Ligia Deca: Toate școlile din Harghita aflate în reconsolidare vor fi reverificate. Copiii vor fi mutați în alte clădiri

La scurt timp după interviu, Ministerul a venit cu precizarea că este vorba de lucrările la unitățile de învățământ din județ. Prefectura și Consiliul Local Harghita s-au angajat ca în perioada în care au loc lucrări de reparații și consolidare, elevii să fie mutați în alte corpuri de clădire.

Între timp, Corpul de control al Ministrului Educației verifică situația internatului, iar specialiștii verifică dacă lucrările se desfășurau în baza unui contract legal.

Florentina Bălășoiu: Din datele pe care le aveți până în acest moment, acele lucrări care se desfășurau erau legale?

Ligia Deca: Eu am putut să am doar discuții fără a intra în profunzimea documentelor. Asta vor face colegii de la corpul de control, care au și specialiști pe zona aceasta.

Din discuțiile pe care le-am avut, liceul are trei clădiri, două sunt pentru săli de clasă și activități didactice. Cea de-a treia este internatul.

Celelalte două clădiri au fost deja reabilitate, și directorul școlii mi-a relatat faptul că și internatul urma să intre în proces de reabilitare anul viitor, iar lucrările care acum se efectuau, care erau lucrări de exterior, se desfășurau cu aceeași firmă cu care ei au desfășurat și lucrările de dinainte. (...)

Florentina Bălășoiu: Directorul ce v-a spus? Ultimele date erau că și-ar fi dat demisia la inspectorat. Știm că nu era nicio demisie înregistrată.

Ligia Deca: “Nu am fost notificată de inspectorat că și-ar fi dat demisia. Ieri am întâlnit directorul, era extrem de zguduit. Am intrat în cancelarie, am vorbit cu cadrele didactice care țineau legătura cu părinții și cu copiii, am discutat cu consilierii școlari, am strâns consilierii care se află în Odorheiu Secuiesc și am rugat să-i sprijine.

(...) I-am comunicat domnului director că vom trimite corpul de control și vom verifica tot ceea ce conducerea școlii a întreprins cu privire la lucrări. Dumnealui a spus - era într-adevăr zguduit - a spus că, dacă ajută, el își de demisia.

Autorizațiile (n.r. ale ISU) sunt în sarcina proprietarului clădirii. Proprietarul clădirilor este Arhiepiscopia Romano-Catolică de la Alba Iulia. Primăria închiriază acele spații pe baza unui contract și practic, le pune la dispoziția liceului. Responsabilitatea cu privire la punerea în siguranță a clădirilor, în exploatarea lor ca spații educaționale, este partajată, conform prevederilor contractului”.

“Ministerul Educației nu poate să știe situația punctuală a tuturor celor aproximativ 20.000 de clădiri cu destinație educațională”, a spus Deca, amintind că unitățile de învățământ sunt în administrarea autorităților publice locale, nu a Ministerului.

“Trebuie să luăm act de faptul că avem, în unele zone ale țării, multe clădiri vechi în care se desfășoară activitatea școlilor. (...) Avem programul național Școli Sigure și Sănătoase, unde toate clădirile în risc seismic 1 sau 2, în care se desfășoară activitatea educațională, intră automat în reabilitare. Deci ei ne trimit notificarea cu expertiza, noi o trimitem la Ministerul Dezvoltării, și automat intră pe procedură de hotărâre de guvern, cu alocare de fonduri. Dar asta înseamnă că autoritățile publice locale trebuie să expertizeze clădirile (...)

Florentina Bălășoiu: Pe de altă parte, s-a pus întrebarea de ce elevii nu au fost evacuați înainte de începerea lucrărilor.

Ligia Deca: Aceasta este o întrebare foarte bună. Aștept, și am solicitat și eu să înțeleg care ar fi trebuit să fie circuitul de notificare, pentru că firma are un contract cu o entitate. Da, pentru realizarea lucrărilor, acea entitate trebuia să notifice școala că se desfășoară lucrări și dacă aceste lucrări se pot sau nu desfășura cu copii în incintă. Ieri mi s-a relatat faptul că fiind lucrări de exterior nu au considerat că va afecta în vreun fel clădirea.(…)

Arhiepiscopia a fost prezentă la toate întâlnirile, a afirmat că a făcut eforturi pentru punerea în siguranță a tuturor clădirilor și pentru reabilitare. Ne-a relatat faptul că celelalte două clădiri au fost reabilitate cu fonduri pe care dumnealor le-au obținut. În mod evident, regretau incidentul. (…)

Mie conducerea școlii mi-a spus că nu au existat semne că înainte de lucrarea aceea - acel șanț săpat pe lângă peretele internatului -, nu au existat crăpături în pereți sau semne care să-i conducă către concluzia că ar fi o problemă acolo, de siguranță, în clădire.

Din nou, procurorii vor audia pe toți cei vizați și vom vedea dacă au existat semne, nu au existat, dacă au existat martori care să spună altceva.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-12-2023 16:53