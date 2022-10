Imagini incendiare cu Key Alves, voleibalista celebră care câștigă mai mult din OnlyFans decât din sport. GELERIE FOTO

La 22 de ani, ea a devenit faimoasă datorită sportului practicat în țara natală. Iar de acolo până la a deveni o celebritate mondială a fost un doar un pas.

Tânăra a devenit o senzație și pe site-ul OnlyFans, nu doar pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste cinci milioane de oameni, conform Daily Star.

„Sunt în al treilea an la o echipă profesionistă de volei și mă consider un atlet profesionist, dar lucrurile în afara terenului au început să se dezvolte foarte mult pentru mine. Așa că am început să fiu mai atentă la asta. Fie că îmi place sau nu, astăzi este cel mai mare venit al meu. Câștig de vreo 50 de ori mai mult cu platformele digitale decât cu volei și mai mult pe OnlyFans, pentru că prețul lunar de 16 euro este fix", a spus ea.

Vorbind despre conținutul pe care îl postează pe site-ul OnlyFans, ea a precizat: „Fotografiile pe care le postez pe pagina mea OnlyFans sunt destinate în totalitate sesiunilor simple și profesionale. Fără nuditate sau ceva de genul acesta. Oricine caută asta pe profilul meu nu va găsi".

Sursa: Daily Star Dată publicare: 06-10-2022 09:25