un bilet online din timp.

Amintește-ți să validezi biletul la una dintre automatele de pe peron înainte de a urca în tren.

Autobuze

Cea mai accesibilă opțiune pentru a ajunge în Roma este autobuzul. Deși durează mai mult decât trenul (până la o oră, în funcție de trafic), unele dintre autobuze fac și opriri suplimentare în centrul orașului, ceea ce poate face mai ușor să ajungi la cazare înainte de a ajunge la Termini.

Deoarece Fiumicino este tehnic un oraș diferit, există doar un singur autobuz de transport public care te poate duce în Roma. Restul sunt autobuze private care circulă pe un traseu mai rapid. Există cinci opțiuni în total:

Terravision

Plecare din: stația de autobuz (în afacerea terminalului 3 Sosiri) – stand 14 Opriri: direct la stația Termini Bilete: cumpără online, de la stația de autobuz sau direct la bordul autobuzului. 6 € pentru adulți. Copiii sub 4 ani călătoresc gratuit. Program: Primul autobuz pleacă la 8:30 am din aeroport și ultimul la 12:45 am (4:30 am și 7:20 pm, respectiv, de la Termini)

Autobuz Aeroport Roma

Plecare din: stația de autobuz (în afacerea terminalului 3 Sosiri) – stand 15 Opriri: direct la stația Termini Bilete: cumpără online, de la stația de autobuz sau direct la bordul autobuzului. 6,90 € pentru adulți. Copiii sub 5 ani călătoresc gratuit. Program: Primul autobuz pleacă la 5:40 am din aeroport și ultimul la 12:05 am (4:25 am și 11:00 pm, respectiv, de la Termini)

T.A.M.

Plecare din: stația de autobuz (în afacerea terminalului 3 Sosiri) – stand 13 Opriri: Roma Ostiense și stația Termini Bilete: cumpără online, de la stația de autobuz sau direct la bordul autobuzului. 6 € online, 8 € la stație Program: Primul autobuz pleacă la 5:40 am din aeroport și ultimul la 2:30 am (24h de la Termini)

SIT Bus Shuttle

Plecare din: stația de autobuz (în afacerea terminalului 3 Sosiri) – stand 12 Opriri: Via Aurelia, Vatican și stația Termini Bilete: cumpără online sau direct la bordul autobuzului. 7 € pentru adulți Program: Primul autobuz pleacă la 8:30 am din aeroport și ultimul la 9:55 pm (4:45 am și 8:00 pm, respectiv, de la Termini)

Cotral

Plecare din: stația de autobuz regională de la Terminalul 1 – zona Sosiri Opriri: Piazza del Cinquecento, Stația Tiburtina, Stația Termini, Stația Cornelia, Stația Eur-Magliana, Ostia-Piazza Sirio și Ostia-Piazza Stazione Bilete: cumpără de la chioșcul de presă din aeroport sau direct la bordul autobuzului pentru un preț mai mare. 5-7 € pentru adulți Program: Programul variază pe parcursul săptămânii.

Transferuri de la Aeroportul Ciampino

Deși Aeroportul Ciampino este tehnic mult mai aproape de centrul orașului decât Fiumicino – la doar 15 km distanță – nu oferă la fel de multe opțiuni de transport ca aeroportul mai mare. Iată care sunt opțiunile disponibile.

Autobuze

Cea mai ușoară și mai ieftină modalitate de a ajunge în Roma din Aeroportul Ciampino este să iei unul dintre autobuzele private de transfer. Acestea durează aproximativ 45 de minute și te lasă la Stația Termini.

Terravision

Plecări din: în fața terminalului de sosiri – stația de autobuz 1 Stații: direct către Stația Termini Bilete: pot fi cumpărate online, în aeroport sau direct la bordul autobuzului. 6 € pentru adulți, copiii sub 4 ani călătoresc gratuit. Program: Primul autobuz pleacă din aeroport la 9:35 am, iar ultimul la 11:40 pm (4:40 am și 6:55 pm, respectiv, din Termini).

SIT Bus Shuttle

Plecări din: în fața terminalului de sosiri – stația de autobuz 2 Stații: Stația Termini, Vatican, și Via Aurelia Bilete: pot fi cumpărate online sau direct la bordul autobuzului. 6 € pentru adulți Program: Primul autobuz pleacă din aeroport la 8:30 am, iar ultimul la 11:00 pm (4:30 am și 6:30 pm, respectiv, din Termini).

Rome Airport Bus

Plecări din: terminalul de autobuze de lângă terminalul de sosiri Stații: direct către Stația Termini Bilete: pot fi cumpărate online, în aeroport sau direct la bordul autobuzului. 6.90 € pentru adulți, copiii sub 5 ani călătoresc gratuit. Program: Primul autobuz pleacă din aeroport la 3:30 am, iar ultimul la 11:30 pm (12:05 am și 10:00 pm, respectiv, din Termini).

Din păcate, nu există o stație de tren direct conectată la aeroport. Există o stație de tren numită Ciampino, dar aceasta se află în orașul vecin și nu este recomandată, deoarece ar trebui să iei un autobuz pentru a ajunge acolo din aeroport.

Transport public în Roma

Sistemul de transport public din Roma constă în autobuze, tramvaie, metrou și linii de tren care conectează convenabil fiecare colț al orașului.

Deși Roma este un oraș foarte ușor de explorat pe jos, uneori este nevoie să îți odihnești picioarele. Transportul public este o modalitate excelentă și rentabilă de a te deplasa prin oraș – iată ce trebuie să știi.

Metrou

Metroul este o modalitate eficientă și rentabilă de a te deplasa prin Roma, chiar dacă nu este cel mai extins sistem. Metroul din Roma este cel mai mic din Europa, dar este folosit zilnic de aproape un milion de oameni.

Există trei linii: A (portocalie/roșie), B (albastră) și cea mai mică, C (verde), dar doar primele două sunt cele mai folosite de vizitatori. Poți ajunge ușor la Vatican, la Treptele Spaniole și la Colosseum cu metroul, dar acesta nu conectează zonele din sud-vestul centrului, fiind astfel puțin limitat.

Un tren sosește aproximativ la fiecare 5-10 minute, între orele 5:30 am și 11:30 pm.

Autobuze

Autobuzele sunt cel mai răspândit mijloc de transport public în Roma, având 338 de linii și peste 8000 de stații. Sunt frecvente, dar nu te aștepta ca acestea să vină mereu la timp. Practic poți ajunge în orice colț al orașului cu autobuzul, așa că dacă te aventurezi în afacerea centrului istoric, probabil că te vei familiariza cu sistemul.

Autobuzele hop-on hop-off nu fac parte din sistemul de transport public, așa că nu te aștepta ca biletul tău să fie valabil pentru acestea.

Tramvaie

Tramvaiele nu sunt la fel de răspândite în Roma, dar există o rețea mică de 6 linii și 192 de stații. Este o modalitate rapidă și confortabilă de a călători, poate chiar cea mai confortabilă dintre cele patru tipuri.

Atât autobuzele, cât și tramvaiele circulă între orele 5:30 am și miezul nopții în fiecare zi, dar există un serviciu redus de autobuze de noapte disponibil după aceste ore.

Trenuri

Există trenuri urbane în Roma, pe lângă liniile interurbane care opresc la Termini. Trenurile de suprafață nu vor fi folosite de cei care doresc să călătorească prin centrul istoric, dar sunt excelente pentru a ajunge în cartierele periferice sau la portul de croaziere al Romei, Civitavecchia.

Cum să cumperi bilete

Achiziționarea biletelor pentru autobuze și tramvaie în Roma este puțin diferită față de alte orașe din Europa și, în multe privințe, un pic învechită. De exemplu, nu poți cumpăra bilete direct de la autobuz – și încă nu există un sistem de carduri contactless – dar le poți cumpăra dinainte, de la locuri precum:

• Agenții de știri (tabaccai sau bar tabacchi)

• Chioșcuri de ziare

• Automate de bilete aflate lângă stațiile principale de autobuz și în stațiile de metrou

• Gheretele Atac din stațiile de metrou Gheretele Atac din următoarele stații de metrou vând bilete săptămânale CIS și altele:

• Linia A: Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano/San Pietro, Piazza di Spagna, Termini.

• Linia B: Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Porta San Paolo, Termini.

Achiziționarea biletelor pentru metrou este foarte simplă; automate de bilete sunt la fiecare stație, iar pentru a intra, trebuie să treci printr-un turnichet care validează imediat biletul. Există și un sistem de contactless, ceea ce înseamnă că poți doar să îți atingi cardul când intri și ieși pentru a plăti.

Pentru autobuze și tramvaie, însă, este important să îți cumperi biletul dinainte de la unul dintre locurile menționate mai sus. Mulți oameni vor cumpăra mai multe bilete de o singură utilizare din acest motiv.

Roma - scurt istoric

De la fondarea sa în anul 625 î.Hr. până la căderea sa în 476 d.Hr., Imperiul Roman a cucerit și integrat zeci de culturi. Istoria Imperiului Roman poate fi împărțită în trei perioade distincte: Perioada Regilor (625-510 î.Hr.), Roma Republicană (510-31 î.Hr.) și Roma Imperială (31 î.Hr. - 476 d.Hr.).

Fondarea (aprox. 625 î.Hr.) Roma a fost fondată în jurul anului 625 î.Hr. în regiunile din Italia antică cunoscute sub numele de Etruria și Latium. Se crede că orașul-stat Roma a fost inițial format din sateni din Latium care s-au unit cu coloniști din colinele înconjurătoare ca răspuns la o invazie etruscă. Nu este clar dacă aceștia s-au unit pentru a se apăra sau ca urmare a faptului că au fost aduși sub stăpânirea etruscă. Dovezile arheologice indică faptul că în jurul anului 600 î.Hr. a avut loc o mare schimbare și unificare, ceea ce a dus probabil la stabilirea Romei ca un adevărat oraș.

Perioada Regilor (625-510 î.Hr.) Prima perioadă din istoria Romei este cunoscută sub numele de Perioada Regilor și a durat de la fondarea Romei până în 510 î.Hr. În această perioadă scurtă, Roma, condusă de nu mai puțin de șase regi, a avansat atât militar, cât și economic, cu creșteri în limitele fizice, puterea militară și producția și comerțul cu bunuri, inclusiv lămpile de ulei. Din punct de vedere politic, această perioadă a marcat formarea timpurie a constituției romane. Sfârșitul Perioadei Regilor a venit odată cu declinul puterii etrusce, deschizând astfel calea pentru Perioada Republicană a Romei, conform mpm.edu.

Roma Republicană (510-31 î.Hr.) Roma a intrat în Perioada sa Republicană în 510 î.Hr. Nu mai era condusă de regi, romanii au stabilit o nouă formă de guvernământ în care clasele superioare guvernau, respectiv senatorii și echiteștii (cavalerii). Totuși, un dictator putea fi desemnat în perioade de criză. În 451 î.Hr., romanii au stabilit cele „Douăsprezece Table”, un cod de legi standardizat destinat problemelor publice, private și politice.

Roma a continuat să se extindă în perioada republicană și a câștigat controlul asupra întregii peninsule italice până în 338 î.Hr. Războaiele Punice din 264-146 î.Hr., alături de câteva conflicte cu Grecia, au permis Romei să preia controlul asupra Cartaginei și Corintului, devenind astfel puterea maritimă dominantă în Marea Mediterană.

La scurt timp după aceasta, atmosfera politică din Roma a dus Republica într-o perioadă de haos și război civil. Acest lucru a dus la alegerea unui dictator, L. Cornelius Sulla, care a servit între 82-80 î.Hr. După demisia lui Sulla în 79 î.Hr., Republica a intrat din nou într-o stare de neliniște. Deși Roma a continuat să fie guvernată ca o republică încă 50 de ani, schimbarea spre imperialism a început să prindă contur în 60 î.Hr., când Iulius Cezar a ajuns la putere.

Până în 51 î.Hr., Iulius Cezar cucerise Galia Celta și, pentru prima dată, granițele Romei s-au extins dincolo de regiunea Mediteraneană. Deși Senatul era încă organul de guvernare al Romei, puterea sa slăbea. Iulius Cezar a fost asasinat în 44 î.Hr. și înlocuit de moștenitorul său, Caius Iulius Cezar Octavianus (Octavian), care a guvernat alături de Marc Aureliu. În 31 î.Hr., Roma a cucerit Egiptul, ceea ce a dus la moartea lui Marc Aureliu și l-a lăsat pe Octavian ca lider necontestat al Romei. Octavian a preluat titlul de Augustus și astfel a devenit primul împărat al Romei.

Roma Imperială (31 î.Hr. - 476 d.Hr.) Perioada Imperială a Romei a fost ultima sa perioadă, începând cu ascensiunea primului împărat roman în 31 î.Hr. și durând până la căderea Romei în 476 d.Hr. În această perioadă, Roma a cunoscut mai multe decenii de pace, prosperitate și expansiune. Până în 117 d.Hr., Imperiul Roman ajunsese la maximum de extindere, cuprinzând trei continente, inclusiv Asia Mică, Africa de Nord și cea mai mare parte a Europei.

În 286 d.Hr., Imperiul Roman a fost împărțit în imperii estic și vestic, fiecare condus de propriul său împărat. Imperiul vestic a suferit mai multe invazii gotice și, în 455 d.Hr., a fost jefuit de vandali. Roma a continuat să decadă după aceea până în 476 d.Hr., când Imperiul Roman de Vest a ajuns la sfârșit. Imperiul Roman de Est, cunoscut mai bine sub numele de Imperiul Bizantin, a supraviețuit până în secolul al XV-lea. A căzut atunci când turcii au preluat controlul asupra capitalei sale, Constantinopol (actualul Istanbul în Turcia) în 1453 d.Hr.

Obiective turistice în Roma

Milenii de istorie, o gastronomie inegalabilă și multe altele, Roma este pe bună dreptate una dintre cele mai populare destinații turistice de pe planetă. Iată ce obiective să nu ratezi în timpul vizitei tale aici.

Colosseum

Un simbol constant al măreției Romei Antice, Colosseumul este poate una dintre cele mai recunoscute repere de pe planetă, precum și una dintre cele 7 minuni ale lumii. Acest amfiteatru uluitor se află chiar în inima orașului și odată ar fi putut găzdui până la 80.000 de spectatori. Aceste mulțimi uriașe urmăreau lupte epice de gladiatori, dar și execuții publice, printre altele. Astăzi Colosseumul este vizitat anual de milioane de turiști.

Forumul Roman

La doar câțiva pași de Colosseum, Forumul marca inima sferelor politice, religioase și sociale ale Romei Antice. Aici aveau loc procesele triunfale, discursurile publice, afaceri comerciale și multe altele. Astăzi, acest vast sit arheologic este format din străzi care erau odată pline de viață în perioada de apogeu a Imperiului Roman, temple, curți de justiție și săli guvernamentale.

Muzeele Vaticanului și Capela Sixtină

Nicio excursie în Roma nu ar fi completă fără o vizită la Vatican. Datorită statutului său suveran și dimensiunii limitate, este considerat cel mai mic stat din lume. În ciuda acestui fapt, este casa unor lucrări impresionante de artă și, bineînțeles, a Sfântului Scaun, guvernul central al Bisericii Catolice.

Desigur, trebuie să menționăm Muzeele Vaticanului, una dintre cele mai extinse colecții de artă din lume. Raphael, Caravaggio și Leonardo da Vinci sunt doar câțiva dintre pictorii care pot fi văzuți aici. Dar Capela Sixtină este cu siguranță punctul culminant. Această încăpere, în care cardinalii țin Conclavul pentru a alege noul Papă, este celebră pentru impresionantul său tavan pictat și pentru pictura murală a Judecății de Apoi, ambele realizate de legendarul Michelangelo în secolul al XVI-lea. Cuvintele nu pot exprima acest loc, este pură frumusețe.

Pantheonul din Roma

Pantheonul este una dintre cele mai bine păstrate structuri antice ale Romei. Inițial, Pantheonul a fost construit ca un templu dedicat zeilor romani și a fost ulterior transformat într-o biserică creștină. Construit acum aproape 2000 de ani, această structură masivă este încă considerată o capodoperă arhitecturală. Poate cel mai uimitor element al său este cupola sa imensă, care deține încă titlul de cea mai mare cupolă de beton neîntărită de pe planetă.

Piazza di Spagna

Aceasta este o oprire clasică în turul tău în centrul Rome alături de celebrele scările Spaniole din Roma pe care trebuie să îți faci fotografii. Aruncă o monedă în Fântâna Trevi - o capodoperă barocă uimitoare de neocolit în capitala Italiei. La zece minute de mers pe jos de la Scările Spaniole, Fântâna Trevi, așa cum este astăzi, a fost finalizată în 1762, deși se spune că sursa de apă datează din anul 19 î.Hr.

Piazza Navona este un loc obligatoriu de văzut în Roma. Este considerată una dintre cele mai frumoase piețe din capitala Italiei—și din lume! Plină de baruri și restaurante, această zonă este perfectă pentru o pauză între vizite.

Ce să mănânci în Roma

Te întrebi ce să mănânci în Roma? În capitala Italiei, nu vei duce lipsă de mâncare delicioasă. Totuși, vei observa că Roma atrage atât de mulți turiști încât nu toate restaurantele sunt cu adevărat „romane”. Din păcate, multe localuri sunt orientate către turiști, servind mâncare „italiană” care nu este neapărat autentică.

Bruschetta

Poate că a fost inventată prima dată în Toscana, poate în Roma. Oricum, astăzi bruschetta este un preparat de bază pe meniurile majorității restaurantelor romane. Un fel de mâncare foarte simplu, se spune că a apărut atunci când, în secolul al XV-lea, producătorii de ulei de măsline își prăjeau pâinea pe un foc pe care îl foloseau pentru a se încălzi în timpul iernii, apoi o degustau cu propriul lor ulei de măsline.

Astăzi, rețeta este cam aceeași: o pâine bună, frecată ușor cu usturoi și stropită cu ulei de măsline. Una dintre cele mai populare variante, desigur, este bruschetta al pomodoro (cu roșii).

Pecorino romano

Răspunsul regiunii Lazio la parmigiano-reggiano, pecorino este un tip de brânză făcută din lapte de oaie (numele provine de la „pecora”, care înseamnă „oaie”). Dură, sărată și delicioasă, pecorino D.O.P. este un ingredient de bază în multe preparate de paste romane și ceea ce vei primi de obicei în loc de parmigiano.

Porchetta

Nu doar un preparat din Umbria și Toscana, porchetta se servește și în Roma. Este carne de porc tăiată dintr-un purcel tânăr umplut și condimentat. Se servește fie într-un panino la prânz, fie ca antipasto la cină.

Carciofi alla giudia

Anghinarele sunt populare în Italia. În Roma, există două moduri clasice de a-i găti. Carciofi alla giudia înseamnă „ardei în stil evreiesc” și este o rețetă provenită din comunitatea evreiască din Roma; presupune prăjirea anghinarelor până devin crocante.

Carciofi alla romana

Aici, anghinarele sunt gătite lent, până devin fragede. Chiar dacă nu îți plac carciofii, încearcă una dintre aceste două variante. Acesta este un preparat tradițional roman pe care vei dori să-l încerci.

Fiori di Zucca

Acestea sunt „flori de dovlecei” și apar în bucătăria romană în diferite moduri.

Modul cel mai popular (și tradițional) este pe meniul de fritti ca antipasto prăjit sau garnitură. Atunci vor fi umplute cu brânză mozzarella, de obicei cu una sau două anșoa, și prăjite.

Fave al guanciale

Vei vedea fave (boabe de fava) des pe meniurile romane. Comandă-le doar atunci când sunt în sezon – primăvara. În acest context, sunt servite cu guanciale.

Baccalà

Un cod, care este preparat în mai multe moduri în Roma. Dacă îl vezi pe meniul de fritti, atunci peștele este servit prăjit, ca antipasto popular sau ca garnitură pe pizza.

Pizza

Desigur, poți mânca pizza în toată Italia, dar pizza romană este printre cele mai bune și un preparat tipic roman pe care trebuie să-l încerci. Nu te aștepta la pizza groasă și pufoasă aici. Pizza romană este subțire, crocantă și întotdeauna coaptă în cuptor cu lemne.

Gnocchi alla romana

Aceste găluște moi și delicioase sunt făcute din semolină și sunt servite cu sos.

Bucatini

Acest tip de paste lungi, puțin mai groase decât spaghetti au o (mică) gaură în mijloc. Poți găsi zeci de variante de paste în Italia, dar bucatini sunt cel mai strâns asociate cu Roma. Majoritatea trattoriilor care se respectă le vor face în casă („fatto a casa”), dar întreabă întotdeauna pentru a te asigura. Nu există nimic mai bun decât pastele proaspete. Acestea sunt adesea servite amatriciana sau alla gricia.

