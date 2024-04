Dobânzile ar putea scădea de luna viitoare, dar prețurile continuă să crească. Analist: „Mă aștept la creșterea TVA, la 21%”

Creșterile salariale din ultima perioadă și taxele noi care au intrat în vigoare anul acesta au dus la creșteri mai mari de prețuri decât în alte țări.

Din păcate, analiștii economici nu văd o potolire serioasă a acestor scumpiri prea curând. Mai mult, de anul viitor, după alegeri, nu exclus să ne așteptăm la creșterea TVA, de la nivelul de 19% cât e acum, a spus Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România, la emisiunea iBani, prezentantă de Ștefana Todică.

Adrian Codirlașu: „Multe din măsurile luate în acest an se aplică doar pentru o porțiune de an, pe când în anul viitor vor fi pe pe întregul an, deci impactul asupra deficitului este mult mai mare. Prin urmare, anul viitor ne așteaptă o taxare substanțială, care se va vedea în prețuri. (…) Creșteri de prețuri din cauza creșterii TVA. Mă aștept la creșterea de TVA. Deja vedem anumite opinii și anumite semnale în care ni se spune România are un TVA mai mic decât cel din alte țări. Prin urmare, e loc de creștere. Cred că TVA putea crește de la 19, cât este în prezent, la 21, poate 22%. Și, de asemenea, e posibil ca anumite produse care au TVA redus să meargă către către cota standard”.

Pe de altă parte, inflația a scăzut ușor în ultimele două luni și, în aceste condiții, ne putem aștepta ca Banca Națională să scadă dobânda cheie în luna mai, a mai spus Adrian Codirlașu.

Cei care au credite vor vedea scaderi de rată abia la finalul anului viitor. Multe dintre credite sunt calculate în funcție de indicele IRCC, care are o întarziere de 6 luni. Cine are credite mai vechi, calculate în funcție de vechiul indice ROBOT, va simți imediat o scădere a ratei la bancă.

Adrian Codirlașu: „Cred că Banca Centrală va opera prima reducere de rată de dobândă în luna mai. Însă reducerea nu va fi pe parcursul întregului an atât de puternică, poate undeva până la 100 de puncte de bază, 1%, urmând ca anul viitor, dacă inflația confirmă că este pe trend de scădere, dar eu văd, cum spuneam, riscuri din partea politicii fiscale, poate atunci chiar mai mult, undeva la două puncte procentuale să scadă rata de dobândă de politică monetară. Dacă BNR scade dobânda în mai, o să se vadă în IRCC abia în trimestrul 4 al al acestui an. Deci, la finalul anului putem să vedem și rate mai mici”.

